Κυριάκος Πιερρακάκης: Επίσκεψη στο MIT Media Lab και στο Πανεπιστήμιο Tufts στις ΗΠΑ Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε ότι «επισκέψεις όπως αυτή τροφοδοτούν το όραμά μας για μια Ελλάδα-πόλο έλξης της καινοτομίας» – «Είμαστε μόνο στην αρχή» Στις ΗΠΑ βρέθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, πραγματοποιώντας σειρά επαφών και συναντήσεων. Ο κ. Πιερρακάκης επισκέφθηκε το MIT Media Lab για να δει «από κοντά το μέλλον που ετοιμάζει». Με ανάρτησή του επισημαίνει ότι «το πρωτοποριακό αυτό πανεπιστημιακό εργαστήριο αναπτύσσει τεχνολογίες αιχμής και δοκιμάζει την εφαρμογή τους στη νευρολογία, τη βιονική, την αρχιτεκτονική, και σε πολλές άλλες επιστήμες. To 1995, ο άκρως προφητικός ιδρυτής του Lab, Nicholas Negroponte, προμήνυε το σήμερα: Έναν κόσμο όπου η πληροφορική δεν θα ήταν απλά μια υπόθεση υπολογιστών, αλλά κάτι που θα άλλαζε τον τρόπο ζωής μας. Οραματίστηκε το “Ίντερνετ των Πραγμάτων” και την τηλεργασία όταν ο υπόλοιπος κόσμος μάθαινε πώς λειτουργούν τα πρώτα κινητά τηλέφωνα». «Τριάντα χρόνια μετά, οι εφαρμογές που παράγει το εργαστήριο προάγουν την έρευνα για τη διευκόλυνση ατόμων με αναπηρίες, το σχεδιασμό ενεργειακά αυτόνομων πόλεων, τη δημιουργική σχολική εκμάθηση, τη σχέση μας με τα ρομπότ, το διάστημα ή τα κρυπτονομίσματα. Σε αυτή την “αυλή των τεχνολογικών θαυμάτων” είχα τη χαρά να συναντήσω τη διευθύντρια του MIT Media Lab, Dava Newman. Με τη Newman – καθηγήτρια αεροναυπηγικής και πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια της NASA – μοιραστήκαμε σκέψεις για τις πιο καθοριστικές εξελίξεις της τεχνολογικής επανάστασης στις επόμενες δεκαετίες» τονίζει. «Επισκέψεις όπως αυτή τροφοδοτούν το όραμά μας για μια Ελλάδα-πόλο έλξης της καινοτομίας. Με την πρόοδο που έχει πετύχει η χώρα μας στον ψηφιακό της μετασχηματισμό, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε και να επενδύουμε στο όραμα αυτό» κατέληξε. «Είμαστε μόνο στην αρχή» δήλωσε από το Πανεπιστήμιο Tufts Παράλληλα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης επισκέφθηκε το Fletcher School of Law and Diplomacy του Πανεπιστημίου Tufts Ως «προσκεκλημένος της σχολής διεθνών σχέσεων Fletcher School of Law and Diplomacy του Πανεπιστημίου Tufts, μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω για την πρόκληση και τα πεπραγμένα του ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού κράτους» τονίζει ο κ. Πιερρακάκης. Κατά την παρουσία του στο πανεπιστήμιο είχε συνομιλίες με την κοσμήτορα της σχολής κα. Rachel Kyte, τον Έλληνα πρόξενο στη Βοστόνη κ. Συμεών Τέγο και την καθηγήτρια κ. Φωτεινή Παζαρτζή, κάτοχο της έδρας Ελληνικών και Ευρωπαϊκών σπουδών “Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής”. Εδώ και δυο δεκαετίες, η έδρα αυτή συμβάλλει στη μελέτη των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία, τα Βαλκάνια και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδεικνύοντας παράλληλα το διεθνή ρόλο της χώρας μας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού». «Δεδομένου του ιδιαίτερου βάρους που φέρει η σύνδεση του πανεπιστημίου με την ιστορική φυσιογνωμία του Κωνσταντίνου Καραμανλή, δεν μπορώ παρά να αναλογιστώ το θέμα της ομιλίας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης παρακαταθήκης. Ο Καραμανλής καθόρισε το πεπρωμένο της Ελλάδας σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας. Την επαύριο του πολέμου έχτισε τις υποδομές μιας ρημαγμένης χώρας, αξιοποιώντας αποτελεσματικά το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων που παρείχε το Σχέδιο Μάρσαλ. Σύντομα, η Ελλάδα είδε την οικονομία της να αναπτύσσεται εντυπωσιακά και τους θεσμούς της να ανασυγκροτούνται», υπογράμμισε. Επισημαίνει μάλιστα ότι «στη μεταπολίτευση, εξασφάλισε την αναίμακτη αποκατάσταση της δημοκρατίας και την υιοθέτηση ενός νέου προοδευτικού Συντάγματος. Λίγα χρόνια αργότερα, χάρη στη διορατικότητά του, και ενώ ο Ψυχρός Πόλεμος δεν είχε ακόμα λήξει, η Ελλάδα κατάφερε να θεμελιώσει τους δεσμούς της με την Ευρώπη ως ισότιμο μέλος της ΕΟΚ. Ο Καραμανλής ήταν πολιτικός των έργων. Δεν φοβόταν να ρισκάρει, να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, να λέει “γίνεται” όταν η ελπίδα έμοιαζε για χίμαιρα. Είκοσι πέντε χρόνια αφότου πέρασε στην ιστορία, η δημιουργική αποφασιστικότητά του, το πνεύμα του “γίνεται” που δεν άφηνε περιθώρια στο τυχαίο, συνδέει την εποχή του με την εποχή μας». Ο κ. Πιερρακάκης υπογραμμίζει ότι «εάν μεταπολεμικά έλειπαν βασικές υποδομές, η σύγχρονη Ελλάδα είχε ανάγκη από ένα κράτος μοντέρνο, φιλικό στον πολίτη, σχεδιασμένο πάνω στις βάσεις μιας ψηφιακής μετάβασης ωφέλιμης για όλους. Με τη ψηφιοποίηση χιλιάδων υπηρεσιών, την απλούστευση των συναλλαγών με το Δημόσιο και τη σταδιακή μείωση της γραφειοκρατίας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής ριζικής μεταρρύθμισης του κράτους και της οικονομίας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει τα πρώτα μεγάλα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Και είμαστε μόνο στην αρχή». Ειδήσεις σήμερα: Τέλη κυκλοφορίας, ΕΝΦΙΑ και φόρος εισοδήματος: Σήμερα η τελευταία ημέρα πληρωμής Σφοδρές αντιδράσεις του δικαστικού κόσμου για την προκήρυξη Πολάκη Qatargate: Σήμερα εξετάζεται η έφεση της Εύας Καϊλή – Αποφυλάκιση ή συνέχιση της κράτησης BEST OF NETWORK 28.02.2023, 11:30 28.02.2023, 10:00 28.02.2023, 08:06 27.02.2023, 20:01 27.02.2023, 20:19 27.02.2023, 16:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )