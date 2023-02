Πολάκης: Ημέρα αποφάσεων για το κομματικό του μέλλον – Τα σενάρια και η επόμενη ημέρα Στις πέντε το απόγευμα συνέρχεται το Εκτελεστικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ – Τα μέλη του θα αποφανθούν ως προς την εισήγηση Τσίπρα για παραπομπή Πολάκη στην επιτροπή δεοντολογίας Γεωργία Σαδανά 28.02.2023, 06:29 Ημέρα αποφάσεων αποτελεί για τον ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία η τελευταία ημέρα του φετινού Φεβρουαρίου, καθώς συνέρχεται στις πέντε σήμερα το απόγευμα και με διευρυμένη σύνθεση το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος, προκειμένου να αποφανθεί για το κομματικό μέλλον του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και Βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη. Στη διευρυμένη αυτή σύνθεση αναμένεται να μετάσχουν εκτός από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου και τα στελέχη του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προκειμένου να συζητήσουν το τι μέλλει γενέσθαι στο εξής με τον Βουλευτή Χανίων. Συγκεκριμένα, τα μέλη του κομματικού οργάνου καλούνται να τοποθετηθούν (εγκρίνοντας ή μη) ως προς την εισήγηση που θα καταθέσει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας και το σκεπτικό που θα τη συνοδεύει, προκειμένου να παραπεμφθεί ο Παύλος Πολάκης στην Επιτροπή Δεοντολογίας, κατά τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό του κόμματος. Σημειωτέον ότι η καθαίρεση του κ. Πολάκη του από Τομεάρχης Διαφάνειας και η αντικατάστασή του από τον Γιάννη Ραγκούση αφορούν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τη λειτουργία της, χωρίς δηλαδή να απαιτείται να «τρέξουν» ανάλογες εσωκομματικές διαδικασίες για τις αλλαγές, γεγονός που επιτάχυνε τις εξελίξεις. H «προκήρυξη» Πολάκη που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων: Για τους καλά μυημένους, άλλωστε, η επίσημη ανακοίνωση της Κουμουνδούρου προχθές το βράδυ, με την οποία έγινε γνωστή η καθαίρεση του Παύλου Πολάκη από Τομεάρχη Διαφάνειας και η πρόθεση παραπομπής του στο πειθαρχικό όργανο διαμορφώνει ένα πρώτο κλίμα. Πολύ περισσότερο, όταν στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως ο Παύλος Πολάκης παραπέμπεται για «τη στάση της συστηματικής παραβίασης από πλευράς του των κανόνων συλλογικότητας και δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος». Σε μια δεύτερη ανάγνωση, η επίκληση του στοιχείου της συστηματικότητας ως προς την «παραβίαση των κανόνων» με φόντο και τις ηχηρές διαφοροποιήσεις του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας από την κεντρική, κομματική γραμμή τις τελευταίες μέρες, πυροδότησε διάφορες ερμηνείες, ανάμεσα στις οποίες και αυτή της οριστικής ρήξης με την Κουμουνδούρου. Στο ενδιάμεσο, οι σχέσεις μεταξύ της ηγεσίας και του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ χαρακτηρίζονται -από καλά γνωρίζοντες- ως οριακά τυπικές τις τελευταίες ημέρες, μετά δηλαδή τη δημόσια απαίτηση του κ. Πολάκη να συμπεριληφθεί στην εκλογική λίστα των Χανίων ο επιστήθιος φίλος του, Μιχάλης Χαιρετάκης, προκαλώντας ταραχή στο στελεχιακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή εισήγηση του κ. Τσίπρα εκτιμάται ότι δύσκολα θα απορριφθεί, ενώ η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, με επικεφαλής τον Αντώνη Κοτσακά, αναμένεται σχετικά σύντομα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει αφενός το εσωκομματικό τοπίο και αφετέρου να εκπέμπεται ενιαία το προεκλογικό μήνυμα του κόμματος στο εξής. Ως προς την «ποινή» που δύναται να επιβάλλει στον Βουλευτή Χανίων η αναβαπτισμένη από το 3ο Συνέδριο του κόμματος Επιτροπή Δεοντολογίας, οι καταστατικές προβλέψεις