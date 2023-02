Κύπρος: Ορκίστηκε πρόεδρος ο Νίκος Χριστοδουλίδης και έδειξε κατεύθυνση στη Δύση

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε πριν από λίγο την επίσημη διαβεβαίωση ανάληψης των καθηκόντων του ως ο 8ος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ομιλία του κατέστησε σαφές πως η Κύπρος διατηρεί τον δυτικό της προσανατολισμό. Κατέστησε σαφές ότι από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το 2004 έχει καταστεί σαφής ο προσανατολισμός της εξωτερικής πολιτικής και αυτός θα ενισχυθεί με περαιτέρω συνεργασία στο πλαίσιο της Ένωσης και της συμμετοχής στην Ευρωζώνη. Ανέφερε επίσης πως μεταξύ των στόχων του είναι η εμβάθυνση των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Για τη Ρωσία οι μοναδικές αναφορές που έκανε ήταν η καταδίκη της εισβολής στην Ουκρανία, σημειώνοντας πως τα εγκλήματα πολέμου που έχουν διαπραχθεί δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητα. Ξεκαθάρισε πως η Κύπρος σε πλήρης συνεργασία με τους εταίρους της βρίσκεται στο πλευρό του δοκιμαζόμενου ουκρανικού λαού απορρίπτοντας τόσο την εισβολή όσο και τη κατοχή εδαφών της από τη Ρωσία, καθώς και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι θύμα εισβολής και κατοχής από τη Τουρκία. Μαζί με την Ελλάδα Ο νέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ακόμα πως «σημείο αναφοράς στην εξωτερική μας πολιτική αποτελούν φυσικά οι σχέσεις μας με την Ελλάδα, η οποία παραμένει ο στενότερος, φυσικός και ανιδιοτελής διαχρονικός μας σύμμαχος. Πρόθεσή μου είναι η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων Αθηνών-Λευκωσίας σε όλα τα επίπεδα, ο εκσυγχρονισμός των τρόπων συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης, και η αξιοποίηση συνεργειών εντός της ΕΕ αλλά και με τρίτες χώρες. Σε λίγες μέρες θα έχω την τιμή να συναντηθώ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, στην πρώτη μου επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον οποίο θα αναπτύξω συγκεκριμένα κάποιες πρώτες σκέψεις για αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που έχουμε ενώπιόν μας, αλλά και ενίσχυση της συνεργασίας μας, ειδικότερα στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας». Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ «Δηλώνω πανέτοιμος να αναλάβω τη διακυβέρνηση της χώρας, εκφράζοντας απόλυτη αφοσίωση στο κράτος, στους θεσμούς, στους πολίτες βάσει των προνοιών του Συντάγματος. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη βαριά ιστορική ευθύνη που αναλαμβάνω, με περηφάνεια και αποφασιστικότητα. Ευρισκόμενος σε αυτό το κτίριο, επιτρέψετε μου να εκφράσω τον σεβασμό μου προς τον κυρίαρχο λαό και προς εσάς τους αντιπροσώπους του. Σας διαβεβαιώ πως στο πλαίσιο του οράματος μου για την Κύπρο του αύριο ο ρόλος της Βουλής, θα είναι απόλυτα σεβαστός και ως ο πρώτος της Εκτελεστικής Εξουσίας θα πράξω το παν για συνεργασία και σύμπραξη. Σας αντικρίζω όλους ως πολύτιμους εταίρους για να οδηγήσουμε την Κύπρο στην επόμενη ημέρα. Να την κάνουμε ισχυρότερη, ασφαλέστερη, δικαιότερη, με ισονομία και χωρίς