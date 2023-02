Οικονόμου: Αιχμή του δόρατος του «ΣΥΡΙΖΑϊσμού» ο «πολακισμός» Εκτός από τον Παύλο Πολάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να απομακρύνει και τον Νίκο Παππά Αιχμή του δόρατος του «ΣΥΡΙΖΑϊσμού» είναι ο «πολακισμός», είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έβαλε στο κάδρο των ευθυνών τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, προκειμένου να γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας επέλεξε τον εθνικολαϊκισμό, προσπάθησε να φυλακίσει με κουκουλοφόρους μάρτυρες και προκατασκευασμένες κατηγορίες στελέχη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, δεν δίστασαν να συνεργαστούν ακόμη και με τα άκρα, για να ελέγξουν τα Μέσα Ενημέρωσης. Σήμερα μετά την καταδίκη Παππά, ετοιμάζονται να εκδιώξουν τον κ.Πολάκη». Ο Γιάννης Οικονόμου, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα, να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την κατρακύλα. «Άραγε ο κ.Πολάκης είναι ένας μόνο; ή το ότι δεν υπάρχουν θεσμοί μόνο λαός είναι άποψη και του κ.Τσίπρα; Μόλις προχθές, μετά την ομόφωνη καταδίκη Παππά, η δήλωση του Τσίπρα έλεγε ότι ο λαός πρέπει να επιβάλει δικαιοσύνη στη Δικαιοσύνη. Μιλά για ελεγχόμενα Μέσα, πετσωμένα, από την κυβέρνηση; Μόνο ο κ,Πολάκης στοχοποίησε δημοσιογράφους; Κατηγορούσαν συλληβδην δημοσιογράφους, εξίσωση της αριστείας με τον ναζισμό, είτε τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, κι άλλα ακόμη είναι ευθύνη μόνο του κ.Πολάκη; Αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά αποτελούν την κυρίαρχη πολιτική, τον ΣΥΡΙΖΑΪσμό με αιχμή του δόρατος τον πολακισμό». Εκτός από τον Παύλο Πολάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να απομακρύνει και τον Νίκο Παππά, μετά την ομόφωνη καταδίκη του από το ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Όπως είπε «κρίθηκε ένοχος όχι με βάση μαρτυρίες κουκουλοφόρων» και διερωτήθηκε «θα αναλάβει ο κ.Τσίπρας την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί; Θα αποσύρει από τα ψηφοδέλτια και θα διαγράψει τον καταδικασμένο κ.Παππά; Για να τον κρατά στα ψηφοδέλτια τον κ.Παππά, ο κ.Παππάς κρατά με κάτι πολύ δυνατό τον κ.Τσίπρα. Θα το μάθουμε, τίποτα δεν μένει στο σκοτάδι». Ειδήσεις σήμερα: 600 περιστατικά άμεσης βοήθειας το τριήμερο του καρναβαλιού στην Πάτρα – Μέθη, ουσίες, κρίσεις πανικού Συνέδριο ygeiamou 2023: Σύγχρονο Σύστημα Υγείας με επίκεντρο τον Άνθρωπο Με γκρίνια για τη σύνθεση κυβέρνησης αναλαμβάνει καθήκοντα ο Χριστοδουλίδης στην Κύπρο BEST OF NETWORK 28.02.2023, 12:30 28.02.2023, 10:00 28.02.2023, 09:26 27.02.2023, 20:01 27.02.2023, 20:19 27.02.2023, 16:30

