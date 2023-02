Μητσοτάκης: Ο βασικός εκφραστής του πολακισμού είναι ο Τσίπρας – Βίντεο «Εκλογές την άνοιξη, το πότε θα το ακούσετε στην ώρα του», είπε ο πρωθυπουργός στο Συνέδριο του Πρώτου Θέματος για την Υγεία – Είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω στην αναμόρφωση του ΕΣΥ «Δεν με απασχολεί διαίτερα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα δεν είναι ο Πολάκης αλλά ο πολακισμός. Και βασικός εκφραστής αυτής της αντίληψης είναι ο ιδιος ο κ. Τσίπρας. Ακούσατε τι είπε για την καταδίκη του κ. Παππά και την αναγκη να κριθεί από τον φυσικό του δικαστή; Τα ίδια λέει και ο κ. Πολάκης με άλλα λόγια. Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιο συστημικό και δεν λύνεται με μια διαγραφή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αλλάξει από τώρα μέχρι τις εκλογές…». Με αυτά τα λόγια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο συνέδριο του ygeiamou στις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος δεν έχει καμία πρόθεση να αναπαραγάγει την τοξικότητα. Απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα που είπε ότι στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται, ανέφερε: «Για την αναμπουμπούλα συμφωνώ, για το λύκο όχι» «Ο κ. Τσίπρας λέει ότι ο κ. Παππάς θα πρέπει να κριθεί από το φυσικό δικαστή. Ενώ καταδικάστηκε για παράβαση καθήκοντος, το πιο ατιμωτικό, θα έλεγα, παράπτωμα… Κι ο κ. Παππάς παραμένει στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Τα συμπεράσματα δικά σας…» είπε σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους δημοσιογράφους Μπάμπη Κούτρα και Γρηγόρη Τζιοβάρα. Παρακολουθήστε τη συζήτηση Οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη και και θα προκηρυχθούν στην ώρα τους Για το χρόνο των εκλογών ο πρωθυπουργός είπε ότι θα τον ανακοινώσει στην ώρα του με απόλυτο σεβασμό στις προβλέψεις του Συντάγματος. «Πρακτικά η κυβέρνηση εξαντλεί την τετραετία. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Το γεγονός ότι μια κυβερνητική πλειοψηφία εξαντλεί την τετραετία παρότι προηγείται στις δημοσκοπήσεις είναι μια σημαντική θεσμική κατάκτηση για τη χώρα. Αυτό ήταν μια δέσμευση την οποία την τήρησα», πρόσθεσε. «Θα τηρηθούν όλες οι συνταγματικές προβλέψεις. Θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Δεν έχω κρύψει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη», συνέχισε, ενώ για το υπουργικό συμβούλιο της Παρασκευής είπε πέρα από το θέμα του κατώτατου μισθού θα ασχοληθεί και με άλλα που αφορούν στην κυβερνητική λειτουργία. Η απλή αναλογική.. Για την απλή αναλογική είπε ότι έχει εξηγήσει γιατί θεωρεί πως δεν είναι το κατάλληλο εκλογικό σύστημα και πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να προκύψει μια κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη. «Θεωρώ ότι έχουμε βάσιμες πιθανότητες να είμαστε αυτοδύναμοι στη δεύτερη κάλπη», και έφερε ως παράδειγμα χώρες όπως η Βουλγαρία και το Ισραήλ που γίνονται συνεχώς εκλογές λόγω της απλής αναλογικής. «Αυτά θέλουμε; Ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα στη χώρα μας να έχουμε δεύτερες εκλογές με άλλο εκλογικό σύστημα», πρόσθεσε. Θα υποκλιθούμε όλοι στη λαϊκή ετυμηγορία Επανερχόμενος μετά από σχετική ερώτηση στο θέμα των εκλογών είπε ότι η πρώτη κάλπη είναι κρίσιμη και πως η ΝΔ έχει