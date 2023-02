Καραγιάννης: Αρχές Απριλίου η δοκιμαστική λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης «Είμαστε απόλυτα συνεπείς στις δεσμεύσεις μας» ανέφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών «Είμαστε απόλυτα συνεπείς στις δεσμεύσεις μας για τη λειτουργία του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Η πόλη μπορεί να δει ότι το μετρό ολοκληρώνεται, τις αποκαταστάσεις που έχουν γίνει σε όλα τα εργοτάξια και πώς αυτές προχωρούν» ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Καραγιάννης, υποστηρίζοντας τις σχετικές διατάξεις της τροπολογίας που κατατέθηκε για ψήφιση στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για το Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις. Ο κ. Καραγιάννης, τόνισε πως «πριν από λίγες ημέρες οι Θεσσαλονικείς είχαν τη δυνατότητα μέσα από μια καινοτόμα αρχιτεκτονική διαδικασία, το OPEN HOUSE, να δουν και το Σταθμό Παπάφη και το κέντρο λειτουργίας του Μετρό της Θεσσαλονίκης και να αντιληφθούν πλέον ότι δεν υπάρχουν μακέτες, δεν υπάρχουν μουσαμάδες. Υπάρχουν σταθμοί, υπάρχει δοκιμαστική λειτουργία και το αμέσως επόμενο διάστημα, αρχές Απριλίου, θα έχουμε τη δυνατότητα να γίνεται δοκιμαστική λειτουργία σε όλη τη βασική γραμμή». Συνεπώς, πρόσθεσε ο υφυπουργός «μπαίνουμε στην τελική ευθεία και θα έχουμε και δυνατότητα να έχουμε ένα μετρό, το οποίο θα είναι το πιο σύγχρονο της Ευρώπης, ένα μετρό driveless, χωρίς οδηγό, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τρένα τελευταίας τεχνολογίας, εξελιγμένα, καινοτόμα. «πράσινα» με ένα πρωτοποριακό σύστημα ασφαλείας και λειτουργίας». Επισήμανε, πως η κυβέρνηση φρόντισε να προκηρύξει τον διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης και θα είναι ο πρώτος ιδιωτικός ουσιαστικά φορέας λειτουργίας στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα εξυπηρετεί καθημερινά ημερησίως 310.000 συμπολίτες μας. Το σύνολο των εσόδων θα είναι περίπου 50 εκατ ευρώ. Ο διαγωνισμός προχωρά και έχουν κατατεθεί δύο προσφορές από δύο μεγάλες διεθνείς εταιρείες του εξωτερικού. Τους επόμενους λίγους μήνες θα έχουμε την εμπορική λειτουργία του μετρό και επειδή πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και γνωρίζουμε ότι πολλά έργα κολλούν από προσφυγές και προσκόμματα που δημιουργούνται, εμείς με πλήρη σεβασμό στις διατάξεις του Ενωσιακού Δικαίου δίνουμε τη δυνατότητα στην Αττικό Μετρό να μπορέσει να προχωρήσει μια ανάθεση ουσιαστικά των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου του Μετρό της Θεσσαλονίκης, του βασικού έργου και της επέκτασης προς Καλαμαριά, στον ανάδοχο του βασικού έργου για 2+1 χρόνια από την ολοκλήρωση αυτού. Το κόστος του έργου θα καλύπτεται από τα λειτουργικά έσοδα και πλέον ο ανάδοχος, που έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία θα μπορεί να ξεκινήσει και να κάνει το πρώτο διάστημα την εμπορική λειτουργία του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκη: «Όπως στρώνεις, κοιμάσαι» – Δείτε βίντεο Βίντεο: Εικόνες ντροπής στην Τουρκία, ο Ερντογάν μοίραζε μετρητά σε παιδιά και σεισμόπληκτους Ο 33χρονος και ο Αλβανός ήρθαν στα χέρια στο ίδιο μαγαζί λίγες μέρες πριν το φονικό στη Μύκονο – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 28.02.2023, 13:13 28.02.2023, 16:53 28.02.2023, 14:00 28.02.2023, 12:44 28.02.2023, 12:40 28.02.2023, 15:30

