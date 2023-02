Σε φούρνους της Νέας Ερυθραίας ο Άδωνις Γεωργιάδης – «Λογική η τιμή της λαγάνας για φέτος» Ο υπουργός Ανάπτυξης, σχολιάζοντας την τιμή της λαγάνας ανέφερε ότι έχει αυξηθεί λίγο φέτος λόγω ανατιμήσεων σε πρώτες ύλες Φούρνους στη Νέα Ερυθραία επισκέφθηκε το πρωί της Καθαράς Δευτέρας ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας την τιμή της λαγάνας, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι έχει αυξηθεί λίγο φέτος, λόγω ανατιμήσεων σε ρεύμα και πρώτες ύλες που προήλθαν από τον πολέμο στην Ουκρανία, ωστόσο όπως, ο ίδιος, τόνισε «βρισκόμαστε σε φάση αποκλιμάκωσης». Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι τα 750γρ. στα 3,10€ είναι μία λογική τιμή για φέτος και ευχήθηκε «Καλά Κούλουμα και Καλή Σαρακοστή». Μετά του «Παπασπύρου» πήγαμε με την ⁦@ManolidouE⁩ και σε άλλον φούρνο στη Νέα Ερυθραία, στους φούρνους «Στεργίου» για να δούμε και εκεί την τιμή της λαγάνας. Εκεί τα 750γρ 3,10€. Και αυτή μία λογική τιμή για φέτος. Καλά Κούλουμα και Καλή Σαρακοστή https://t.co/0kEatx0b8D— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 27, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Όλο το παρασκήνιο της απόφασης Τσίπρα που προμηνύει τη διαγραφή Πολάκη Κινέζος επιχειρηματίας που εξαφανίστηκε, τελικά «συνεργάζεται» με τις αρχές σε έρευνα Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: «Μας βγήκε ο Μάριος Πρίαμος… Μάνθος Φουστάνος» BEST OF NETWORK 27.02.2023, 09:30 27.02.2023, 09:25 20.02.2023, 16:05 27.02.2023, 09:33 27.02.2023, 09:35 25.02.2023, 09:30

