Τουρκικά ΜΜΕ: «Η Ελλάδα λαμβάνει μέτρα στον Έβρο μετά τους σεισμούς» Στα μέτρα που λαμβάνει η χώρας μας στα ελληνοτουρκικά σύνορα αναφέρονται τα δημοσιεύματα – Προβάλλουν δηλώσεις Μηταράκη και Θεοδωρικάκου Παναγιώτης Σαββίδης 28.02.2023, 11:08 Στα μέτρα που λαμβάνει η Ελλάδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, προκειμένου να αποτρέψει μαζική προσπάθεια παράνομης εισόδου στη χώρα μας μετά τους φονικούς σεισμούς σε Τουρκία και Συρία, αναφέρονται τουρκικά ΜΜΕ, δίνοντας έμφαση στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη για αύξηση της περιφρούρησης και επέκταση του φράκτη στην περιοχή. «Μετά τους σεισμούς, η Ελλάδα αύξησε τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή του Έβρου, λόγω ανησυχίας νέας εισροής προσφύγων από την Τουρκία και τη Συρία, με στόχο να περάσουν στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό η δύναμη της συνοριοφυλακής, ενισχύθηκε με περισσότερα από 100 νέα άτομα, ενώ αυξήθηκαν και οι περιπολίες» σημειώνει δημοσίευμα της Hurriyet. «Η Ελλάδα πραγματοποιεί εκατοντάδες περιπολίες στα σύνορα» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της Sabah, που αναφέρεται και στις δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη για την αυξημένη φύλαξη των ελληνοτουρκικών συνόρων μετά τους φονικούς σεισμούς σε Τουρκία και Συρία. «Η Ελλάδα θέλει να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατόν την επέκταση του φράκτη, κατά μήκος των χερσαίων συνόρων της με την Τουρκία, ακόμη και εάν το έργο δεν χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε.» λέει η εφημερίδα. Τα τουρκικά δημοσιεύματα προβάλλουν και δηλώσεις του υπουργού Δημόσιας Τάξης Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος επεσήμανε πως η χώρα μας είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση που υπάρξει μεταναστευτική πίεση στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ειδήσεις σήμερα: 600 περιστατικά άμεσης βοήθειας το τριήμερο του καρναβαλιού στην Πάτρα – Μέθη, ουσίες, κρίσεις πανικού Συνέδριο ygeiamou 2023: Σύγχρονο Σύστημα Υγείας με επίκεντρο τον Άνθρωπο Με γκρίνια για τη σύνθεση κυβέρνησης αναλαμβάνει καθήκοντα ο Χριστοδουλίδης στην Κύπρο Παναγιώτης Σαββίδης 28.02.2023, 11:08 BEST OF NETWORK 28.02.2023, 11:30 28.02.2023, 10:00 28.02.2023, 08:06 27.02.2023, 20:01 27.02.2023, 20:19 27.02.2023, 16:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )