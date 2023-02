Κατρούγκαλος για Πολάκη: Πολύ σοβαρό το ζήτημα, πρέπει να το εξετάσουν τα αρμόδια όργανα Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η εικόνα του εμφυλίου που επιχειρείται να δοθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζει ο βουλευτής Ο Παύλος Πολάκης φάνηκε ότι είχε πολιτική ατζέντα αντίθετη με το περιεχόμενο της συνέντευξης που είχε δώσει νωρίτερα ο κ. Τσίπρας και γενικότερα αντίθετη με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε σήμερα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, μιλώντας στο ΣΚΑΪ 100,3. Σχετικά με τη χθεσινή του δήλωση ότι ο κ. Πολάκης έκανε σοβαρό πολιτικό λάθος, αλλά δεν πρέπει να διαγραφεί, ο κ. Κατρούγκαλος διευκρίνισε ότι αν είχε αντιληφθεί ότι μία απάντησή του θα είχε θεωρηθεί και πρότασή του, ίσως και να μην την είχε κάνει, όχι γιατί έχει άλλη άποψη, αλλά γιατί είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και πρέπει να το εξετάσουν τα αρμόδια όργανα που συνεδριάζουν σήμερα. Σύμφωνα με τον κ. Κατρούγκαλο, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η εικόνα του εμφυλίου που επιχειρείται να δοθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ούτε ένα στέλεχος δεν είπε ότι καλώς έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση ο κ. Πολάκης. Ειδήσεις σήμερα: Γιατί το TikTok σαρώνει με 1,5 δισ. χρήστες και «τρομοκρατεί» ΕE και ΗΠΑ Το «Τriple Jackson» στην Τουρκία φέρνει τους σεισμούς νότια και δυτικά; Κίνα και πυρηνικά ρίχνουν «λάδι στη φωτιά» στον πόλεμο της Ουκρανίας BEST OF NETWORK 28.02.2023, 10:00 28.02.2023, 07:19 28.02.2023, 08:06 27.02.2023, 20:01 27.02.2023, 20:19 27.02.2023, 16:30

