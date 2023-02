Κύπρος: Αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης Η τελετή ανάληψης των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο Τη «νενομισμένη διαβεβαίωσή» του δίνει σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο κ. Χριστοδουλίδης αναμένεται να μεταβεί στη Βουλή, όπου κατ’αρχήν θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της ΒτΑ Αννίτα Δημητρίου στο γραφείο της. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στη Βουλή ο απερχόμενος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος θα συναντήσει τον κ. Χριστοδουλίδη επίσης στο γραφείο της Προέδρου. Κατόπιν και οι δύο θα μεταβούν στην αίθουσα της Ολομέλειας για την τελετή εγκατάστασης στις 11.30 π.μ. Μετά την τελετή, ο νέος Πρόεδρος θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια και στη συνέχεια θα δεχθεί τα συγχαρητήρια των μελών του Κοινοβουλίου στο γραφείο της Προέδρου της Βουλής. Σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι με την ολοκλήρωση της τελετής εγκατάστασης του νέου Προέδρου, ο απερχόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης θα επιστρέψει στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου το προεδρικό ζεύγος θα υποδεχθεί τον νέο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και την Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά. Μετά τη συνάντηση που θα έχουν στο Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα κατευοδώσει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο οποίος θα αποχωρήσει από το Προεδρικό Μέγαρο. Η τελετή ανάληψης των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο. Ειδήσεις σήμερα: Τέλη κυκλοφορίας, ΕΝΦΙΑ και φόρος εισοδήματος: Σήμερα η τελευταία ημέρα πληρωμής Σφοδρές αντιδράσεις του δικαστικού κόσμου για την προκήρυξη Πολάκη Qatargate: Σήμερα εξετάζεται η έφεση της Εύας Καϊλή – Αποφυλάκιση ή συνέχιση της κράτησης BEST OF NETWORK 27.02.2023, 12:30 28.02.2023, 07:19 20.02.2023, 12:38 27.02.2023, 20:01 27.02.2023, 20:19 27.02.2023, 08:30

