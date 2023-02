Το Σάββατο η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο Η εισαγγελέας είχε προτείνει την απαλλαγή του πρώην αναπληρωτή υπουργού από όλες τις κατηγoρίες Το απόγευμα του Σαββάτου, στις 17:00, αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας του Ειδικού Δικαστηρίου, Όλγα Σμυρλή, είχε προτείνει την απαλλαγή του πρώην αναπληρωτή υπουργού και της πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη, από όλες τις κατηγορίες. Ειδικότερα, η Όλγα Σμυρλή πρότεινε την απαλλαγή του πρώην αναπληρωτή υπουργού από την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Σύμφωνα με την εισαγγελέα της έδρας οι καταγγελίες κατά του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, από τρεις εισαγγελικούς λειτουργούς (Ελένη Ράικου, Παναγιώτη Αθανασίου και Γεωργία Τσατάνη) δεν επιβεβαιώθηκαν από άλλα στοιχεία, ενώ οι μαρτυρίες τους κατά την εισαγγελέα, υπήρξαν αναξιόπιστες, αντιφατικές και αναληθείς. Την ίδια στιγμή, η κυρία Σμυρλή, πρότεινε την απαλλαγή της πρώην Εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη η οποία δικάζεται για κατάχρηση εξουσίας σχετικά με την παράλειψη της να στείλει στη Βουλή αναφορές του ΚΙΝΑΛ για δύο πρώην υπουργούς Υγείας επί κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα τιμολόγησης φαρμάκων. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκη: «Όπως στρώνεις, κοιμάσαι» – Δείτε βίντεο Βίντεο: Εικόνες ντροπής στην Τουρκία, ο Ερντογάν μοίραζε μετρητά σε παιδιά και σεισμόπληκτους Ο 33χρονος και ο Αλβανός ήρθαν στα χέρια στο ίδιο μαγαζί λίγες μέρες πριν το φονικό στη Μύκονο – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 28.02.2023, 18:22 28.02.2023, 16:53 28.02.2023, 14:00 28.02.2023, 18:53 28.02.2023, 18:54 28.02.2023, 18:00

