Την Τετάρτη η παρουσίαση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της πρώτης κατοικίας Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, θα παρουσιάσει αύριο Τετάρτη 1 Μαρτίου, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν η Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Έφη Αχτσιόγλου, ο Τομεάρχης Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και συντονιστής οικονομικού κύκλου Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, η Ομότιμη Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και πρώην Υπουργός Λούκα Κατσέλη και ο δικηγόρος και μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ, Δημήτρης Λυρίτσης.

