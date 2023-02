Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου νέος δήμαρχος Ιωαννίνων Η συγκινητική αναφορά στον Μωυσή Ελισάφ Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημήτρης Παπαγεωργίου, ανέλαβε καθήκοντα δημάρχου Ιωαννίνων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής από τους συμβούλους της παράταξης «Γιάννενα- Νέα Εποχή». Η σύγκλιση της δημοτικής ομάδας έγινε από τον Γιάννη Τσίμαρη, τον δημοτικό σύμβουλο που είναι ο πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος και ο οποίος στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο νομικό σκέλος της διαδικασίας ενώ έκανε και μία εκτενή και συγκινητική αναφορά στον Μωυσή Ελισάφ. «Βρισκόμαστε απόψε ενώπιον μιας ιστορικής στιγμής για την πόλη. Μιας στιγμής που κανένας δεν φανταζόταν όταν βρισκόμασταν στα πρώτα βήματα της “http://www.thetimes|-.gr/”Νέας Εποχής”http://www.thetimes|-.gr/”, μιας στιγμής που κανένας δεν ήθελε να πιστέψει μέχρι και πριν από λίγες μέρες. Ο δημαρχός μας, ο Μωυσής Ελισάφ της προσφοράς, του πνεύματος του πολιτισμού και της ευθύνης, ο οποίος πριν τέσσερα χρόνια περίπου ξεκίνησε την πορεία για την αναγέννηση του Δήμου μας δεν είναι πια μαζί μας. Δίπλα του βρεθήκαμε όλοι όσοι είμαστε εδώ απόψε και εκατοντάδες άλλοι που στελέχωσαν τα ψηφοδέλτιά μας σε όλο το Δήμο.Μαζί του και οι πολίτες που τον ανέδειξαν Δήμαρχο τους. Είναι αλήθεια ότι ακόμη δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο Μωυσής δεν είναι ανάμεσά μας. Δυσκολευόμαστε να δεχθούμε ότι δεν βρίσκεται στο γραφείο του, δεν δίνει οδηγίες, δεν ρωτάει για κάθετι μικρό και σημαντικό. Γράφτηκαν πολλά για τον δήμαρχο Ιωαννίνων τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να πω τούτο… Η εκλογή του Μωυσή Ελισάφ άνοιξε ένα νέο παράθυρο στην πόλη των Ιωαννίνων. Ήταν μία κορυφαία στιγμή για την ιστορία της πόλης. Ο θάνατός του δεν θα πρέπει να κλείσει το παράθυρο αυτό… Είναι δικό μας χρέος να το κρατήσουμε διάπλατα ανοιχτό και να καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις για τα Γιάννενα της Νέας Εποχής. Του το οφείλουμε» ανέφερε ο κ. Τσίμαρης. Όπως εξήγησε, η εκλογή νέου δημάρχου γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 60 του Νόμου 3852/2010. «Το πράττουμε με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα, την οποία πάντα και εκ πεποιθήσεως επιδίωκε και προσπαθούσε να διασφαλίσει ο δήμαρχος και η παράταξή μας». - ipeirotika Ειδήσεις σήμερα: Οικονόμου για εκλογές και κατώτατο μισθό: Την Παρασκευή θα πάρετε όλες τις απαντήσεις Τσίπρας: Εγώ αποφάσισα την παραπομπή Πολάκη, έχω ευθύνη να προστατεύσω τον ΣΥΡΙΖΑ Ο εμφύλιος των Τράγκα – Εξώδικο στη χήρα για τις πωλήσεις των ακινήτων στην Αμερική Best of Network 28.02.2023, 18:22 28.02.2023, 16:53 28.02.2023, 14:00 28.02.2023, 18:53 28.02.2023, 18:54 28.02.2023, 18:00