διακρίσεις, που θα νοιάζεται για τους αδύνατους και θα βοηθά περισσότερο όσους το έχουν ανάγκη». Η συνεργασία με τη Βουλή Παρά τις τραγικές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της Εισβολής, η Δημοκρατία μας άντεξε, χάριν της αντίστασης, της επιμονής και της ανθεκτικότητας των πολιτών. Απευθύνομαι σε εσάς κα. Πρόεδρε της Βουλής για να επισημάνω ότι είναι η πρώτη φορά που στο πηδάλιο του κράτους βρίσκονται εκπρόσωποι της μεταπολεμικής γενιάς. Η σημασία αυτής της διαπίστωσης, δεν έχει μόνο συμβολισμό, αλλά και ουσία. Οι νέες γενιές προσβλέπουν σε εμάς να τους δώσουμε ελπίδες και να αφήσουμε πίσω τακτικές και προσεγγίσεις του παρελθόντος. Το βάρος είναι μεγάλο και η ευθύνη τεράστια. Έχω ειλικρινή προθυμία για παραγωγική συνεργασία. Η Βουλή αποτελεί βασικό πυλώνα του πολιτεύματος. Πέραν του Νομοθετικού ρόλου έχει και εξουσία να ασκεί έλεγχο. Η Κυβέρνηση μου θα τηρήσει ευλαβικά, κάθε υποχρέωση απέναντι στη Βουλή. Γνώμονας μας θα είναι το δημόσιο συμφέρον, ως αφηρημένη έννοια, αλλά ως συγκεκριμένη Αρχή ότι στην ιεράρχηση μας, στην ανώτατη πυραμίδα, είναι η ισοτιμία όλων των πολιτών. Αυτούς τους πολίτες οφείλουμε να υπηρετούμε και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να λογοδοτούμε. Είναι απαραίτητη η ευρεία συνεννόηση μεταξύ της Εκτελεστικής και Νομοθετικής εξουσίας, οφείλουμε να πετύχουμε μια λειτουργική συνεργασία. Για πιο αποτελεσματική άσκηση του Νομοθετικού ρόλου, βάσει των απαιτούμενων Νομοθετικών Μεταρρυθμίσεων. Σε αυτή την επίσημη πρώτη, θα αναφερθώ ενδεικτικά στις νέες πρακτικές που ως Πρόεδρος της Δηνοκρατίας επιθυμώ να εφαρμόσω, σε σχέση με τη συνεργασία μου με τη Βουλή. Στόχος είναι η αναβάθμιση της θεσμικής συνεργασίας, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες. Θα απευθύνομαι σε ετήσια βάση στη Βουλή για να παρουσιάζω το Νομοθετικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης του επόμενου έτους και να προβαίνω σε απολογισμό για το προηγούμενο. Θα κάνω τακτικές συναντήσεις με την Πρόεδρο και τους αρχηγούς των κομμάτων. Οι υπουργοί θα συνεργάζονται στενά με τους προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Προτίθεμαι σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, να εγκαταστήσω ανάλογη υπηρεσία στο Προεδρικό. Ο πιο ισχυρός έλεγχος για την Κυβέρνηση, είναι ο Κοινοβουλευτικός, και η Βουλή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτός θα είναι συνεχής και αποτελεσματικός. Το Κυπριακό Τα άδεια έδρανα των Τουρκοκυπρίων βουλευτών σε αυτή την αίθουσα, είναι ένα από τα πολλά πειστήρια που μαρτυρούν τον ακρωτηριασμό που υφίσταται το Κράτος μας. Έναν ακρωτηριασμό που δεν επιτρέπει την πραγματική θεμελίωση συνθηκών ειρήνης και ασφάλειας, αλλά ούτε και την εφαρμογή των βασικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων. Είναι για αυτό που επιθυμώ σήμερα να επαναλάβω ενώπιόν σας τη διαβεβαίωση ότι κορυφαία προτεραιότητά μου αποτελεί η επίλυση του Κυπριακού εντός του συμφωνημένου πλαισίου, ώστε να γίνει επιτέλους η πατρίδα μας ένα επανενωμένο, ελεύθερο, σύγχρονο, ευρωπαϊκό κράτος, η κοινή πατρίδα ευημερίας και ασφάλειας για όλους τους νόμιμους πολίτες του, χωρίς