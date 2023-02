Καρατόμηση Πολάκη: Η ΝΔ «καρφώνει» τον Τσίπρα για αφωνία και μιλά για «συριζαϊσμό» Για τα γαλάζια στελέχη, το μείζον είναι ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και δύο μέρες δεν έχει τοποθετηθεί ευθέως για την υπόθεση του βουλευτή του και alter ego του Γιώργος Ευγενίδης 28.02.2023, 06:22 Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επιστρέφει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου από τη μικρή του απόδραση στο Μέτσοβο και ο μηχανισμός της ΝΔ να πιάνει εκ νέου δουλειά, στην τελική ευθεία για την προκήρυξη των εκλογών που αναμένεται να γίνει λογικά στις 9 Μαρτίου, όλοι, πάντως, στο κυβερνητικό στρατόπεδο έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα την υπόθεση Πολάκη. Κατά σύμπτωση, μετά τις 18:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι προγραμματισμένο να μιλήσει στο συνέδριο που διοργανώνουν το ygeiamou.gr και το «ΘΕΜΑ» στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα το σύστημα Υγείας, οπότε θεωρείται δύσκολο να αποφύγει να σχολιάσει το καυτό θέμα που μονοπωλεί την πολιτική επικαιρότητα από τη στιγμή που ξέσπασε, νωρίς την Κυριακή της Αποκριάς. Για τα γαλάζια στελέχη, το μείζον είναι ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και δύο μέρες δεν έχει τοποθετηθεί ευθέως για την υπόθεση του βουλευτή του και alter ego του, όπως τον χαρακτηρίζουν. Και μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να παραπέμπει τον κ. Πολάκη στην Εκτελεστική Γραμματεία και να τον «καρατόμησε» από τομεάρχη, στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν ότι αυτή τη στιγμή επιχειρείται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μια επικοινωνιακή διαχείριση, μιας και το ζήτημα προκαλεί εσωτερική αμηχανία στον ΣΥΡΙΖΑ. Υπό αυτό το πρίσμα ερμηνεύουν και τη σιωπή, ως τώρα, του κ. Τσίπρα, με τον Γιάννη Οικονόμου να κατηγορεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι αποδεικνύεται «ελάχιστος στη διαχείριση μεγάλων ζητημάτων». Γαλάζια στελέχη, παράλληλα, αντιπαραβάλλουν στη στάση του κ. Τσίπρα την καθαρή τοποθέτηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης από νωρίς σε θέματα που αφορούσαν βουλευτές ή στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Ένας ακόμα λόγος της «σιωπής» του ίδιου του κ. Τσίπρα, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ο ίδιος είχε παράσχει πολιτική στήριξη στον βουλευτή Χανίων, ενώ ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ είχε εν πολλοίς υιοθετήσει τις θέσεις του, έστω και όχι με τη ρητορική που ο κ. Πολάκης επέλεγε. «Ο πολακισμός είναι το ανώτατο στάδιο ενός είδους πολιτικής, του συριζαϊσμού, που εμπνεύστηκε, εξέθρεψε και γιγάντωσε ο κ. Τσίπρας, καλύπτοντας συστηματικά τον κ. Πολάκη», τόνισε χθες επί του θέματος ο κ. Οικονόμου. Στη ΝΔ εκτιμούν ότι η πολιτική ζημία για τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το timing είναι δεδομένη, είτε διαγραφεί είτε δεν διαγραφεί ο κ. Πολάκης. Αν διαγραφεί, εκτιμούν ότι υπάρχει μια ικανή μάζα εντός του ΣΥΡΙΖΑ που θα διαφωνήσει ουσιαστικά με αυτή την απόφαση, οι λεγόμενοι «ψηφοφόροι-φαν Πολάκη», ενώ περιμένουν να δουν και σε τι τόνους θα εκπέμψει ο ίδιος ο κ. Πολάκης. Παράλληλα, τα κυβερνητικά στελέχη εξαπολύουν πυρά στον κ. Τσίπρα και για το ότι κρατά εντός κόμματος τον καταδικασμένο από το Ειδικό Δικαστήριο Νίκο Παππά, η υπόθεση του οποίου ήταν η θρυαλλίδα για το ύστατο (;) παραλήρημα Πολάκη, με την ιδιότητα του κορυφαίου στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδήσεις σήμερα: Σχέδιο για νέο ΕΣΥ και καλύτερους μισθούς για όλους ετοιμάζει η κυβέρνηση Σαλαμίνα: Χυδαίες εκφράσεις από ιερέα στη Σαλαμίνα – Έβριζε τους πιστούς, δείτε βίντεο Survivor All Star: Ο 2ος του τάκου, τα στατιστικά και τα… γαλλικά του Μπάρτζη – Δείτε βίντεο Γιώργος Ευγενίδης 28.02.2023, 06:22 BEST OF NETWORK 27.02.2023, 12:30 27.02.2023, 16:59 20.02.2023, 12:38 27.02.2023, 20:01 27.02.2023, 20:19 27.02.2023, 08:30