πρόταση διακυβέρνησης. «Από την άλλη πλευρά δεν έχω καταλάβει αυτή η συγκεχυμένη προοδευτική διακυβέρνηση πως θα λειτουργήσει. Εμείς προσερχόμαστε με μια ξεκάθαρη στρατηγική, με απόλυτο σεβασμό στη βούληση του λαού, θέτοντας τα διλήμματα, με σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας και την Ελλάδα του 2030, με διάθεση να πολιτευτούμε θετικά. Δεν έχω πρόθεση να μπω σε ατέρμονη συζήτηση ανακύκλωσης της τοξικότητας. Οι πολίτες είναι έμπειροι, έχουν κρίση, συγκρίνουν και με σεβασμό θα υποκλιθούμε όλοι στη λαϊκή ετυμηγορία», συμπλήρωσε. Είμαι απολύτως αποφασισμένος να προχωρήσω στην αναμόρφωση του ΕΣΥ Η αναμόρφωση του ΕΣΥ είναι βασική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο ygeiamou υπογραμμίζοντας ότι τα επόμενα χρόνια η κυβέρνηση θα κληθεί να χτίσει πάνω σε όλα όσα έγιναν την περίοδο της πανδημίας. «Είμαι απολύτως αποφασισμένος να προχωρήσω στην αναμόρφωση του ΕΣΥ. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι αυτές οι αλλαγές θα μας φέρουν σε επιμέρους συγκρούσεις. Ο Νοσοκομειακός Χάρτης της Ελλάδας, μας απασχολεί επί δεκαετίες. Η πελατειακή λογική μας οδήγησε σε υποστελεχωμένες μονάδες σε ορισμένες περιοχές» σημείωσε καθιστώντας σαφές ότι θα προχωρήσει στον επανασχεδιασμό του νοσοκομειακού χάρτη. «Κάποιες από τις αλλαγές που κάναμε, που υλοποιήθηκαν ήδη, δίνουν μεγαλύτερες δυνατότητες ευελιξίας, για γιατρούς του ΕΣΥ να συμπληρώνουν το εισόδημά τους με ιδιωτική δραστηριότητα, αλλά και το αντίθετο, με ιδιώτες γιατρούς που εμπλέκονται στο ΕΣΥ. Για εμένα είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, διότι η Υγεία δεν είναι μόνο το νοσοκομείο. Είναι η υγεία στην ολιστική της προσέγγιση» πρόσθεσε επίσης ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε αρχικά ότι το συνέδριο αποκτά πλέον χαρακτηριστικά κανονικότητας αναφέροντας ότι παρά τις χρόνιες αδυναμίες του ΕΣΥ η κυβέρνηση όπως είπε κατάφερε να ξεπεράσει και να αντιμετωπίσει την κρίση του κορωνοιού. Βασική προτεραιότητα η αναμόρφωση του ΕΣΥ Αυτή η κρίση μας οδήγησε σε βασική επαναξιολόγηση των βασικών προτεραιοτήτων και το τι πρέπει να κάνουμε στο ΕΣΥ την επόμενη ημέρα. Η αναμόρφωση του ΕΣΥ είναι βασική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Πλέον όμως είμαστε σε καλύτερο σημείο από το 2019. Με περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές και με περισσότερες υποδομές γι, αυτά που θέλουμε να κάνουμε την επόμενη ημέρα ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε και στιςδηλώσεις Τσίπρα λέγοντας ότι είναι ασύστολο ψέμα ότι είχαμε τους περισσότερους νεκρούς. «Κάνει μικροπολιτική. Έχουν βγει μελέτες για την θνησιμότητα…. Δεν μπορεί να μην τα γνωρίζει. Ή είναι τελείως άσχετος ή τελείως ψεύτης» ανέφερε και τόνισε με έμφαση: «Το να ακυρώνεται προσπάθεια με εθνικό χαρακτήρα δεν εξυπηρετεί και τους δικούς του σκοπούς εκτός αν θεωρεί δεδομένο ότι δεν θα κερδίσει τις εκλογές». Απαντώντας σε ερώτηση για τα ράντζα είπε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια και πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε μηδενίσει τα ράντζα στο «Γεννηματάς» και «Ευαγγελισμό». «Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα στην ολότητά του και να μην έχουμε ράντζα, όλοι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια» σημείωσε. Ριζώνει ο θεσμός του προσωπικού γιατρούΟ πρωθυπουργός για τον προσωπικό γιατρό είπε ότι αποτέλεσε