καμιά διάκριση. Δεν έχω φυσικά ψευδαισθήσεις. Γνωρίζω ότι την ίδια ακριβώς διαβεβαίωση έδωσαν όλοι οι προκάτοχοί μου, τους οποίους μνημονεύω με σεβασμό: Τον πρώτο Πρόεδρο, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τον Σπύρο Κυπριανού, τον Γιώργο Βασιλείου, τον Γλαύκο Κληρίδη, τον Τάσσο Παπαδόπουλο, τον Δημήτρη Χριστόφια και τον απερχόμενο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Όλοι τους αποχώρησαν από την Προεδρία χωρίς να πετύχουν το ειλικρινές όραμα της ελευθερίας και της επανένωσης για την πατρίδα μας αν και το ήθελαν με όλο τους το είναι. Και αυτό γιατί οι αξιώσεις της τουρκικής πλευράς ήταν πέραν των δικών μας ορίων και πέραν των ορίων που η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα επιβάλλουν για κάθε σύγχρονη, δημοκρατική χώρα και τους πολίτες της. Παρά τους συμβιβασμούς που έγιναν διαχρονικά από τη δική μας πλευρά ακόμη και μετά τον ιστορικό συμβιβασμό της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, ο τουρκικός μαξιμαλισμός δεν επέτρεψε την ευόδωση καμίας προσπάθειας κατά τρόπο που να διασφαλίζει τα συμφέροντα όλων των νομίμων κατοίκων της χώρας και κανενός άλλου χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η δική μας πλευρά δεν περιέπεσε ποτέ σε κανένα σφάλμα ή παράληψη. Την περασμένη εβδομάδα είχα την πρώτη ανεπίσημη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, στον οποίο εξέφρασα την ξεκάθαρή μου θέση ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση του Κυπριακού προβλήματος και θα κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη του διαλόγου στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου για αναζήτηση λύσης Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Μετέφερα και στον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών την ειλικρινή μου βούληση για διάλογο. Τις επόμενες μέρες θα αναλάβω πρωτοβουλίες, στη βάση των θέσεων που ανέπτυξα προεκλογικώς, για σπάσιμο του αδιεξόδου, για πρωταγωνιστική εμπλοκή της ΕΕ στο ανώτατο επίπεδο, πάντοτε στο πλαίσιο των καλών υπηρεσιών του ΓΓ των ΗΕ. Από το επίσημο βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων, απευθύνομαι σήμερα και στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, για να τους στείλω το μήνυμα ότι η λύση που επιδιώκουμε θα υπηρετήσει τα συμφέροντα όλων των Κυπρίων, διότι η ασφάλεια και η ευημερία όλων μας είναι συνυφασμένη και αλληλένδετη για να μπορέσουμε να ζήσουμε ειρηνικά στην κοινή μας πατρίδα χωρίς συρματοπλέγματα και κατοχικό στρατό, χωρίς ξένες εγγυήσεις. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας χωρίς να κτίζουμε πάνω στην άμμο. Κύριοι Αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων, Το Εθνικό Συμβούλιο Προτίθεμαι να συγκαλέσω σύντομα το Εθνικό Συμβούλιο για να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του Σώματος ώστε να γίνει αποδοτικότερο και πιο αποτελεσματικό, έχοντας την απαιτούμενη επιστημονική και τεχνοκρατική υποστήριξη, όπως επιβάλλουν οι αυξημένες απαιτήσεις της εποχής και τα νέα δεδομένα. Όπως επιβάλλει η ειλικρινής μας βούληση για συνολική λύση του κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και με τρόπο