Τσίπρας: Εγώ αποφάσισα την παραπομπή και την καθαίρεση Πολάκη από τα αξιώματά του Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαδικασίες και όργανα και εκεί θα κριθούν όλα, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο του ygeiamou.gr Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έρθει στην διακυβέρνηση ούτε για να γκρεμίσει, ούτε για να εκδικηθεί, θα έρθει για να δημιουργήσει, σχολίασε για το θέμα του Παύλου Πολάκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο τέταρτο συνέδριο που διοργανώνει το ygeiamou.gr και το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», με τίτλο «Σύγχρονο Σύστημα Υγείας με επίκεντρο τον Άνθρωπο». BEST OF NETWORK 28.02.2023, 13:13 28.02.2023, 10:00 28.02.2023, 13:00 28.02.2023, 12:44 28.02.2023, 12:40 28.02.2023, 14:00