διαχρονικό στοίχημα. «Η προσπάθεια αυτή τη φορά έχει πολύ περισσότερη επιτυχία απ’ ότι στο παρελθόν. Ο θεσμός αυτός ριζώνει. Χρειαζόμαστε και άλλους γιατρούς, ειδικά σε ορισμένες περιοχές. Ο προσωπικός γιατρός ως θεματοφύλακας της υγείας των πολιτών είναι ένας θεσμός ο οποίος για πρώτη φορά έχει ουσιαστική πιθανότητα να ριζώσει στη χώρα μας. Προσθέστε και τα βήματα στον ψηφιακό φάκελο του ασθενή. Είναι μια μεγάλη ψηφιακή μεταρρύθμιση η οποία θα έχει θετικές επιπτώσεις και στο ρόλο του προσωπικού γιατρού», συμπλήρωσε. Ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε αν θα επανασχεδιάσει συνολικά το ΕΣΥ με βάση τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού κάθε περιφέρειας, δήλωσε αποφασισμένος να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση. «Πιστεύω σε μια τετραετία μπορούμε να έχουμε ένα διαφορετικό, νέο ΕΣΥ, σε αυτή την κατεύθυνση», υπογράμμισε ενώ μίλησε και για τη σημασία των προληπτικών εξετάσεων όπως το πρόγραμμα με το οποίο μπορούν να κάνουν δωρεάν εξέταση μαστογραφίας οι γυναίκες. Ο πρωθυπουργός σε ότι αφορά την υποβοηθούμενη γονιμότητα είπε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. «Πρέπει να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα. Δεν μπορώ να πω τι δυνατότητες μπορούμε να έχουμε στην πρόσθετη χρηματοδότηση. Τα 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στη χώρα αυτή η κυβέρνηση το εφάρμοσε», απάντησε σε ερώτηση αν θα υπάρξει και χρηματοδότηση της υποβοηθούμενης γονιμότητας. Οι υποδομές των νοσοκομείων Για τις υποδομές των νοσοκομείων ο πρωθυπουργός δήλωσε πως πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. «Έχουμε ήδη εξασφαλισμένους πόρους για τα τμήματα των επειγόντων περιστατικών. Υπάρχουν και άλλοι πόροι για υποδομές νοσοκομείων όπου μπορούμε να βελτιώσουμε υφιστάμενα κτίρια», συνέχισε. «Ειδικά στον τομέα της υγείας μπορούμε να κινητοποιήσουμε ακόμα περισσότερες ιδιωτικές δωρεές. Έγινε σε ένα βαθμό την περίοδο της πανδημίας. Μπορούμε περισσότερο και καλύτερα», συμπλήρωσε. «Όσο βελτιώνονται συνολικά τα δημόσια οικονομικά θα πρέπει να σκεφτόμαστε περισσότερο που θα κατευθύνουμε τους πόρους για δημόσιες πολιτικές. Μπορεί να είναι παρεμβάσεις στο clowback. Έχουμε ένα προγραμματισμό για το πώς θα μειωθεί αυτή η επιβάρυνση. Έχουμε και άλλες ανάγκες, να αυξήσουμε τις απολαβές των γιατρών μας», δήλωσε. Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι έχουμε συγκεκριμένες ελλείψεις στο προσωπικό και πως υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις βασικές υποδομές για τα οποία υπάρχουν πόροι. Μιλώντας για το θέμα της πρόληψης, τόνισε πως δεν καπνίζουμε, πίνουμε λελογισμένα, γυμναζόμαστε, προσέχουμε την ποιότητα του φαγητού μας και το βάρος μας. «Στις πολιτικές δημόσιας υγείας και πρόληψης θα αποδώσουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία. Δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν. Έχουμε τα χρήματα», ανέφερε. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκη: «Όπως στρώνεις, κοιμάσαι» – Δείτε βίντεο Βίντεο: Εικόνες ντροπής στην Τουρκία, ο Ερντογάν μοίραζε μετρητά σε παιδιά και σεισμόπληκτους Ο 33χρονος και ο Αλβανός ήρθαν στα χέρια στο ίδιο μαγαζί λίγες μέρες πριν το φονικό στη Μύκονο – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 28.02.2023, 18:22 28.02.2023, 16:53 28.02.2023, 14:00 28.02.2023, 18:53 28.02.2023, 18:54 28.02.2023, 18:00

