Βορίδης: Το σύνθημα «δικαιοσύνη παντού» έχει νόημα όταν τιμάς τις αποφάσεις της

Για να τιμάς το σύνθημα «δικαιοσύνη παντού», θα πρέπει να τιμάς και τις αποφάσεις της, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα και τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, του νομοσχεδίου για το σύστημα καινοτομίας στο Δημόσιο. Ο κ. Βορίδης ανέφερε, πως «το σύνθημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με το οποίο θα πορευτεί προς τις εκλογές – «Η δικαιοσύνη παντού» – είναι σπουδαίο, αλλά για να έχει νόημα θα πρέπει να σέβεσαι και τις αποφάσεις της και να τις τιμάς». Δεν μπορεί, είπε «να απαξιώνεις τους δικαστικούς λειτουργούς». Αναρωτήθηκε πώς γίνεται «να τιμάς τη δικαιοσύνη, όταν έχεις σήμερα κατάδικο βουλευτή, πρώην υπουργό στα ψηφοδέλτιά σου; Πώς σέβεσαι τη δικαιοσύνη που έκρινε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει τελέσει παράβαση καθήκοντος για να προσπορίσει παράνομο όφελος σε τρίτον και μάλιστα το έκανε με δόλο πρώτου βαθμού;». Επισήμανε πως για τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν για τους πολιτικούς του αντιπάλους, έφτανε «η ύπαρξη έστω και μιας διοικητικής εξέτασης, όχι ποινικής, όχι προκαταρκτικής εξέτασης, για να είναι αυτοί διεφθαρμένοι». Αλλά όταν πρόκειται για τον κ. Παππά, αυτός «είναι ένας μαχητής της ακεραιότητας!». Σχετικά με την ανάρτηση των φωτογραφιών των δεκατριών ανώτατων δικαστικών του ειδικού δικαστηρίου, που έκανε ο κ. Πολάκης στον λογαριασμό του στο facebook, ο υπουργός ανέφερε «πως δεν το έκανε για γνωριστούμε», συμπληρώνοντας ότι ο βουλευτής «θέλει να δημιουργήσουμε μια δεύτερη σχολή δικαστών, γιατί δεν μας αρέσει αυτή που έχουμε, προκειμένου να βγάλουμε ταχύρρυθμα δύο χιλιάδες δικαστές ώστε να αλλάξει ο συσχετισμός!». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, σχολίασε απαντώντας τον υπουργό ότι για μια ακόμη φορά ήταν «λίγο ειρωνικός» και τον ρώτησε «εσείς στις επικείμενες εκλογές, τι σύνθημα θα έχετε: ‘Αλαζονεία παντού’, ‘έπαρση παντού, ‘απευθείας αναθέσεις παντού’, ‘διασπάθιση δημοσίου χρήματος παντού’, ‘κατάχρηση εξουσίας παντού’, ‘καταρράκωση του κράτους δικαίου παντού’, ‘ισοπέδωση του δημόσιου λόγου και της κάθε είδους ελευθερίας από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μέχρι και παντού’»; Έχετε πρόσθεσε «μια μια πλειάδα συνθημάτων για να διαλέξετε. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση που κλείνει τέσσερα χρόνια, έχει φέρει την αδικία παντού». Ο κ. Ζαχαριάδης αναρωτήθηκε «εσείς τι θα κάνετε με το θέμα της κυρίας Νικολάου. Διότι μου λέτε για τον κ. Παππά, που εν πάση περιπτώσει έβαλε και 250 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο ταμείο. Και η καταδικαστική αυτή απόφαση δεν λέει ότι ο Παππάς έκανε κατάχρηση του δημοσίου χρήματος. Ο Παππάς έβαλε τους πολύ ισχυρούς να