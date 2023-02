Κώστας Καραμανλής: Η μετάβαση στις πράσινες μεταφορές δεν πρέπει να αφήσει κανέναν πίσω «Η Ευρώπη να χρηματοδοτήσει εκεί που υπάρχει ανάγκη» τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών που συμμετέχει στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ Η μετάβαση στις πράσινες μεταφορές προϋποθέτει επενδύσεις και ισχυρό νομοθετικό – ρυθμιστικό περιβάλλον, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας εργασιών του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών που πραγματοποιείται στη Στοκχόλμη, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2023. O κ. Καραμανλής, κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίασης συμμετείχε σε εστιασμένη Ομάδα Εργασίας μαζί με τους Υπουργούς της Δανίας, της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου και της Λετονίας, σχετικά με τις πολιτικές μεταφορών προς μια ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη. Ο Υπουργός κατά την τοποθέτησή του ανέδειξε τη σημασία της μετάβασης προς πιο φιλικά προς το περιβάλλον μέσα, την ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες, καθώς και τη σημασία της ψηφιοποίησης και του σεβασμού σε διεθνείς συμβάσεις και πρωτοβουλίες. Σημείωσε πως «ταυτόχρονα με τις πολιτικές και τους κανονισμούς που αυτή τη στιγμή η Ε.Ε. επεξεργάζεται και φιλοδοξεί να εφαρμόσει, θα πρέπει να διαμορφωθούν οι κατάλληλοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για επενδύσεις σε υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, την ολοκλήρωση των δικτύων με έμφαση στο σιδηρόδρομο, τη βελτιστοποίηση και διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών μέσω της ψηφιοποίησης, αλλά και την καινοτομία, διευρύνοντας το φάσμα των διαθέσιμων εναλλακτικών καυσίμων. Η Ευρώπη πρέπει και μπορεί να πρωτοπορήσει στον τομέα αυτό και, ευθυγραμμισμένη με διεθνείς συμφωνίες και Οργανισμούς, να προχωρήσει προς την κλιματική ουδετερότητα, διασφαλίζοντας ισότητα μεταξύ των πολιτών και προσελκύοντας στην πορεία της και τρίτες χώρες, που σήμερα επιδεικνύουν χαμηλή περιβαλλοντική ευαισθησία στο βωμό της μείωσης του μεταφορικού κόστους». Κατά τη διάρκεια της απογευματινής συνεδρίασης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συντόνισε Μεικτή Ομάδα Εργασίας Ενέργειας και Μεταφορών αποτελούμενη από την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Δανία, τη Σουηδία και την Ισπανία, σχετικά με τις κοινές πολιτικές ενέργειας και μεταφορών, για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης των μεταφορών από το 2030 και μετά. Ο κ. Καραμανλής παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των σχετικών εργασιών τόνισε πως: «Τα κράτη – μέλη έχουν διαφορετικό σημείο εκκίνησης στην προσπάθεια προσαρμογής στις απαιτήσεις του fit for 55 (σχέδιο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030) και ιδιαιτερότητες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για μια δίκαιη προσαρμογή. Κανείς δε θα πρέπει να μείνει πίσω σε αυτή την προσπάθεια. Η Επιτροπή χρειάζεται να εντοπίσει πού υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες και να επενδύσει. Συνέργειες ιδιωτικού – δημόσιου τομέα και κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων έχουν μεγάλη σημασία για καθαρές μεταφορές. Η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον, όταν το υδρογόνο και άλλα εναλλακτικά καύσιμα μπορούν να παίξουν ρόλο για κάποια μεταφορικά μέσα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, με ανοιχτό μυαλό και να κάνουμε περισσότερα για βιώσιμες, καθαρές μεταφορές». Ειδήσεις σήμερα: Βασιλιάς Κάρολος: Έλληνας ο μαέστρος στην στέψη του – Με βυζαντινή μουσική το τελετουργικό Κύπρος: Επίσημα υφυπουργός Πολιτισμού ο Χατζηγιάννης – Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης Αθηναϊκή Ριβιέρα: «Απόβαση» Καταριανών για επενδύσεις στο Real Estate BEST OF NETWORK 27.02.2023, 12:30 27.02.2023, 16:59 20.02.2023, 12:38 27.02.2023, 20:01 27.02.2023, 20:19 27.02.2023, 08:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )