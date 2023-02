Τσίπρας: Εγώ αποφάσισα την παραπομπή Πολάκη, έχω ευθύνη να προστατεύσω τον ΣΥΡΙΖΑ

Εγώ αποφάσισα την παραπομπή και την καθαίρεση του Πολάκη από την θέση του τομεάρχη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο τέταρτο συνέδριο που διοργανώνει το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», με τίτλο «Σύγχρονο Σύστημα Υγείας με επίκεντρο τον Άνθρωπο». Παράλληλα πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαδικασίες, έχει όργανα και εκεί θα κριθούν όλα.Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έρθει στην διακυβέρνηση ούτε για να γκρεμίσει, ούτε για να εκδικηθεί, θα έρθει για να δημιουργήσει, σχολίασε για το θέμα του Παύλου Πολάκη ο Αλέξης Τσίπρας Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιέγραψε αναλυτικά το σκεπτικό της απόφασής του να παραπέμψει του Βουλευτή Χανίων στην Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία ο κ. Τσίπρας αποκάλυψε ότι ήταν αμιγώς προσωπική του απόφαση, αναφέρθηκε εκτενώς στην ευθύνη του απέναντι στην υπεράσπιση των θέσεων του κόμματος, ενώ αποτίμησε ως απώλεια για το κόμμα του το γεγονός ότι η εσωκομματική κρίση με πρωταγωνιστή τον Παύλο Πολάκη εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα, 48 ώρες μετά την επίμαχη ανάρτηση του Βουλευτή Χανίων, αντί να απασχολούν τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Λίγες ώρες μόλις πριν τη σημερινή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος υπό διευρυμένη σύνθεση, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απάντησε για τον Παύλο Πολάκη πως «έχει ήδη αποφασιστεί από εμένα η παραπομπή του, σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ απέδωσε την παραπομπή του Βουλευτή Χανίων στο γεγονός ότι ο τελευταίος «ανάρτησε κάποιες προγραμματικές θέσεις» που δεν απηχούν σε καμία περίπτωση τις «συλλογικά επεξεργασμένες θέσεις» για το πώς θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα με τη λειτουργία των θεσμών, όπως είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «θα έρθει για να χτίσει» Στον αντίποδα, ο κ. Τσίπρας ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν θα έρθει στη διακυβέρνηση του τόπου ούτε για να γκρεμίσει, ούτε για να εκδικηθεί. Θα έρθει για να χτίσει», με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να επισημαίνει με νόημα πως «αυτό δεν αντιμετωπίζεται με προγραφές». Ως προς το σκεπτικό της απόφασής του να παραπέμψει τον κ. Πολάκη, «επιτρέψτε μου να έχω τη δυνατότητα να κρίνω το μέτρο και το βαθμό» των αποφάσεων για την αξιωματική αντιπολίτευση τόνισε ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας την ίδια ώρα πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει διαδικασίες και όργανα». «Ένα άλλο σχέδιο» Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας δεν έκρυψε πως αποφάσισε ο ίδιος την παραπομπή του Παύλου Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας και την καθαίρεσή του από Τομεάρχη Διαφάνειας, εξηγώντας σχετικά πως έλαβε την απόφαση «για να προστατεύσει» προσωπικά το κόμμα του. Παράλληλα, ο ίδιος απάντησε στην κριτική για καθυστερημένη αντίδραση απέναντι στον Παύλο Πολάκη πως ο «ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι ένα ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα. Δεν καθαιρεί δεν στέλνει στην Επιτροπή Δεοντολογίας τα στελέχη του γιατί έχουν διαφορετικές απόψεις από τη γραμμή του κόμματος», σημειώνοντας, ωστόσο, πως «είναι άλλο να έχει κανείς διαφορετική άποψη, είναι άλλο την άποψη αυτή να την εκφράζει στα όργανα και δημόσια να λέει πως αυτή είναι η άποψή μου και είναι άλλο την ώρα της προεκλογικής περιόδου να θέτει δημόσια ένα άλλο σχέδιο». «Και βεβαίως είναι άλλο και να απαντάει σε συνεντεύξεις, τις οποίες γνωρίζετε πολύ καλά ότι την ίδια μέρα είχα καταθέσει τις προτάσεις και τις θέσεις μου», υπενθύμισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Ταυτόχρονα, «θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και δίκαιος στις κρίσεις μου» ανέφερε ο κ. Τσίπρας και σχολίασε πως «ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός που από το βήμα της Βουλής αναφέρθηκε σε συναδέλφους σας ως συμμορίτες. Δεν είδα να είχατε την ίδια αντίδραση». Αντίθετα, «ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι ένα κόμμα ευαίσθητο σε τέτοια ζητήματα, είναι ένα κόμμα δημοκρατικό, το οποίο θα λύσει τα όποια προβλήματα παραφωνίας» εξήγησε ο κ. Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι η θέση του κόμματος εκφράζεται από τον Πρόεδρο, την Εκπρόσωπο Τύπου και τις «συλλογικές διεργασίες» του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Σε κάθε περίπτωση, «η θέση του κόμματος είναι αυτή, την οποία σας είπα: θα ρθουμε στη διακυβέρνηση του τόπου για να δημιουργήσουμε θεσμούς αξιοκρατίας, λογοδοσίας, διαφάνειας, ελευθερίας, όχι για να εκδικηθούμε, ούτε για να γκρεμίσουμε», ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Ερωτηθείς, τέλος, για τυχόν απώλειες στην εκλογική απήχηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την «κρίση Πολάκη», «κάνει ζημιά το γεγονός ότι αντί να ασχολούμαστε με τα μεγάλα προβλήματα του τόπου, τις προγραμματικές μας θέσεις, έχουν περάσει 48 ώρες και ασχολούμαστε με αυτό» παρατήρησε ο κ. Τσίπρας, καταλήγοντας πως «αυτό πολύ σύντομα θα τελειώσει». Δείτε ολόκληρη την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του ygeiamou.gr: Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκη: «Όπως στρώνεις, κοιμάσαι» – Δείτε βίντεο Βίντεο: Εικόνες ντροπής στην Τουρκία, ο Ερντογάν μοίραζε μετρητά σε παιδιά και σεισμόπληκτους Ο 33χρονος και ο Αλβανός ήρθαν στα χέρια στο ίδιο μαγαζί λίγες μέρες πριν το φονικό στη Μύκονο – Δείτε βίντεο

