Καραμανλής: Η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα την ηλεκτροκίνηση και είναι ανοιχτή σε εναλλακτικές Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών στη Στοκχόλμη ο Κώστας Καραμανλής – «Κινηθήκαμε με βασικό άξονα την ανανέωση του στόλου οχημάτων» Την ισχυρή στήριξη της Ελλάδας στην ηλεκτροκίνηση επανέλαβε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας εργασιών του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών, που πραγματοποιείται στη Στοκχόλμη 27 και 28 Φεβρουαρίου 2023. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Καραμανλής μετείχε σε εστιασμένη Ομάδα Εργασίας μαζί με τους υπουργούς της Γαλλίας, Δανίας, Εσθονίας και Λιχτενστάιν, σχετικά με τις πρωτοβουλίες των χωρών για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και ευρύτερα των εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών. Ο υπουργός, κατά την τοποθέτησή του, ανέδειξε τη δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία 3,5 χρόνια στη χώρα προς την κατεύθυνση αυτή, σημειώνοντας πως «κινηθήκαμε με βασικό άξονα την ανανέωση του στόλου οχημάτων που κινείται στους δρόμους μας. Μέσα από επιδοτήσεις και οικονομικές διευκολύνσεις, δόθηκε η δυνατότητα στους ιδιώτες να αντικαταστήσουν τα συμβατικά αυτοκίνητα με ηλεκτροκίνητα κι έτσι, από το 0,4% που ήμασταν το 2019 φτάσαμε σήμερα σε 7% ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα». Για τις αστικές συγκοινωνίες Επίσης, ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου αστικών συγκοινωνιών που έχει ξεκινήσει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. «Για τα δύο αυτά βεβαρημένα αστικά κέντρα της χώρας σχεδιάσαμε και ξεκινήσαμε να υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου αστικών συγκοινωνιών με φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα – ηλεκτροκίνητα και LNG – και στόχο έως το 2025 σημαντικό ποσοστό του στόλου να καλύπτεται από αυτά», επισήμανε ο κ. Καραμανλής. «Παράλληλα», όπως είπε, «αξιοποιήσαμε την ψηφιοποίηση του τομέα και δημιουργήσαμε ηλεκτρονικό μητρώο φορέων ηλεκτροκίνησης, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση του κοινού, ενώ αναπτύξαμε σχετικές εφαρμογές για τον εντοπισμό ηλεκτροφορτιστών κατά μήκος του δικτύου μας». Στη συνέχεια, τόνισε το ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός που βρίσκεται σε εξέλιξη, δηλαδή το επενδυτικό σιδηροδρομικό πρόγραμμα, «με έμφαση στα συστήματα διαχείρισης σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και τον πλήρη εξηλεκτρισμό του». Τέλος, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «η τεχνολογία υδρογόνου αποτελεί για εμάς επιλογή και για το λόγο αυτό διερευνούμε τις δυνατότητες εισαγωγής της και στο στόλο των αστικών συγκοινωνιών. Κάναμε σημαντικά βήματα, ωστόσο οι προκλήσεις είναι μπροστά μας». Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκη: «Όπως στρώνεις, κοιμάσαι» – Δείτε βίντεο Βίντεο: Εικόνες ντροπής στην Τουρκία, ο Ερντογάν μοίραζε μετρητά σε παιδιά και σεισμόπληκτους Ο 33χρονος και ο Αλβανός ήρθαν στα χέρια στο ίδιο μαγαζί λίγες μέρες πριν το φονικό στη Μύκονο – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 28.02.2023, 13:13 28.02.2023, 10:00 28.02.2023, 13:00 28.02.2023, 12:44 28.02.2023, 12:40 27.02.2023, 16:30