ευρωπαϊκό, λειτουργικό και βιώσιμο, με σεβασμό στις αρχές της ΕΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Προς αυτό τον σκοπό αναμένω και τη δική σας εποικοδομητική συνδρομή. Επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι σας αντικρίζω ως θεσμικούς συνεργάτες και πολύτιμους εταίρους. Το Κυπριακό είναι ζήτημα υπαρξιακό. Έχει επηρεάσει καταλυτικά το παρελθόν των γονιών μας, αγγίζει το παρόν μας, καθορίζει το μέλλον των παιδιών μας. Η μη επίλυσή του αποτελεί τροχοπέδη που εμποδίζει την μακροπρόθεσμη και ανθεκτική ευημερία και ασφάλεια της Κύπρου. Γι’ αυτό και πρέπει να κάνουμε το παν για να το λύσουμε. Το χρωστούμε σε αυτούς που έφυγαν με τον πόθο της επιστροφής, το οφείλουμε σε αυτούς που θα έρθουν και έχουν το δικαίωμα να ζήσουν σε μια πατρίδα ειρηνική, ασφαλή και ευημερούσα. Ο ενεργειακός πλούτος της Κύπρου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να ενισχύσουμε τις συνεργασίες σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναπτύξει και θα υλοποιήσει το ενεργειακό της πρόγραμμα στη βάση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας μας δεν στρέφεται εναντίον κανενός και αναφέρομαι ειδικά στην Τουρκία. Η Κύπρος αναγνωρίζεται διεθνώς ως παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Διατηρεί άριστες σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής και στη μεγάλη εικόνα που έχουμε υπόψη μας, η Τουρκία θα μπορούσε να έχει θέση. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει και η Τουρκία να επιδείξει την απαραίτητη βούληση, να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αποτελούν υποχρεώσεις έναντι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εμμονή σε ξεπερασμένες αντιλήψεις, που εδράζονται στο μεγαλοϊδεατισμό, όπως επίσης αναθεωρητικές και επεκτατικές πολιτικές, αποτελούν τροχοπέδη όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και για την ευρύτερη περιοχή και τα συμφέροντα της ΕΕ. Ο άνθρωπος στο επίκεντρο Για να μπορεί ένας ηγέτης να διεκδικεί με προοπτική επιτυχίας για τα συμφέροντα του λαού του, για να είναι όσο πιο ισχυρή, βάσει των δικών του δυνάμεων και δεδομένων, η διαπραγματευτική του θέση είτε σε συνομιλίες επίλυσης ενός μεγάλου προβλήματος όπως το κυπριακό, είτε σε διεθνές επίπεδο για οικοδόμηση ισχυρών διεθνών δεσμών που θα φέρουν στη χώρα πόρους και εξωτερική ενίσχυση, θα πρέπει καταρχάς να έχει ευτυχισμένους πολίτες. Καμία μάχη δεν κερδήθηκε και κανένας αγώνας δεν δικαιώθηκε ενόσω οι πρωταγωνιστές δυσπραγούσαν. Δεν αρέσκομαι στα μεγάλα λόγια. Δεν θα γενικολογήσω ούτε θα προβώ σε υποσχέσεις αμφιβόλου αντικρίσματος. Θα μιλήσω απλά, ειλικρινά και ανθρώπινα: Προσβλέπω και θα εργασθώ για να κάνω τη ζωή των συνανθρώπων μας καλύτερη. Για να τους κάνω πιο ευτυχισμένους και περήφανους. Όχι μόνο επειδή το αξίζουν αλλά και επειδή αυτό θα ενισχύσει την κρατική μας υπόσταση, αυτό εμμέσως αλλά καθοριστικά θα ενισχύσει την Κύπρο σε όλες, τις μεγάλες διεκδικήσεις. Για αυτό και στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας είναι ο Άνθρωπος και το ευ ζην του, και αυτό θα ζητήσω από τους υπουργούς και τους άλλους κρατικούς αξιωματούχους, που θα αναλάβουν αύριο τα καθήκοντά τους. Ο Άνθρωπος στο επίκεντρο όλων των Πολιτικών μας. Ο Άνθρωπος και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, βασικό στοιχείο μιας ισχυρής και υπερήφανης Κύπρου. Άλλωστε η ουσιαστική αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων της καθημερινότητας αποτελεί το πεδίο μέσα από το οποίο οι πολίτες θα κρίνουν εάν η πολιτική ηγεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών, στις ελπίδες και τις προσδοκίες τους. Το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης που διαμορφώσαμε μαζί με την κοινωνία περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν την καθημερινότητα, τις οποίες είμαστε πανέτοιμοι να εφαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε, ΓΙΑ τη σύντομη ανακούφιση των συμπολιτών μας με στοχευμένα οικονομικά μέτρα, ΓΙΑ την επίλυση σημαντικών εργασιακών ζητημάτων που εκκρεμούν ώστε να διαφυλαχθεί η εργατική ειρήνη, ΓΙΑ επίλυση προβλημάτων στην παιδεία, ΓΙΑ διορθωτικές κινήσεις στον τομέα της υγείας πάντα εντός του πλαισίου του ΓΕΣΥ (Γενικός Σύστημα Υγείας), για αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας, ΓΙΑ την επίσπευση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνολογικής αναβάθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας, ΓΙΑ την προαγωγή του πολιτισμού, των τεχνών και των γραμμάτων. Το μεταναστευτικό Επιπλέον, μια από τις επείγουσες προκλήσεις που καλούμαστε να διαχειριστούμε χωρίς χάσιμο χρόνου και που επηρεάζει επίσης δυσμενώς την καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη, είναι το μεταναστευτικό. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τις επιπτώσεις αυτού του σύνθετου προβλήματος, το οποίο γίνεται εξαιρετικά πολύπλοκο γιατί έχει στο επίκεντρό του ανθρώπινες ζωές τις οποίες οφείλουμε να προστατεύσουμε. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στο άκαμπτο και δαιδαλώδες σύστημα ασύλου και μετανάστευσης, το οποίο επέτρεπε καταχρήσεις. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει και είναι δυσανάλογο για τα μεγέθη της Κύπρου. Η προσπάθειά μας θα επικεντρωθεί στην επίσπευση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων ασύλου ώστε να αυξηθούν οι επιστροφές. Ο πυρήνας του προβλήματος, πέραν της εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου από πλευράς Τουρκίας, βρίσκεται στην εντύπωση ότι η Κύπρος είναι ελκυστικός μεταναστευτικός προορισμός και σε μια επιδοματική πολιτική που απαιτεί επαναξιολόγηση. Αυτό θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε, με σεβασμό προς όλες τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Η δικαστική εξουσία Ως προς τη Δικαστική Εξουσία, γνωρίζω ότι έγιναν σημαντικότατα βήματα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της δικαιοσύνης, χάριν στη συνεργασία με τις άλλες δύο εξουσίες, την Εκτελεστική και τη Νομοθετική. Η Κυπριακή Δικαιοσύνη το 2023 βρίσκεται ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης, που δεν είναι άλλη από την υλοποίηση των σημαντικών διαρθρωτικών νομοσχεδίων που ψηφίστηκαν το 2022, ανοίγοντας τον δρόμο για την ουσιαστική μεταρρύθμιση που θα έχει αλυσιδωτές θετικές επιπτώσεις στην Κυπριακή