Πιερρακάκης: Πρώτη μας επιλογή η αυτοδύναμη κυβέρνηση – «Κλειδί» η ταχύτητα στις κυβερνητικές αποφάσεις

«Η ανάρτηση Πολάκη με τις φωτογραφίες δημοσιογράφων μιλά από μόνη της», επισήμανε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ και τον Γιώργο Κουβαρά, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ερωτηθείς με για την κρίση που προκάλεσαν οι πρόσφατες αναρτήσεις του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτό το οποίο ουσιαστικά λέμε, είναι το ότι υπάρχει μία ένταση, μία τοξικότητα στο εγχώριο πολιτικό περιβάλλον από τα χρόνια των μνημονίων μέχρι σήμερα, που ήταν δομικό κομμάτι της πολιτικής πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει. Αυτή υπερβαίνει τα πρόσωπα. Μπορεί κανείς να το δει αυτό το κλίμα, να υπάρχει στη Βουλή οποτεδήποτε συζητάμε ένα νομοσχέδιο και νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ υγιές συνολικότερα για τη χώρα να μπορέσουμε κάποτε να το υπερβούμε, εφόσον πλέον είμαστε και σε μια πολύ μεγαλύτερη κανονικότητα από ότι ήμασταν τα πολύ δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, και να μην υπάρχουν πια αυτές οι προσωπικές επιθέσεις. Αυτός ο τοξικός πολλαπλασιαστής θα έλεγα, που κομίζει η αξιωματική αντιπολίτευση στον πολιτικό διάλογο της χώρας» σημείωσε ακόμα σχετικά. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqugpg7m9cxd) Ενώ πρόσθεσε: «(…) Νομίζω ότι η ανάρτηση με τα πρόσωπα των δημοσιογράφων ασπρόμαυρα με έναν τρόπο που θυμίζει άλλες εποχές, μιλάει από μόνο της. Δεν χρειάζεται καν να το σχολιάσω εγώ και οποιοσδήποτε άλλος. Και γι’ αυτό υπήρχε η συγκεκριμένη ενέργεια. Νομίζω ότι ήταν αυτονόητο ότι έπρεπε να γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι αρκεί. Νομίζω ότι πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να αλλάξει πολλά πράγματα, πολλά δομικά στοιχεία του εαυτού της για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο 2023 και σε ότι τους αφορά». Πρέπει να έχουμε ταχύτητα στις αποφάσεις, αυτό απαιτεί αυτοδυναμία Με αφορμή ότι κάποιοι κάνουν λόγο για την αποπομπή Πολάκη σαν ένα άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ προς το κέντρο που ίσως μπορεί να διευκολύνει την πιθανή συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ ερωτηθείς σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες, επισήμανε: «Η πρώτη μας επιλογή -αυτό είναι που τονίζει ο πρωθυπουργός και για οποιονδήποτε από εμάς μετέχει στην ομάδα του- είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και την αξία της αυτοδύναμης κυβέρνησης, την αξία των γρήγορων αποφάσεων, την αξία της ταχύτητας, την είδαμε σε κάθε κρίση που κληθήκαμε να διαχειριστούμε. Που ο πρωθυπουργός κλήθηκε να διαχειριστεί. Είτε ήταν ο Έβρος (εκεί όπου κάποιες αποφάσεις έπρεπε να ληφθούν κυριολεκτικά σε δευτερόλεπτα), είτε ήταν το πρώτο απαγορευτικό που έπρεπε να φτιάξουμε το 13033 σε ώρες. Αυτά τα ζητήματα εκ των πραγμάτων σε μια “χώρα εκκρεμοτήτων” όπως η χώρα μας -γιατί έχουμε υπερβεί πολλές, αλλά μένουν πάρα πολλές εκκρεμότητες ακόμη- και στα θέματα που χειρίζεται το δικό μου υπουργείο, πρέπει να έχουμε ταχύτητα και εκεί χρειαζόμαστε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, η οποία είναι μια κυβέρνηση πλουραλιστική, όπως απέδειξε ο πρωθυπουργός σε σχέση με το ποιοι και πώς συμμετέχουν. Από εκεί και πέρα λοιπόν, η πρότασή μας είναι αυτή και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι απολύτως ρεαλιστικό να πούμε ότι θα λάβει την αυτοδυναμία και αυτό είναι που θα διεκδικήσουμε από την ψήφο των πολιτών». Ψηφιακή πολιτική: «Το επόμενο βήμα είναι να μην χάσουμε το επόμενο τρένο» Ως προς το αν ετοιμάζεται κάτι νέο να εισαχθεί στην Ελλάδα από τη Βοστώνη όπου και βρίσκεται, αναφορικά με την ψηφιακή πολιτική, τόνισε: «Ουσιαστικά πλέον σε όλο τον κόσμο μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, για μεγάλες αλλαγές. Βλέπουμε να υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα