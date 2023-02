Μητσοτάκης: Η επίσκεψη στο Μέτσοβο «έδειξε» τη σύνθεση του ψηφοδελτίου της ΝΔ στα Ιωάννινα

Με μία βόλτα στην πλατεία του Μετσόβου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γιόρτασε την Κυριακή της Αποκριάς, ενώ το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας αναχώρησε για την Αθήνα, μετά από την διήμερη απόδρασή του στην περιοχή, που συνδυάστηκε με πολλές βόλτες στον ορεινό όγκο, για πεζοπορία και ποδήλατο. Σύμφωνα με το epirusonline, από το μενού των επαφών του κ. Μητσοτάκη δε θα μπορούσε να λείψει και το προεκλογικό κλίμα, αν και είδηση για την ημερομηνία των εκλογών δεν βγήκε. Προέκυψαν, όμως, ειδήσεις που σχετίζονται με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ιωαννίνων, όπου όλα δείχνουν, ότι η τρίτη γυναικεία υποψηφιότητα θα είναι η Αντωνία Κορτζή, αντιπρόεδρος της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων και μέλος της Ε.Δ. του ΠΕΑΚΙ, η οποία θα πλαισιώσει την βουλευτή Μαρ. Κεφάλα και την Έλσα Εξάρχου – Κεντέρη, ολοκληρώνοντας τις τρεις θέσεις γυναικών στο ψηφοδέλτιο και δίνοντας τέλος στη φημολογία για την υποψηφιότητα της περιφερειακής συμβούλου με την παράταξη Καχριμάνη, Γιώτας Ναβρόζογλου. Εκτός από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Τασούλα, τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Γ. Αμυρά, τη βουλευτή Μαρ. Κεφάλα, τον περιφερειάρχη Αλ. Καχριμάνη και τον δήμαρχο Μετσόβου Κων. Τζαφέα, στο Μέτσοβο βρέθηκε και ο Σπ. Κωνσταντόπουλος, που θα είναι ο τέταρτος άνδρας υποψήφιος βουλευτής στα Ιωάννινα. Όλοι μαζί απαθανατίστηκαν σε διάφορες φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το βράδυ της Κυριακής, όπως κι σε βίντεο που παρουσιάζουν τον Πρωθυπουργό να επισκέπτεται καταστήματα με παραδοσιακά τυροκομικά και άλλα προϊόντα της περιοχής, αλλά και να βγάζει πολλές selfies με νέους και νέες της περιοχής. Ειδήσεις σήμερα: Ο 33χρονος και ο Αλβανός ήρθαν στα χέρια στο ίδιο μαγαζί λίγες μέρες πριν το φονικό στη Μύκονο – Δείτε βίντεο Ιαπωνικός κολοσσός διατροφής ενδιαφέρεται για σκόρδα από τον Πλατύκαμπο Λάρισας 600 περιστατικά άμεσης βοήθειας το τριήμερο του καρναβαλιού στην Πάτρα – Μέθη, ουσίες, κρίσεις πανικού

