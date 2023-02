ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης ήθελε «να απαντήσει» στον Τσίπρα κατά τρόπο πρωτοφανή, είναι εκτός πολιτικής μας Νέα ανακοίνωση – «Απολύτως αντίθετες στις προγραμματικές μας εξαγγελίες οι δηλώσεις Πολάκη, διατυπώθηκαν ως απάντηση στη συνέντευξη Τσίπρα στο Πρώτο Θέμα, κατά τρόπο πρωτοφανή και εντελώς αδικαιολόγητο» Γεωργία Σαδανά 27.02.2023, 13:01 «Είναι προφανές ότι το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για «Δικαιοσύνη Παντού» αποκτά οδυνηρή επικαιρότητα και αποτελεί, πλέον, επιτακτική κοινωνική αναγκαιότητα»αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους ο Τομεάρχης Διαφάνειας Γιάννης Ραγκούσης και ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Θεόφιλος Ξανθόπουλος Οι πολιτικές δηλώσεις του Παύλου Πολάκη όπως διατυπώθηκαν στη χθεσινή του ανάρτηση είναι απολύτως αντίθετες με τις ομόφωνα εγκεκριμένες προγραμματικές μας εξαγγελίες για τη λειτουργία του κράτους, της δικαιοσύνης και των θεσμών. Διατυπώθηκαν δε, ουσιαστικά ως απάντηση στη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Α. Τσίπρα στην εφημερίδα “Πρώτο Θέμα”, κατά τρόπο πρωτοφανή και εντελώς αδικαιολόγητο. Ωστόσο, η εισαγγελία πλημμελειοδικών Αθηνών που ζητά να διερευνηθούν τα αδικήματα της διέγερσης πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων και της βίας κατά δικαστικών λειτουργών οφείλει να μην γίνεται μέρος του πολιτικού παιχνιδιού. Πολιτικές απόψεις, όσο και αν κανείς διαφωνεί μαζί τους, δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο εισαγγελικής παρέμβασης και μάλιστα επιλεκτικής. Αφού ελάχιστα καιρό πριν, οι δημόσιες κι επανειλημμένες δηλώσεις του Υπουργού Α. Γεωργιάδη ότι «η Τουλουπάκη πρέπει να πάει φυλακή» ή του επίσης Υπουργού Μ. Βορίδη «θα πρέπει να κάνουμε παρέμβαση στο Κράτος για να μην ξανάρθει η Αριστερά σε καμμιά της μορφή στην εξουσία», δεν προκάλεσαν την παραμικρή εισαγγελική αντίδραση. Επίσης, οι πολύ πρόσφατα διαπιστωμένες παράνομες παρακολουθήσεις σε βάρος της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων θεωρήθηκαν κι αυτές άνευ νομικής σημασίας. Είναι προφανές ότι το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για «Δικαιοσύνη Παντού» αποκτά οδυνηρή επικαιρότητα και αποτελεί, πλέον, επιτακτική κοινωνική αναγκαιότητα. Η ανάρτηση Πολάκη και όσα ακολούθησαν Τις ραγδαίες χθεσινές εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, οι οποίες έθεσαν τον Παύλο Πολάκη σε τροχιά διαγραφής, πυροδότησε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία έκανε λόγο για «βαθύ κράτος», στοχοποιώντας με πρωτοφανή τρόπο δικαστές, δημοσιογράφους, τραπεζικά στελέχη και επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών. Τοποθετούμενος αναφορικά με το ενδεχόμενο διακυβέρνησης για «δεύτερη φορά» από την Αριστερά, ο κ. Πολάκης ανέφερε στην ανάρτησή του πως «Αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ!!», εξαπολύοντας πρωτοφανή επίθεση εναντίον των συγκεκριμένων προσώπων. Τσίπρας: «Εγώ δεν έχω αισθήματα ρεβανσισμού» Τόσο το περιεχόμενο της ανάρτησης, όσο και η χρονική συγκυρία που αυτή έλαβε χώρα επιτάχυναν τις εξελίξεις στην Κουμουνδούρου, αναφορικά με το πολιτικό μέλλον του Παύλου Πολάκη. Και αυτό γιατί η συγκεκριμένη ανάρτηση ήρθε ακριβώς μια εβδομάδα μετά το «αντάρτικό» του για το ψηφοδέλτιο του κόμματος στα Χανιά, στο οποίο απαιτούσε να ενταχθεί ο επιστήθιος φίλος του, Μιχάλης Χαιρετάκης, ενώ συνέπεσε σχεδόν χρονικά με τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα στο ΘΕΜΑ, με τον τελευταίο να απαντά στον Νίκο Φελέκη για τη διακυβέρνησή