εδώ, ως παράδειγμα, όχι επειδή έχουμε υπερβεί όλες μας τις δυσκολίες ή επειδή είμαστε τεχνολογικά καινοτόμοι. Οι ίδιοι είμαστε γνωσιακά καινοτόμοι. Ήμασταν απλά “ο πολύ κακός μαθητής στην τάξη, ο οποίος υπερέβη μέσα σε τρία χρόνια το μέσο όρο των μαθητών”. Πρώτα έπρεπε πριν την τεχνητή νοημοσύνη να διεκδικήσουμε τη σκέτη νοημοσύνη, δηλαδή να έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι νοήμον, να μπορεί να εκδίδει συντάξεις στην ώρα του, να μπορεί να λύνει κάποια βασικά θέματα. Τώρα που τα βασικά θέματα ένα μετά το άλλο τα λύνουμε – θα έχουμε σύντομα κι άλλες αλλαγές και στην προεκλογική περίοδο που θα συζητήσουμε. Tο επόμενο βήμα είναι “να μη χάσουμε το επόμενο τρένο”, να μην κοιτάμε διαρκώς το πώς λύνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος, να μη χάσουμε όλα αυτά τα οποία έρχονται και παντού. H Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που μπήκε στα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G). Είμαστε στους πρώτους τρεις που το πέτυχαν αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ ήδη όλοι μιλάνε για αυτοκίνητα τα οποία δεν θα έχουν οδηγό, θα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη στην οδήγηση. Θα μιλάμε να μπορεί κάποιος να κάνει ένα χειρουργείο από απόσταση. Επιστημονική φαντασία ήταν κάποτε και το να πληρώνεις τους φόρους σου ψηφιακά. Επιστημονική φαντασία ήταν η άυλη συνταγογράφηση, επιστημονική φαντασία είναι όλα αυτά που γίνονται πραγματικότητα μετά από λίγα χρόνια». Για το Market Pass οι πληρωμές ξεκινούν από τις 3 Μαρτίου Ως προς την πορεία με τις αιτήσεις για το Market Pass, τόνισε: «Έχουμε πάνω από δύο εκατομμύρια αιτήσεις. Έχουμε ουσιαστικά μεγάλες ταχύτητες στο πώς γίνονται οι αιτήσεις. Οι πληρωμές -αν γίνουν μέχρι σήμερα το βράδυ- ξεκινούν από τις 3 Μαρτίου. Αν αργήσουν, μετά δεχόμαστε αιτήσεις μέχρι τις 15 Μαρτίου. Ο στόχος λοιπόν είναι να μπορέσει ο κόσμος να ολοκληρώσει τις αιτήσεις του, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να κάνουμε και τις πληρωμές πάρα πολύ γρήγορα. Είναι ένας νέος τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά κινούμαστε στο συγκεκριμένο πεδίο. Φανταστείτε όλες αυτές τις ουρές να έπρεπε να έχουν γίνει με φυσικό τρόπο στα ΚΕΠ μόνο. Τώρα τα ΚΕΠ είναι συμπληρωματικά στην ψηφιακή αίτηση». «Τη Δευτέρα ανακοινώνουμε τον Ψηφιακό Φάκελο Μεταβίβασης Ακινήτων» Ερωτηθείς, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την επόμενη εβδομάδα θα προκηρυχθούν οι εκλογές, αν θα μεταφερθεί για την επόμενη τετραετία ο ψηφιακός φάκελος των ακινήτων, υπογράμμισε: «Δεν θα πάει μετά τις εκλογές. Ανεξάρτητα από το πότε θα τις προκηρύξει ο πρωθυπουργός, το οποίο ακόμη δεν είναι γνωστό. Αυτό το οποίο είναι γνωστό όμως είναι ότι από τη δικιά μας πλευρά και αυτό μπορώ να σας το πω ως είδηση: Τη Δευτέρα θα ανακοινώσουμε από κοινού με τους συμβολαιογράφους τον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης ακινήτου, ο οποίος θα είναι ένα ψηφιακό σύστημα -σε πρώτη φάση πιλοτικό- θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι συμβολαιογράφοι και να αντλήσουν όλον αυτόν τον πακτωλό χαρτιών που σήμερα ουσιαστικά ζητούν από τους πολίτες για μια μεταβίβαση ακινήτου να το αντλούν αυτόματα ψηφιακά (…) Θα μπορεί ο συμβολαιογράφος να αντλήσει όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν το ακίνητο αυτόματα με μια πλατφόρμα την οποία θα έχει μπροστά του. (…) Έχει γίνει σε συνεργασία με τους συμβολαιογράφους και θέλω να ευχαριστήσω και το προεδρείο τους. Είναι χρηστικό και λειτουργικό και έτσι θα αντλούνται όλα τα έγγραφα, όλα τα εργαλεία αυτόματα από τον συμβολαιογράφο». Ειδήσεις σήμερα: Τέλη κυκλοφορίας, ΕΝΦΙΑ και φόρος εισοδήματος: Σήμερα η τελευταία ημέρα πληρωμής Σφοδρές αντιδράσεις του δικαστικού κόσμου για την προκήρυξη Πολάκη Qatargate: Σήμερα εξετάζεται η έφεση της Εύας Καϊλή – Αποφυλάκιση ή συνέχιση της κράτησης