πολιτειακή και κοινωνική ζωή. Από τα νομοσχέδια επείγει να περάσουμε στην πράξη, ώστε ο νομικός κόσμος αλλά πρωτίστως ο πολίτης και οι επιχειρήσεις να αντιληφθούν σταδιακά την ουσιαστική αλλαγή, ειδικότερα στο χρόνο εκδίκασης νέων υποθέσεων που θα ενισχύσει το κράτους δικαίου, την αποτροπή των αδικημάτων και την εφαρμογή της δικαιοσύνης. Η μακρά περίοδος εκδίκασης υποθέσεων και η μεγάλη διάρκεια που απαιτείται για απονομή της δικαιοσύνης, πέραν του δυσανάλογου κόστους για το κράτος, συνιστά άρνηση δικαιοσύνης. Η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Το ίδιο σημαντική θεωρούμε τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία μπήκε στις ράγες και ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εφαρμογή της, τον Ιούνιο του 2024, όταν θα διεξαχθούν οι εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι επόμενοι μήνες είναι καθοριστικοί για το μεγάλο αυτό βήμα. Πρόκειται για μια σημαντική τομή, η οποία θα απαιτήσει θέληση, άοκνη προσπάθεια, μεθοδικότητα και προγραμματισμό από όλους τους εμπλεκομένους. Σε κάποια άλλα πεδία, αυτό της φορολογικής μεταρρύθμισης, του συνταξιοδοτικού, καθώς και για άλλα θέματα που χρειάζεται η εισαγωγή νέων προσεγγίσεων και νέων διαδικασιών, θα προχωρήσουμε αμέσως με τεχνοκρατική υποστήριξη ειδικών σε σημαντικές αλλαγές. Θα το επαναλάβω και σήμερα: Δεν έχω το μαγικό ραβδί για άμεσες λύσεις. Έχω όμως την ειλικρινή πολιτική βούληση, Έχω το πλάνο και τον σχεδιασμό, Έχω την μεθοδικότητα, την επιμονή και την εργατικότητα και γνωρίζω τις σύγχρονες μεθόδους για υλοποίηση πολιτικών. Έχω επιπλέον την επίγνωση ότι όταν οι πολίτες ενός κράτους Δεν ευημερούν και Δεν είναι ευτυχισμένοι, ούτε να διεκδικήσουν μπορούν ούτε να οραματιστούν ένα καλύτερο μέλλον. Ο μόνος τρόπος για να είμαστε επίκαιροι και πρωτοπόροι σε ένα κόσμο που αλλάζει διαρκώς Είναι να εξελισσόμαστε Πιο γρήγορα, Πιο εύστοχα και Πιο αποτελεσματικά. Κυρίως όμως, ως Κράτος και ως Οργανισμοί, ως Πολιτικοί και ως Επαγγελματίες, πρέπει να μάθουμε να εξελισσόμαστε και να βελτιωνόμαστε. «Θα είμαι Πρόεδρος όλων των Κυπρίων» Τόσο εσείς όσο και εγώ βρισκόμαστε εδώ επειδή μας επέλεξε ο κυρίαρχος κυπριακός λαός. Επειδή μας εμπιστεύθηκαν οι πολίτες και εναπόθεσαν σε εμάς τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον. Θέσαμε τον εαυτό μας στην κρίση του λαού και επιλεγήκαμε για να κάνουμε έργο και να αποχωρήσουμε με θετικό πρόσημο όχι για την προσωπική μας ζωή αλλά για τους πολίτες όταν για τον καθένα μας φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Για μήνες ολόκληρους μίλησα με την κοινωνία, με απλούς πολίτες σε όλη την ελεύθερη Κύπρο αλλά και στην Καρπασία και τα μαρωνίτικα χωριά μας. Άκουσα απόψεις, προβλήματα, ανησυχίες, προσδοκίες σε πόλεις και χωριά. Πριν ολοκληρώσω το πρόγραμμα μου συνομίλησα αναλυτικά με οργανωμένα σύνολα, φορείς, κοινωνικούς εταίρους. Υπέβαλα συγκεκριμένες προτάσεις και στις 12 Φεβρουαρίου έλαβα ισχυρή λαϊκή εντολή για να συστήσω μια κυβέρνηση ευρείας κοινωνικής αποδοχής που μέσω της συνένωσης δυνάμεων και της αξιοποίησης ικανών προσωπικοτήτων, τεχνοκρατών και πολιτικών, θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κυπριακού