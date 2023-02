Ραγκούσης: «Aυτονόητη και επιβεβλημένη» η άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα για τη Σοφία Νικολάου Ο νέος Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στα νέα στοιχεία που έδωσε ο Παύλος Πολάκης για τη Σοφία Νικολάου «Η ΝΔ και ο πρόεδρός της, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και δημόσια» αναφέρει, σε δήλωσή του, ο νέος Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Ραγκούσης για τα νέα στοιχεία που έδωσε ο Παύλος Πολάκης για την κυρία Σοφία Νικολάου. Αναλυτικά, η δήλωση: «Μετά τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Παύλος Πολάκης για την αγορά πολυτελούς κατοικίας από την κ. Σοφία Νικολάου, θεωρούμε αυτονόητη και επιβεβλημένη την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, ο οποίος έχει στη διάθεσή του και το σχετικό πόρισμα του ΣΔΟΕ. Η ΝΔ και ο Πρόεδρός της, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και δημόσια». Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο Παύλος Πολάκης, μετά τις χθεσινές πρωτοφανείς επιθέσεις κατά δικαστών, δημοσιογράφων και τραπεζιτών, «χτύπησε» εκ νέου με ανάρτηση στο Facebook, αυτή τη φορά εστιάζοντας στην πρώην Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου. Αναλυτικά η ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ: Ειδήσεις σήμερα: Ο πρόεδρος του Μεξικού πόσταρε φωτογραφία που λέει ότι δείχνει… μυθολογικό ον των Μάγια! Φρίκη στον Βόλο: Ηλικιωμένη ζούσε για τρεις ημέρες με τον νεκρό 57χρονο γιο της «Αυτές είναι ζεϊμπεκιές!» – Η γυναίκα που εντυπωσίασε με τον χορό της στον Ρέμο BEST OF NETWORK 27.02.2023, 12:30 27.02.2023, 10:59 20.02.2023, 12:38 27.02.2023, 14:11 27.02.2023, 14:12 27.02.2023, 08:30