του πως «εγώ λειτούργησα ως Πρωθυπουργός με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και βεβαίως όταν θέλεις να υπερασπιστείς το δημόσιο συμφέρον συγκρούεσαι πολλές φορές με αυτούς οι οποίοι έχουν ίδιον συμφέρον. Αλλά με θεσμικούς παράγοντες και οικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι λειτουργούν στο πλαίσιο της νομιμότητας, ότι και να συνέβη χθες εγώ δεν έχω αισθήματα ρεβανσισμού. Σε κάθε περίπτωση, η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς». Ερωτηθείς ακόμα για την προοπτική της «δεύτερη φορά Αριστεράς», ο κ. Τσίπρας εξήγησε πως «θα είναι αλλιώς διότι πλέον έχουμε την εμπειρία και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να υπερασπιστούμε ακόμη καλύτερα τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς θα έρθουμε για να γκρεμίσουμε το πελατειακό κράτος. Μας έλεγαν ότι εμείς ήμασταν κυβέρνηση μετακλητών και αυτοί τους διπλασίασαν και αύξησαν και 30% του μισθούς. Οι “άριστοι” αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν οι “αρεστοί”». Και πρόσθεσε: «Άρα θέλουμε μια Κυβέρνηση η οποία θα συγκρουστεί με αυτή τη νοοτροπία. Να κόψουμε τον ομφάλιο λώρο κόμματος – κράτους και μια Κυβέρνηση συνεργασίας κομμάτων μπορεί να το κάνει ακόμη καλύτερα αυτό. Θα έρθουμε να δημιουργήσουμε θεσμούς λογοδοσίας και ελέγχου, να σταματήσει αυτή η ιστορία με το ρουσφέτι και την ευνοιοκρατία, να ξανάρθει μια στοιχειώδης αίσθηση αξιοκρατίας». «Αυτός ο δρόμος δεν έχει επιστροφή» Παράλληλα και υπό το βάρος των αντιδράσεων για την ανάρτηση Πολάκη, η οποία προκάλεσε την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, πηγές της Κουμουνδούρου μετέδιδαν χθες πως ο Βουλευτής Χανίων «έθεσε εαυτόν εκτός κόμματος» με τη στάση του, προκαλώντας την έξοδό του από τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών. «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα και πολιτική που έχουν εγκριθεί από το συνέδριό του. Έχει επίσης αρχές λειτουργίας που χαρακτηρίζονται από δημοκρατία, συλλογικότητα και προβλέπουν την υπεράσπιση και όχι την υπονόμευση της πολιτικής του από τα μέλη του και πολύ περισσότερο τα στελέχη της ηγεσίας» μετέδιδαν χθες το μεσημέρι οι ίδιες πηγές, καταλήγοντας πως «όποιος πιστεύει ότι μπορεί να χαράζει δική του πολιτική, να διαμορφώνει ψηφοδέλτια και να επιβάλλει την ιδιωτική ατζέντα που ο ίδιος προκρίνει, με συνεχείς δημοσιεύσεις και αγνοώντας τις αρχές και την πολιτική του κόμματος, έχει προφανώς συνειδητά αποφασίσει να θέσει εαυτόν εκτός εκλογικής μάχης». Επιπλέον, πρωτοκλασάτα στελέχη του κόμματος εκτιμούσαν ήδη από χθες πως «αυτός ο δρόμος δεν έχει επιστροφή», καθώς η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη «δεν είναι με κανέναν τρόπο πολιτικά και ηθικά υπερασπίσιμη», όπως σχολίαζαν κι ενώ από νωρίς επικρατούσε έντονος προβληματισμός και αμηχανία στις τάξεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Οι αντιδράσεις Πολάκη Από πλευράς του, ο Βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αντέδρασε στις κινήσεις της Κουμουνδούρου αρχικά… σιβυλλικά, αναφέροντας σε νέα ανάρτησή του από τα Σφακιά πως βρισκόταν «σε τόπους με απεριόριστους ορίζοντες, καθαρο αέρα και λεβεντες ανθρώπους (χωριο της μάνας μου)». «Θυμήθηκα πολλά ανεβαίνοντας απ αυτά που έγιναν εδώ το 2010-14», πρόσθεσε ο ίδιος. Στη συνέχεια, ωστόσο, επανήλθε με νέα ανάρτησή του, περιγράφοντας πως «θα τα πούμε ΟΛΑ στην πολιτική γραμματεια και στην Κεντρική Επιτροπή». «Με «πηγές» δεν θα ανοίξω διάλογο ….», όπως δήλωσε. Και κατέληξε: «Προφανώς υπάρχουν και διαδικασίες και όργανα στα οποία και συμμετείχα και εκλέχθηκα και μάλιστα με υψηλότατα ποσοστά. Εκει θα μιλήσουμε και θα διευκρινίσουμε ποιος έχει δίκιο !». Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ έκανε την παρακάτω ανάρτηση: Το παρασκήνιο Σε κάθε περίπτωση, πηγές με πολύ καλή γνώση των γεγονότων μετέδιδαν χθες πως ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «έχει λάβει τις αποφάσεις του» αναφορικά με τη στάση του απέναντι στον Παύλο Πολάκη, όπως διαφάνηκε τόσο με την κίνηση της Κουμουνδούρου να του δείξει την πόρτα της εξόδου από τα ψηφοδέλτια, όσο και αργά χθες το βράδυ, όταν ο Βουλευτής Χανίων παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Δεν είναι κοινό μυστικό ότι η επικοινωνία του Κρητικού πολιτικού με την Κουμουνδούρου είχε ατονήσει μετά τα γεγονότα της περασμένης Κυριακής για την υπόθεση του ψηφοδελτίου της Κρήτης, αν και αρκετά στελέχη ανέμεναν από το Βουλευτή Χανίων να μεταβάλει τη δημόσια στάση του ενόψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης. Από νωρίς χθες το απόγευμα, άλλωστε, η Κουμουνδούρου γνωστοποίησε ότι θα συνεδριάσει αύριο το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος κι ενώ τα κορυφαία στελέχη επικοινωνούσαν όλο το απόγευμα χθες, προκειμένου να συντονίσουν στο εξής τις ενέργειές τους. Ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό του κόμματος, ο κ. Πολάκης παραπέμφθηκε χθες το βράδυ με απόφαση του κ. Τσίπρα στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος ως αρμόδια να αποφανθεί για το κομματικό του μέλλον, ενώ καθαιρέθηκε από Τομεάρχης Διαφάνειας, τον οποίο αντικαθιστά στο εξής ο Γιάννης Ραγκούσης. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Με απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία τη θέση του Παύλου Πολάκη ως Τομεάρχη Διαφάνειας αναλαμβάνει ο Γιάννης Ραγκούσης. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Την ερχόμενη Τρίτη 28/2 θα συνεδριάσει το Εκτελεστικό γραφείο του κόμματος σε διευρυμένη σύνθεση, όπου ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη παραπομπή του Παύλου Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αναφορικά με τη στάση της συστηματικής παραβίασης από πλευράς του των κανόνων συλλογικότητας και δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία πάντοτε λειτουργούσε συλλογικά και έτσι διαμόρφωνε και διαμορφώνει την πολιτική του. Η πολιτική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη και με όσους το εκπροσωπούν δεν γίνεται με όρους προσωπικής σταυροφορίας αλλά με σχέδιο, θεσμική σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Δεν είναι ατομική υπόθεση αλλά συλλογικό καθήκον και στρατηγική. Ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία θέλει και μπορεί με ενότητα, σοβαρότητα και ψυχραιμία να διασφαλίσει το πρόσωπο και την καθαρότητα της πολιτικής του. Νερό στο μύλο του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του ουδείς δικαιούται να ρίχνει και μάλιστα λίγες ημέρες πριν και την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Οι επόμενες κινήσεις Η τελευταία αποστροφή, μάλιστα, της Κουμουνδούρου, δηλαδή πως «νερό στο μύλο του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του ουδείς δικαιούται να ρίχνει και μάλιστα λίγες ημέρες πριν και την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου» αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το κλίμα στα ηγετικά κλιμάκια του κόμματος, καθώς ζητούμενο για την Κουμουνδούρου αποτελεί το να μην θολώνει το πολιτικό της μήνυμα, για την ενότητα του οποίου καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες από όλες τις πτέρυγες του κόμματος. Στην μεγάλη εικόνα των μηνυμάτων της χθεσινής ημέρας, κατέστη ακόμη σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν εκβιάζεται, ενώ υπογραμμίστηκε ότι ο αγώνας κατά της διαφθοράς και του «καθεστώτος Μητσοτάκη» είναι για την αξιωματική αντιπολίτευση αγώνας συλλογικός και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνεται με όρους σταυροφορίας ενός ατόμου, αλλά με σχέδιο, σοβαρότητα και θεσμική υπευθυνότητα. Για το λόγο αυτό, η σκυτάλη περνά τώρα στα όργανα του κόμματος, το οποίο λειτουργεί συλλογικά, για να κρίνει την τύχη του κ. Πολάκη. Σημειωτέον ότι στην νέα Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος, η οποία εξελέγη από το 3ο Συνέδριο του κόμματος τον περασμένο Απρίλιο, έχοντας ισχυρή εσωκομματική νομιμοποίηση, συμμετέχουν οι: Βαρτζελή Ρεγγίνα Βεντούρας Ερρίκος Γιαννακίδου Χαρίκλεια Θεοδωρακοπούλου Αναστασία Κακουλάκης Γεώργιος Καλογήρου Μιχαήλ Καπράνας Ζήσης Κοτσακάς Αντώνης Κουντούρη Κυριακή Μπαλαούρας Γεράσιμος Πορτάλιου Αμαλία Σακελλίων Σταμάτης Σπουρδαλάκης Μιχαήλ Σταματάκη Ελένη Χρήστου – Διαούρτα Λίνα Οι πρώτοι προβληματισμοί Παρά το αρχικό σοκ, στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης επεσήμαναν χθες για την υπόθεση του Παύλου Πολάκη πως «με αντικειμενικά κριτήρια αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί», καθώς για δεύτερη, συνεχόμενη Κυριακή και «παραμονές της προκήρυξης των εκλογών» ο Βουλευτής Χανίων επέλεξε να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, αγνοώντας τις πιθανές συνέπειες της πολιτικής συμπεριφοράς του, στην κομματική κάλπη. Για μια ικανή μερίδα στελεχών, ωστόσο, η απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν αποκλείεται να δημιουργήσει νέα δυναμική αναφορικά με την επιχειρούμενη διείσδυση του κόμματος προς το Κέντρο. «Δεν αποκλείεται να απελευθερώσει δυνάμεις μεγαλύτερες και από αυτές που κι εμείς φανταζόμαστε» σχολίασε στο thetimes|-.gr πρωτοκλασάτο στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης χθες, συμπληρώνοντας πως η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα εξέπεμψε ισχυρή αποφασιστικότητα προς αυτήν την κατεύθυνση. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους αναφορικά με τα επίπεδα συσπείρωσης και εκλογικής απήχησης του κόμματος, φοβούμενοι μήπως «αυτή η Σχολή της πολιτικής σύγκρουσης (σ.σ. του Παύλου Πολάκη) λείψει στα καφενεία, όπου είχε ένα κάποιο ακροατήριο», στην κορύφωση μάλιστα της προεκλογικής περιόδου. Επιπλέον, μια πρώτη αποτίμηση της πιθανής απομάκρυνσης Πολάκη αποτελεί ζητούμενο για τα ίδια στελέχη. «Για να νικήσει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και να διώξουμε την Κυβέρνηση #Μητσοτακη χρειάζεται πανστρατιά! Το απαιτούν οι καιροί και ο κόσμος που υποφέρει από τη Δεξιά! Με επικεφαλής τον Alexis Tsipras, πρόγραμμα τετραετίας, σοβαρότητα, συσπείρωση κ συλλογικότητα. Δεν περισσεύει κανείς και καμμιά!» ανέφερε χαρακτηριστικά με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Δημήτρης Παπαδημούλης. Τέλος, ένας πρώτος προβληματισμός καταγράφεται και αναφορικά με την εκλογική απήχηση του κόμματος ειδικά στην Κρήτη, όπου ο πήχης έχει τεθεί πολύ ψηλά από την Κουμουνδούρου για τις προσεχείς εκλογές, καθώς ο κ. Πολάκης είχε πρωτεύσει στις εθνικές εκλογές του 2019 στον νομό Χανίων με περισσότερους από 15.000 σταυρούς και ερωτηματικό παραμένει τι θα πράξει πολιτικά, σε περίπτωση που η πόρτα της Κουμουνδούρου κλείσει οριστικά πίσω του. Ειδήσεις σήμερα: Πολιτικός σεισμός από την «προκήρυξη» Πολάκη – Πρώτο βήμα για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ Ελ Σαλβαδόρ: «Αυτό θα είναι το νέο σας σπίτι» – Βίντεο από τη μεταγωγή 2.000 κρατούμενων σε νέα φυλακή Τουρκία: Οπαδοί της Μπεσίκτας έριξαν στο στάδιο λούτρινα για τα παιδιά-θύματα των φονικών σεισμών Γεωργία Σαδανά 27.02.2023, 13:01