λαού, θα δημιουργήσει ελπίδα και προοπτική, θα επιδιώξει την επανένωση της Κύπρου, θα ανασυντάξει το κράτος, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των Κυπρίων σε όλους τους βασικούς τομείς, ενισχύοντας την ίδια στιγμή το αίσθημα δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και ισότητας. Μπορώ να σας μεταφέρω με βεβαιότητα ότι όλοι οι πολίτες της Κύπρου έχουν μια συγκεκριμένη προσδοκία από εμένα, τους συνεργάτες μου, αλλά και Όλους Εσάς: από όποιο κόμμα και αν προερχόμαστε, από όποια επαρχία και αν καταγόμαστε, όποια ηλικία και αν έχουμε, ΝΑ είμαστε ενωμένοι, ΝΑ είμαστε στοχοπροσηλωμένοι, να είμαστε επικεντρωμένοι στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας και στην αντιμετώπιση των μεγάλων εθνικών προκλήσεων. Η εθνική ενότητα, ΝΑΙ, αποτελεί μια ιστορική αναγκαιότητα. Έχουμε κάθε στιγμή ευθύνη για την ενίσχυση του Κράτους μας. Για την ασφάλειά του. Έχουμε ευθύνη για μια ευημερούσα, για το σύνολο των πολιτών της, Κύπρο. Έχουμε ευθύνη να δημιουργήσουμε για τους νέους μας το μέλλον που τους αξίζει και να τους εμπνεύσουμε να γίνουν οι ίδιοι ενεργοί πολίτες και να εμπλακούν στα κοινά. Για αυτό και οφείλουμε, όσοι πολιτευόμαστε και εμπλεκόμαστε στο δημόσιο βίο, κάθε στιγμή να εργαζόμαστε με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του λαού και της πατρίδας, ώστε να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε στο ελάχιστο την εμπιστοσύνη που στο πρόσωπό μας επέδειξε ο Κύπριος πολίτης, μη λησμονώντας λεπτό την προσωρινότητα της εξουσίας και της ανάγκης να παραχθεί έργο ωφέλιμο πριν την ημερομηνία λήξης. Και αν για τον απερχόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, που ανέλαβε την Κύπρο, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε όλοι, μέσα στη δίνη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και στα όρια της χρεωκοπίας, η μεγάλη πρόκληση στην οποία ανταποκρίθηκε με επιτυχία, ήταν η οικονομική ανασύνταξη της Κύπρου, για μένα σήμερα, ανάμεσα σε άλλα, το μεγάλο στοίχημα λέγεται εκσυγχρονισμός, διαφάνεια, λογοδοσία, ευημερία, ελπίδα και προοπτική για όλους τους πολίτες. Με σεβασμό στους παλαιότερους αλλά και ειλικρινή αγάπη προς την πατρίδα και τους νεότερους, με πίστη στις δυνάμεις μας αλλά και στην απόλυτη ανάγκη για ελπίδα και προοπτική, σήμερα, στην επίσημη πρώτη της μεγαλύτερης πράξης στη ζωή ενός πολιτικού, αναλαμβάνω την ευθύνη να οδηγήσω την Κύπρο σε αυτό που ΟΛΟΙ οραματιζόμαστε: Σε τόπο καλύτερο, φωτεινότερο, δικαιότερο και πιο ελπιδοφόρο. Στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού, με προσήλωση στο καθήκον, με αφοσίωση και με πλήρη διαφάνεια, διαβεβαιώ ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι θα πορευτώ με μόνο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την Κύπρο, την υπέροχη πατρίδα μας και θα είμαι Πρόεδρος Όλων των Κυπρίων. Ειδήσεις σήμερα: 600 περιστατικά άμεσης βοήθειας το τριήμερο του καρναβαλιού στην Πάτρα – Μέθη, ουσίες, κρίσεις πανικού Συνέδριο ygeiamou 2023: Σύγχρονο Σύστημα Υγείας με επίκεντρο τον Άνθρωπο Με γκρίνια για τη σύνθεση κυβέρνησης αναλαμβάνει καθήκοντα ο Χριστοδουλίδης στην Κύπρο