πληρώσουν. Και για το ίδιο θέμα για το οποίο καταδικάστηκε ο Παππάς, ο τότε γενικός γραμματέας του υπουργείου αθωώθηκε από την τακτική δικαιοσύνη». Αναρωτήθηκε δε: τελικά που είναι αυτό το Κανάλι του ΣΥΡΙΖΑ για το καταδικάστηκε ο κ. Παππάς; Ο υπουργός Εσωτερικών του ανταπάντησε πως «το δικό μας σύνθημα ήταν και είναι πάντα σταθερό. Ελευθερία παντού». Σημείωσε ότι για την κυρία Νικολάου «την οποία στοχοποιείτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει ούτε προκαταρκτική εξέταση εις βάρος της. Έχει μια πορισματική αναφορά. Ούτε προκαταρτική εξέταση! Εσείς έχετε καταδικασμένο στα ψηφοδέλτια και δεν τρέχει τίποτε». Μας λέτε ότι ο κ. Παππάς ‘καταδικάστηκε γιατί έκανε το καθήκον του και έφερε 250 εκατομμύρια στα ταμεία’, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής: Αυτοί οι άνθρωποι που καταδίκασαν αυτόν τον καλό άνθρωπο, πού το έκαναν ένα τέτοιο κορυφαίο ατόπημα;». Η διαφωνία σας, παρατήρησε ο υπουργός, «δεν είναι νομική αλλά πολιτική. Επειδή δεν σας αρέσει που καταδικάστηκε ο υπουργός σας». Του επισήμανε ότι στην υπόθεση Novartis «δέκα κατηγορήσατε, δέκα απηλλάγησαν. Και αυτή τη στιγμή είναι καταδικασμένος αμεταβλήτως ένας υπουργός σας, και στο Ειδικό Δικαστήριο ένας δεύτερος ακόμη υπουργός σας. Πώς έχουμε καταφέρει να είμαστε εμείς της ΝΔ οι διεφθαρμένοι και εσείς οι αδιάφθοροι;». Κατηγόρησε επίσης τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι όταν οι δημοσιογράφοι κάνουν κριτική στον υπουργό, αυτοί «είναι αντικειμενικοί και αμερόληπτοι δημοσιογράφοι. Δεν είναι στρατευμένοι αυτοί. Όταν, όμως, ένας άλλος δημοσιογράφος ασκεί κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτός είναι πουλημένος, αργυρώνητος, ταγμένος στα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου». Αυτό είπε ο κ. Βορίδης «δεν δουλεύει έτσι». Δεν μπορεί να μας λέτε «υπάρχουν δικαστές εις τας Αθήνας όταν εκδίδουν αποφάσεις που μας αρέσουν. Αλλά αν οι αποφάσεις δεν μας αρέσουν, τότε οι δικαστές αυτοί είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Υπάρχουν σπουδαίοι και λαμπροί δημοσιογράφοι όταν σας λιβανίζουν. Αν δεν σας λιβανίζουν, είναι αργυρώνητοι, ή είναι ξεπουλημένοι, ή είναι ταυτισμένοι» και συμπλήρωσε πως αυτό που έχει συμβεί «δεν ανατάσσεται με τη διαγραφή Πολάκη. Αυτό θέλει βαθιά αυτοκριτική και ουσιαστικά να εγκαταλείψετε το αριστερίστικό σας παρελθόν. Πρόκειται για ένα μεγάλο και ταυτοτικό ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι απολύτως αδύνατον να το αλλάξετε, δεν το θέλετε να το κάνετε και δεν το μπορείτε». Ειδήσεις σήμερα: 600 περιστατικά άμεσης βοήθειας το τριήμερο του καρναβαλιού στην Πάτρα – Μέθη, ουσίες, κρίσεις πανικού Συνέδριο ygeiamou 2023: Σύγχρονο Σύστημα Υγείας με επίκεντρο τον Άνθρωπο Με γκρίνια για τη σύνθεση κυβέρνησης αναλαμβάνει καθήκοντα ο Χριστοδουλίδης στην Κύπρο

