Πολιτικός σεισμός από την «προκήρυξη» Πολάκη – Πρώτο βήμα για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Το πρώτο βήμα για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ έγινε αργά το βράδυ της Κυριακής με την Κουμουνδούρου να ανακοινώνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ζητήσει την Τρίτη την παραπομπή του πρώην υπουργού στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος για «συστηματική παραβίαση των κανόνων συλλογικότητας και δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος». Η εξέλιξη αυτή ήταν κάτι παραπάνω από αναμενόμενη μετά την την πρωτοφανή επίθεση που εξαπέλυσε ο βουλευτής Χανίων σε δικαστές, δημοσιογράφους και τραπεζίτες! Μια επίθεση που προκάλεσε πολιτικό σεισμό, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Η Κουμουνδούρου κατηγορεί τον πρώην υπουργό ότι έριξε νερό στον μύλο του Κυριάκου Μητσοτάκη και ανακοίνωσε επίσης ότι από τον Παύλο Πολάκη αφαιρούνται τα καθήκοντα του τομεάρχη Διαφάνειας, τα οποία αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Γιάννης Ραγκούσης. Η πληγή που άνοιξε η «προκήρυξη» Πολάκη δεν φαίνεται πάντως ότι θα κλείσει εύκολα. Ο πρώην υπουργός φέρεται αποφασιμένος να αντιπαρατεθεί με τους συντρόφους του στα κομματικά όργανα πριν εκείνοι αποφασίσουν να τον θέσουν εκτός ψηφοδελτίων ΣΥΡΙΖΑ. «Θα τα πούμε όλα στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή» διεμήνυσε ο ίδιος σε μια πρώτη αντίδραση του μετά τις διαρροές που έγιναν το απόγευμα της Κυριακής από την Κουμουνδούρου για την επικείμενη διαγραφή του. Ωστόσο αυτό δεν είναι το μόνο μέτωπο που καλείται να αντιμετωπίσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήδη η Νέα Δημοκρατία διεμήνυσε ότι μόνο η διαγραφή Πολάκη δεν αρκεί και ότι αναμένει από τον ΣΥΡΙΖΑ να αποκηρύξει τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και δικαστικών λειτουργών. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την παραπομπή Αναλυτικά, στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που εκδόθηκε το βράδυ της Κυριακής, αναφέρονται τα εξής: «Με απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία τη θέση του Παύλου Πολάκη ως Τομεάρχη Διαφάνειας αναλαμβάνει ο Γιάννης Ραγκούσης. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Την ερχόμενη Τρίτη 28/2 θα συνεδριάσει το Εκτελεστικό γραφείο του κόμματος σε διευρυμένη σύνθεση, όπου ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη παραπομπή του Παύλου Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αναφορικά με τη στάση της συστηματικής παραβίασης από πλευράς του των κανόνων συλλογικότητας και δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία πάντοτε λειτουργούσε συλλογικά και έτσι διαμόρφωνε και διαμορφώνει την πολιτική του. Η πολιτική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη και με όσους το εκπροσωπούν δεν γίνεται με όρους προσωπικής σταυροφορίας αλλά με σχέδιο, θεσμική σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Δεν είναι ατομική υπόθεση αλλά συλλογικό καθήκον και στρατηγική. Ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία θέλει και μπορεί με ενότητα, σοβαρότητα και ψυχραιμία να διασφαλίσει το πρόσωπο και την καθαρότητα της πολιτικής του. Νερό στο μύλο του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του ουδείς δικαιούται να ρίχνει και μάλιστα λίγες ημέρες πριν και την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου». Πολάκης: Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία «Ραντεβού» στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ δίνει ο Παύλος Πολάκης, με νέα του ανάρτηση, μετά το ηχηρό άδειασμα από την Κουμουνδούρου, για τις προγραφές δημοσιογράφων, δικαστών και τραπεζιτών. Επισημαίνοντας ότι δεν θα ανοίξει διάλογο με «πηγές», σημειώνει ότι στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε και εκλέχθηκε με υψηλότατα ποσοστά. «Θα τα πούμε όλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Με “πηγές” δεν θα ανοίξω διάλογο… Προφανώς υπάρχουν και διαδικασίες και όργανα στα οποία και συμμετείχα και εκλέχθηκα και μάλιστα με υψηλότατα ποσοστά. Εκεί θα μιλήσουμε και θα διευκρινίσουμε ποιος έχει δίκιο!», υποστήριξε. Η αρχική ανάρτηση Πολάκη ΤΟ «ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ»…..(φωτο 1-2-3-4) Αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ!! Νομιζω κατάλαβαν οι περισσότεροι πλέον αυτά που φωνάζω από το 2016 ….. -Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του Νόμου Παππα που κατάργησε η ΝΔ.