περιλαμβάνουν «ανάλογα με τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος»: (α) Σύσταση, (β) Επίπληξη, (γ) Αναστολή της ιδιότητας του μέλους για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) χρόνο, (δ)Διαγραφή. Ειδικά για τις κυρώσεις της αναστολής και της διαγραφής απαιτείται πριν την λήψη απόφασης, γνώμη του ανώτατου οργάνου (ΟΜ, ΝΕ ΚΕ) στο οποίο συμμετέχει ο ελεγχόμενος. Ερήμην του πολιτικού κόστους Μέχρι σήμερα, ωστόσο, καμία από τις Νομαρχιακές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανά την Ελλάδα, αλλά ούτε και κάποιος βουλευτής ή προβεβλημένο κομματικό στέλεχος έχουν αντιταχθεί στην παραπομπή του κ. Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας, παρότι οι περισσότεροι δεν αποσιωπούν το γεγονός ότι «υπάρχει ένα κλίμα (σ.σ. υπέρ του Παύλου Πολάκη) κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», όπου ο Βουλευτής Χανίων δραστηριοποιούνταν με ένταση, γνωρίζοντας χιλιάδες υποστηρικτές. Την ίδια ώρα, παρά τη δημοφιλία του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού στα κοινωνικά δίκτυα, οι κινήσεις του κ. Τσίπρα ενίσχυσαν την εντύπωση ότι ο ίδιος λειτούργησε πέρα και πάνω από λογικές ψηφοθηρίας, δείχνοντας αποφασισμένος να προχωρήσει τις διαδικασίες με τον Παύλο Πολάκη, μια ανάσα πριν ανοίξουν οι κάλπες και χωρίς να υπολογίζει τυχόν πολιτικό κόστος. Πολάκης: Επιμένει στην «ορθότητα» Εν τω μεταξύ, με νέα ανάρτησή του ο Βουλευτής Χανίων επανήλθε σήμερα τα ξημερώματα, εγκαλώντας τηλεοπτικούς σταθμούς για την κάλυψη των εξελίξεων με πρωταγωνιστή τον ίδιο και επιμένοντας στην «ορθότητα» των λεγομένων του για τον δημοσιογραφικό κλάδο, «ορθότητα» που τον έχει φέρει σε τροχιά εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στα ρεπορτάζ, «ήταν ο ορισμός της σάπιας ενημέρωσης και η καλύτερη απόδειξη της ορθότητας αυτών που έγραψα προχθές και για τους μεγαλοδημοσιογράφους της διαπλοκής!!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πολάκης. Την ίδια ώρα, «σοκαρισμένα» και αμήχανα παραμένουν τα περισσότερα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με βασικό ζητούμενο την εκλογική αποτύπωση της «κρίσης Πολάκη» στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Πάνος Σκουρλέτης περιέγραψε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ευρύχωρο κόμμα όπου το δικαίωμα στη διαφορετική άποψη είναι εδραιωμένο». «Ωστόσο είναι άλλο το δικαίωμα στην προσωπική άποψη και άλλο οι προσωπικές στρατηγικές και ξέρετε αυτό είναι πια και προσωπική ευθύνη του καθενός το πως τηρεί αυτά τα όρια» συνέχισε ο κ. Σκουρλέτης, κάνοντας λόγο για «μια δύσκολη στιγμή σε κάθε περίπτωση». Κανείς δεν πρέπει να θέτει μια προσωπική ατζέντα, αντί για αυτή που ακολουθεί το κόμμα επισήμανε από μέρους του ο Τομεάρχης Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος. «Ό,τι και να πιστεύουμε, δεν μπορούμε να θέτουμε μια προσωπική ατζέντα αντί για τη συνολική που θέτει το κόμμα μας και δεν μπορεί να τη θέτουμε και με τον τρόπο που μπήκε. Νομίζω επομένως ότι η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα, να θέσει εκτός ψηφοδελτίων τον Παύλο, είναι σωστή. Αντιλαμβάνομαι από την άλλη πλευρά ότι ο ίδιος βλέπει διαφορετικά τα πράγματα» σχολίασε ο κ. Κατρούγκαλος. Ερωτηθείς σχετικά με τα μηνύματα μιας μερίδας της κοινωνίας που λειτουργεί υποστηρικτικά στην ανάρτηση και τα πιστεύω του κυρίου Πολάκη, ο Γιώργος Κατρούγκαλος είπε πως: «Ο λόγος είναι προφανής. Έχει αναδείξει πάρα πολλά σκάνδαλα διαφθοράς του κυβερνητικού συστήματος ο κύριος Πολάκης και επίσης – μολονότι το έχει κάνει με έναν τρόπο που προφανώς δεν είναι δικός μου, άλλο ύφος έχουμε – υπάρχουν πολλοί από τους συμπολίτες μας που μπροστά σε αυτή την συσσώρευση σκανδάλων, θέλουν κάποιος να τα πει, όπως τα λέει ο Παύλος. Και να προσθέσω και επιπλέον ότι εγώ αντιλαμβάνομαι και ότι μπορεί να αισθάνεται πικρία ο ίδιος ο κύριος Πολάκης. Υπάρχει όμως μια ηθική της αριστεράς. Να σας θυμίσω τον Πλουμπίδη, τον λέγανε καταδότη και δεν σκέφτηκε ποτέ να διαφοροποιηθεί. Κατρούγκαλος: «Όχι» στην διαγραφή Ωστόσο, ο Γιώργος Κατρούγκαλος υποστήριξε πως δεν πρέπει να προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην διαγραφή του κυρίου Πολάκη από το κόμμα. «Δεν νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει στην διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Αυτά τα οποία κάνει ο Παύλος δεν απάγουν κάποιοι ηθική απαξία στο πρόσωπό του. Είναι κατά τη γνώμη μου, μεγάλο πολιτικό σφάλμα, αλλά δεν δείχνουν διαφθορά, δεν δείχνουν κάποια έκθεση, κάποια σύγκρουση με τις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ», είπε και πρόσθεσε πως φυσικά και η στοχοποίηση προσώπων είναι απόλυτα λανθασμένη. «Δεν μιλάμε ποτέ ατομικά. Και να σας πω την αλήθεια και αρκετούς από τους δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας τους γνωρίζω και προσωπικά και τους σέβομαι. Δεν ξέρω πώς σκέφτηκαν θα διαβάσω την απόφαση, αλλά έτερον εκάτερον», κατέληξε. Αλεξιάδης, Παπαδημούλης: «Δεν περισσεύει κανένας» «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει ανακοίνωση. Το γραφείο Τύπου με σαφήνεια έχει διαφωνήσει με αυτή την τακτική, γι’ αυτό και υπήρχαν τα μέτρα αντικατάστασης του κ. Πολάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαφωνήσει με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Είναι μια δύσκολη μέρα για μένα, γιατί ο Παύλος Πολάκης εκτός από αγαπητός σύντροφος είναι και φίλος, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούμε συλλογικά. Σε ό, τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα έχει βγάλει ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο αντικαθιστά τον κ. Πολάκη» ανέφερε σχετικά ο Τρύφωνας Αλεξιάδης. Όπως είπε ο ίδιος «στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη μάχη, μια μεγάλη σύγκρουση με ένα καθεστώς. Με καθεστώς θα συγκρουστούμε και αυτή τη μάχη πρέπει να δώσουμε όλοι συλλογικά και δεν περισσεύει κανένας». Υπενθυμίζεται ότι «πανστρατιά» στελεχών ενόψει των εθνικών εκλογών ζήτησε από την πρώτη στιγμή και ο Ευρωβουλευτής, Δημήτρης Παπαδημούλης, επαναλαμβάνοντας και εκείνος με τη σειρά του πως «δεν περισσεύει κανένας». Αθανασίου: «Έχω πάθει σοκ» «Θα πάρει η υπόθεση αυτήν την πορεία που πρέπει να πάρει. Το θέμα είναι ότι ο κ. Πολάκης έδωσε λαβή -απορώ, γιατί θέλησε να κάνει κακό στον ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή της προεκλογικής εκστρατείας» περιέγραψε χθες ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νάσος Αθανασίου. Ο ίδιος αποκάλυψε πως «έχω πάθει σοκ δεν μπορώ να το εξηγήσω» αναφορικά με τη στάση του κ. Πολάκη. Κατηγορηματικός ως προς το ότι «δεν εκφράζουν τον ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα οποία ειπώθηκαν» εμφανίστηκε και ο Διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ενώ «η μόνη θεσμικά επίσημη κίνηση που έγινε, είναι ότι αντικαταστάθηκε από επικεφαλής του τμήματος Διαφάνειας, καθήκοντα που αναλαμβάνει ο Γιάννης Ραγκούσης. Δεν είναι παρ’το και φύγε, μια ερώτηση τον θες δεν τον θες. Θέλει μια στοιχειώδη ανάλυση» σχολίασε και ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης. Ειδήσεις σήμερα: Σχέδιο για νέο ΕΣΥ και καλύτερους μισθούς για όλους ετοιμάζει η κυβέρνηση Σαλαμίνα: Χυδαίες εκφράσεις από ιερέα στη Σαλαμίνα – Έβριζε τους πιστούς, δείτε βίντεο Survivor All Star: Ο 2ος του τάκου, τα στατιστικά και τα… γαλλικά του Μπάρτζη – Δείτε βίντεο Γεωργία Σαδανά 28.02.2023, 06:29 BEST OF NETWORK 27.02.2023, 12:30 27.02.2023, 16:59 20.02.2023, 12:38 27.02.2023, 20:01 27.02.2023, 20:19 27.02.2023, 08:30

