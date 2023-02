ΜέΡΑ25 – Βαρουφάκης για το ενδεχόμενο συνεργασίας με Πολάκη: Δεν κάνουμε μεταγραφές, είναι προγραμματική μας θέση

Με σύνθημα «πρώτη φορά ρήξη, όλα μπορούν να ειναι αλλιώς», μπαίνει ολοταχώς στην εκλογική μάχη το ΜέΡΑ25 εκφράζοντας, όπως λένε, το πρόταγμα του «όχι», που έφερε το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη, εντός της Βουλής. Μιλώντας με δημοσιογράφους, ο κ. Βαρουφάκης παρουσίασε το ψηφοδέλτιο Επικρατείας στο οποίο επικεφαλής θα είναι η αντιπρόεδρος της Βουλής, Σοφία Σακοράφα. Τα υπόλοιπα ονόματα που ακολουθούν είναι από τον ακαδημαϊκό χώρο όπως και νέα πρόσωπα της γενιάς του brain drain. Στη λίστα των υποψηφίων και η Δέσποινα Χαραλαμπίδου (από ΛΑΕ) η οποία είναι πρώην βουλευτης κι είχε εκλεγεί το 2012 με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Θεοχαράκης – καθηγητής πολιτικής οικονομίας, η Χριστίνα Μπαλτατζή – Γεωπόνος (απόδημος), ο Κώστας Στεφανίδης – Αρχιτέκτονας (απόδημος), Σεραφείμ Σεφεριάδης – Καθηγητής πολιτικής επιστήμης και ο Σπύρος Μουρατίδης – Πολεοδόμος (απόδημος). Τη θέση του εκπροσώπου Τύπου αναλαμβάνει ο Έρικ Μιλτιάδης Έντμαν ο οποίος είναι ενεργό μελος του DIEM25 στις Βρυξέλλες. Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου, Μιχάλης Κριθαρίδης, ανηφορίζει προς την Θεσσαλονίκη, αφού διεκδικεί την ψήφο των πολιτών στην Α’ Θεσσαλονίκης. Απαντώντας σε ερώτηση του thetimes|-.gr, ο κ. Βαρουφάκης απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Παύλο Πολάκη, σε περίπτωση που διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, «δεν κάνουμε μεταγραφές, ειναι προγραμματική μας θέση». Επίσης, ο κ. Βαρουφάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον η «Κουμουνδούρου επέλεξε να μην απαντήσει στο κάλεσμα του ΜΕΡΑ25 για προεκλογικό διάλογο και συμφωνία πάνω στις 7+1 προγραμματικές θέσεις του κόμματος». Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συνεργασία για τις «καρέκλες». Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκη: «Όπως στρώνεις, κοιμάσαι» – Δείτε βίντεο Βίντεο: Εικόνες ντροπής στην Τουρκία, ο Ερντογάν μοίραζε μετρητά σε παιδιά και σεισμόπληκτους Ο 33χρονος και ο Αλβανός ήρθαν στα χέρια στο ίδιο μαγαζί λίγες μέρες πριν το φονικό στη Μύκονο – Δείτε βίντεο