Τέρμα στις Λίστες ΠΕΤΣΑ,τα λεφτά πίσω!! -Εθελουσία στους δικαστές άνω των 60 ,δεύτερη σχολή δικαστων με παραγωγή 500 δικαστών το χρόνο για τα πρώτα 4 χρόνια ,ενοποίηση προανάκρισης με κυρια ανάκριση για υποθέσεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος ,όπως και μέγιστη αναβολή ενός μηνός σε κάθε βαθμό εκδίκασης για αυτές τις υποθέσεις. -Κατάργηση ΑΑΔΕ από ανεξάρτητη αρχή ,ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΙΤΣΙΛΗ και επαναφορά της είσπραξης των φόρων στο Υπουργείο Οικονομικων και στις εφορείες! -ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ τουλάχιστον μια από τις 4 συστημικές Τραπεζες ,με καταργηση του ΤΧΣ και πέρασμα των μετοχών του στο Υπουργείο Οικονομικων ! Καταργηση πτωχευτικού Μητσοτακη,νέος νόμος Κατσέλη με προστασία της πρώτης κατοικίας και ρύθμιση εξόφλησης με δόσεις που αντέχουν οι δανειολήπτες ,με μετατροπή των κόκκινων δανείων σε ΧΡΕΩΛΥΤΙΚΑ Όχι στις διαγραφές των δανείων των μεγαλομπαταχτσηδων και μεγαλοοφειλετων (εφοπλιστές δάνεια ΜΜΕ οπως πρώτο Φλεμα κλπλκλπ) ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ!! ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ!! Διαμετρικά αντίθετη, ωστόσο, είναι η οπτική του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, την οποία περιέγραψε σε συνέντευξή του στο ΘΕΜΑ, λέγοντας πως «θα είναι αλλιώς διότι πλέον έχουμε την εμπειρία και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να υπερασπιστούμε ακόμη καλύτερα τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας». Υπό αυτό το πρίσμα, τόσο η στοχοποίηση των συγκεκριμένων προσώπων, όσο και και οι χαρακτηρισμοί του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τον έφεραν εκτός ψηφοδελτίων, με πηγές της Κουμουνδούρου να επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, πως οι αρχές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «προβλέπουν την υπεράσπιση και όχι την υπονόμευση της πολιτικής του». Η πρώτη αντίδραση της Κουμουνδούρου «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα και πολιτική που έχουν εγκριθεί από το συνέδριό του. Έχει επίσης αρχές λειτουργίας που χαρακτηρίζονται από δημοκρατία, συλλογικότητα και προβλέπουν την υπεράσπιση και όχι την υπονόμευση της πολιτικής του από τα μέλη του και πολύ περισσότερο τα στελέχη της ηγεσίας» μετέδιδαν πηγές της Κουμουνδούρου. «Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να χαράζει δική του πολιτική, να διαμορφώνει ψηφοδέλτια και να επιβάλλει την ιδιωτική ατζέντα που ο ίδιος προκρίνει, με συνεχείς δημοσιεύσεις και αγνοώντας τις αρχές και την πολιτική του κόμματος, έχει προφανώς συνειδητά αποφασίσει να θέσει εαυτόν εκτός εκλογικής μάχης», τονιζόταν στην πρώτη ανακοίνωση της Κουμουνδούρου για την ανάρτηση Πολάκη.Οι πρώτοι προβληματισμοί Για την αξιωματική αντιπολίτευση η σημερινή ημέρα περιγράφεται ήδη ως «σημείο καμπής», καθώς η πλειοψηφία των στελεχών, που παραμένουν ακόμη σε μεγάλο βαθμό μουδιασμένα από τις καταιγιστικές εξελίξεις, συνηγορούν υπέρ της απόφασης του κ. Τσίπρα, εξηγώντας ότι η σημερινή ανάρτηση του κ. Πολάκη, με την οποία στοχοποίησε δικαστές, δημοσιογράφους και τραπεζικά στελέχη «δεν ήταν πολιτικά και ηθικά υπερασπίσιμη», όπως χαρακτηριστικά λένε, τόσο ως προς το ύφος, όσο και ως προς το περιεχόμενό της. Το «δις εξαμαρτείν» Επιπλέον, «με αντικειμενικά κριτήρια αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί» αναφέρει άλλο πρωτοκλασάτο στέλεχος, καθώς επισήμανε ότι πρόκειται για τη δεύτερη, συνεχόμενη Κυριακή και «παραμονές της προκήρυξης των εκλογών» που ο Παύλος Πολάκης επέλεξε να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, αγνοώντας τις πιθανές συνέπειες της πολιτικής συμπεριφοράς του, στην κομματική κάλπη. Για μια ικανή μερίδα στελεχών, ωστόσο, η σημερινή κίνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν αποκλείεται να δημιουργήσει νέα δυναμική αναφορικά με την επιχειρούμενη διείσδυση του κόμματος προς το Κέντρο. «Δεν αποκλείεται να απελευθερώσει δυνάμεις μεγαλύτερες και από αυτές που κι εμείς φανταζόμαστε» σχολίασε στο thetimes|-.gr πρωτοκλασάτο στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συμπληρώνοντας πως η σημερινή κίνηση του Αλέξη Τσίπρα εξέπεμψε ισχυρή αποφασιστικότητα προς αυτήν την κατεύθυνση. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους αναφορικά με τα επίπεδα συσπείρωσης και εκλογικής απήχησης του κόμματος, φοβούμενοι μήπως «αυτή η Σχολή της πολιτικης σύγκρουσης (σ.σ. του Παύλου Πολάκη) λείψει στα καφενεία, όπου είχε ένα κάποιο ακροατήριο», στην κορύφωση της προεκλογικής περιόδου. Πέρα από τα ζητήματα γραμμής και ύφους, ένας πρώτος προβληματισμός καταγράφεται και αναφορικά με την εκλογική απήχηση του κόμματος στην Κρήτη, όπου ο πήχης έχει τεθεί πολύ ψηλά από την Κουμουνδούρου, καθώς ο κ. Πολάκης είχε πρωτεύσει στις εθνικές εκλογές του 2019 στον νομό Χανίων με περισσότερους από 15.000 σταυρούς. Ειδήσεις σήμερα: Παρέμβαση εισαγγελέα για την «προκήρυξη» Πολάκη – Εντολή για ποινική έρευνα Θεσσαλονίκη: Απίστευτο τροχαίο, αυτοκίνητο κατέληξε σε… αυλή σπιτιού – Δείτε φωτογραφίες Πάτρα: Αποτάσσονται οι δύο στρατιωτικοί που συνελήφθησαν με χασίς και χάπια .

