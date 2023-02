Θεοδωρικάκος: Απαράδεκτες και φασιστικής νοοτροπίας οι δηλώσεις Πολάκη «Το θέμα Πολάκη αλλάζει τα δεδομένα τον εκλογών», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Στον Παύλο Πολάκη, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, καταδικάζοντας την ανάρτησή του κατά δικαστών και δημοσιογράφων, ενώ παράλληλα σχολίασε ότι το θέμα Πολάκη αλλάζει τα δεδομένα των εκλογών. Αρχικά ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «καταδικάζω τέτοιου είδους απαράδεκτες, εξτρεμιστικές και φασιστικής νοοτροπίας και έμπνευσης αναρτήσεις οι οποίες βάλλουν ευθέως σε βάρος της δημοκρατίας και της χώρας μας. Κάθε πολιτική δύναμη οφείλει να τις καταδικάσει. Δεν μπορεί επειδή δεν μας αρέσει κάποιος, να λέμε ότι αυτός πρέπει να πάψει να υπάρχει. Στην πραγματικότητα, άγγιξε τα όρια της τρομοκρατίας και εκπροσωπεί μια βαθιά ολοκληρωτική αντίληψη, διχαστική». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqtyphpxmk6h) Στη συνέχεια ο υπουργός προστασίας του πολίτη τόνισε ότι «το πρόβλημα δεν είναι αν ο Πολάκης αντιτίθεται στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αν αυτή η αντίληψη έχει ξεριζωθεί ή όχι από την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί για να είμαι ευθείς, τέτοιου είδους αντιλήψεις είχαν εκφραστεί και με τη φράση ‘’ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουνε’’». Ο κ. Θεοδωρικάκος θεωρεί ότι το θέμα Πολάκη που προέκυψε λίγες εβδομάδες πριν από τις κάλπες, αναμένεται να επηρεάσει τα δεδομένα των εκλογών: «Πιστεύω ότι η εξέλιξη αυτή μεταβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δεδομένα των εκλογών. Από τη μια πλευρά υπάρχει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, υπεύθυνη, σοβαρή, εγγύηση της σταθερότητας για τη χώρα και για τη βιώσιμη προοπτική της, την ανάπτυξη και τη δικαιοσύνη για τους πολίτες, σε καλύτερες συνθήκες από αυτές που περάσαμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια με δοκιμασίες και κρίσεις λόγω εξωγενών παραγόντων, και από την άλλη υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση που δεν έχει πρόταση εξουσίας. Δεν έχει κυβερνητική πρόταση λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές και είναι παραδομένη σε έναν εσωτερικό εσωκομματικό εμφύλιο, χωρίς δυναμική και χωρίς θετικό λόγο για αυτά που χρειάζεται η κοινωνία». Παράλληλα άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ που τόσα χρόνια δεν είχε κάνει την αυτοκριτική του: «Τόσα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση δεν έχει κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Δεν θέλησε να αποτινάξει από πάνω του τις αντιλήψεις αυτές που με τον πιο οξύ, επιθετικό και φασίζοντα τρόπο περιέγραψε ο κ. Πολάκης και το κάνει λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Άρα και η αξιοπιστία της πράξης μπαίνει σε ερωτηματικό και η αποτελεσματικότητά της καθώς πιστεύω πως είναι και πολλοί οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι έχουν τις ίδιες αντιλήψεις. Ο κ. Πολάκης δεν ήταν ούτε είναι ένα τυχαίο πρόσωπο επειδή του επιτράπηκε μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ να έχει έναν πολύ ισχυρό ρόλο. Υπάρχει κατά τη γνώμη μου μεγάλο πρόβλημα στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό που θέλει η κοινωνία είναι η καταδίκη τέτοιων πρωτοφανών άθλιων εξτρεμιστικών αντιλήψεων που στρέφονται σε βάρος της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν να λέει ένας βουλευτής που έχει διατελέσει και υπουργός ότι τη 2η φορά θα είναι αλλιώς, θα σας φτιάξουμε 500 δικούς μας δικαστές να έρχονται να δικάζουν. Αυτό είναι φασισμός, είναι κατάργηση της δημοκρατίας. Είναι μια πρωτοφανής ολοκληρωτική αντίληψη, η οποία δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή από την ελληνικό λαό και το δημοκρατικό μας πολίτευμα». Μέσα στην εβδομάδα υπογράφεται η σύμβαση για τα 35χλμ του φράχτη στον Έβρο Σε ότι αφορά τα σύνορα στον Έβρο, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το βλέμμα μας είναι πάντα εκεί, είμαστε σε ετοιμότητα γιατί τα σύνορά μας πρέπει να είναι εγγυημένα και η ασφάλειά μας περνά από εκεί. Ιανουάριο και Φεβρουάριο, έχουμε πάνω από 10.000 παράνομους μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα αλλά η παρουσία της Αστυνομίας και των ακριτών μας εκεί έχει βάλει φραγμό. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqtywbl410nd) Για τον λόγο αυτό έχουμε επιταχύνει την κατασκευή του φράχτη. Προχωράμε στα επόμενα 35χλμ που θα κοστίσουν 100 εκατ. ευρώ και καλύπτονται πλήρως από τον εθνικό μας προϋπολογισμό. Η σύμβαση θα υπογραφεί αυτή τη βδομάδα και οι εργασίες θα αρχίσουν αμέσως με στόχο σε δέκα μήνες να είναι έτοιμος. Επειδή όμως μας ενδιαφέρει η κατασκευή του φράχτη σε όλο το μήκος του Έβρου, γίνεται προσπάθεια και από τον πρωθυπουργό ώστε να λάβουμε και ευρωπαϊκά κονδύλια γιατί η Ευρώπη χρωστάει ένα έμπρακτο ευχαριστώ στην Ελλάδα για τη δουλειά που κάνει και ασφαλίζει τα ευρωπαϊκά σύνορα». Ειδήσεις σήμερα: Τέλη κυκλοφορίας, ΕΝΦΙΑ και φόρος εισοδήματος: Σήμερα η τελευταία ημέρα πληρωμής Σφοδρές αντιδράσεις του δικαστικού κόσμου για την προκήρυξη Πολάκη Qatargate: Σήμερα εξετάζεται η έφεση της Εύας Καϊλή – Αποφυλάκιση ή συνέχιση της κράτησης BEST OF NETWORK 27.02.2023, 12:30 28.02.2023, 07:19 20.02.2023, 12:38 27.02.2023, 20:01 27.02.2023, 20:19 27.02.2023, 08:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )