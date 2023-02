Ρωσία: Ουκρανικό drone επιχείρησε να χτυπήσει εγκατάσταση της Gazprom

Ουκρανικό drone συνετρίβη κοντά στην Κολόμνα στην περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ στο κανάλι του στο Telegram.

«Αυτό συνέβη κοντά στο χωριό Γκουμπαστόβο, ο στόχος ήταν πιθανώς μια πολιτική υποδομή, δεν υπέστη ζημιές. Δεν υπάρχουν θύματα ή καταστροφές στο έδαφος», είπε ο επικεφαλής της περιοχής. «Η FSB και άλλες αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν την κατάσταση, τίποτα δεν απειλεί την ασφάλεια των κατοίκων» πρόσθεσε.

Drone fell near Gazprom unit in Moscow region. Literally run out of gas. pic.twitter.com/KLZKE8hnjT

— Russian Market (@runews) February 28, 2023