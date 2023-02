Παύλος Πολάκης: Ομόφωνη εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου να μείνει εκτός ψηφοδελτίων – Οριστική απόφαση την Πέμπτη στην Πολιτική Γραμματεία

Να τεθεί εκτός ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης εισηγείται, με ομόφωνη απόφασή του, το Εκτελεστικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την εμπρηστική ανάρτησή του εις βάρος δημοσιογράφων, δικαστών, τραπεζικών και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ. Την τελική απόφαση επί των ψηφοδελτίων και του αν θα παραμείνει σε αυτά ή όχι ο Παύλος Πολάκης θα λάβει, την Πέμπτη, η Πολιτική Γραμματεία -στην οποία κατά πληροφορίες θα δώσει το «παρών» και ο ίδιος ο βουλευτής Χανίων. Την Τετάρτη, σημειωτέον, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προγραμματισμένη εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματός του για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η οποία μεταθέτει χρονικά τις όποιες αποφάσεις. Άγνωστο παραμένει εάν θα επιβληθεί άλλη ποινή στον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας και βουλευτή Χανίων. Ως προς αυτό θα κληθεί να αποφανθεί το Σάββατο η Επιτροπή Δεοντολογίας. Όπως ορίζει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, οι προβλεπόμενες «ποινές» είναι τέσσερις: Aναστολή ιδιότητας μέλους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διαγραφή, σύσταση ή επίπληξη. Στελέχη της Κουμουνδούρου, επισήμαναν, ωστόσο με νόημα, πως «αυτό το κόμμα δεν διαγράφει έτσι απλά». Όμως, ακόμη όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά για το μέλλον του, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας δέχεται πιέσεις, προκειμένου ο βουλευτής Χανίων να… πέσει στα «μαλακά». Συνεργάτες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ διαμηνύουν, πάντως, ότι δεν προτίθεται να κάνει πίσω. Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ «Επιβεβλημένη η απόφαση Τσίπρα – Ομόφωνη εισήγηση στην ΠΓ για μη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια – Θα κριθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας όπως αρμόζει σε ένα δημοκρατικό κόμμα» Ομόφωνη Απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου και της επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Η απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να παραπεμφθεί ο σύντροφος Παύλος Πολάκης, μετά την κρίση που προκάλεσαν οι πρόσφατες αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην Επιτροπή Δεοντολογίας ήταν ορθή και επιβεβλημένη. Θα κριθεί από αυτή, με ηρεμία, ψυχραιμία και δικαιοσύνη, όπως αρμόζει σε ένα δημοκρατικό κόμμα, που διέπεται από κανόνες και αρχές. Προτεραιότητα όλων των στελεχών του κόμματος πριν τη κρίσιμη μάχη, είναι να προστατεύσουμε το κόμμα από τη τοξικότητα και τη διαστρέβλωση του αντιπάλου. Προτεραιότητα όλων των στελεχών του κόμματος είναι η μάχη και η νίκη στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Η νίκη όμως απαιτεί από όλους όσους δίνουμε τη μάχη στη πρώτη γραμμή, πολιτική εμπιστοσύνη και ενότητα. Απαιτεί καθαρές διατυπώσεις και καθαρές θέσεις. Τις συλλογικές θέσεις. Απαιτεί να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Και απαιτεί να μη δίνουμε τις κρίσιμες ώρες δικαιώματα αντίπαλο. Στη συλλογική μας λειτουργία δεν νοούνται τελεσίγραφα. Δε νοείται η αμφισβήτηση της συλλογικής μας θέλησης να συγκρουστούμε με τους παρακρατικούς μηχανισμούς και την πολιτική λεηλασίας της κοινωνίας που εφαρμόζει το καθεστώτος Μητσοτάκη. Σε αυτό το πλαίσιο το Εκτελεστικό Γραφείο ομοφώνως εισηγείται στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, που θα συνεδριάσει μεθαύριο Πέμπτη, τη μη συμμετοχή του συντρόφου Παύλου Πολάκη στα ψηφοδέλτια κόμματος εν όψει της επόμενης κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης. Υπογραμμίζουμε τέλος ότι συλλογικά θα σταθούμε απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια εισαγγελικής παρέμβασης και ποινικοποίησης των πολιτικών απόψεων, όσο και αν διαφωνεί κανείς μαζί τους. Νωρίτερα, μιλώντας στο συνέδριο του Πρώτου ΘΕΜΑτος για την Υγεία, ο Αλέξης Τσίπρας είχε δηλώσει ότι ήταν δική του απόφαση η παραπομπή του Παύλου Πολάκη και η καθαίρεσή του από τα όργανα του κόμματος. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκη: «Όπως στρώνεις, κοιμάσαι» – Δείτε βίντεο Βίντεο: Εικόνες ντροπής στην Τουρκία, ο Ερντογάν μοίραζε μετρητά σε παιδιά και σεισμόπληκτους Ο 33χρονος και ο Αλβανός ήρθαν στα χέρια στο ίδιο μαγαζί λίγες μέρες πριν το φονικό στη Μύκονο – Δείτε βίντεο

