Τσίπρας στο συνέδριο του ygeiamou: Θα προσλάβουμε 5.000 γιατρούς, με πρώτο μισθό €2.000

Την άποψή του για τη σημερινή κατάσταση στον κλάδο της υγείας ευρύτερα αλλά και ειδικά σε ό,τι αφορά στη δημόσια περίθαλψη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, στο Συνέδριο του ygeiamou.gr. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας ξεκίνησε την τοποθέτησή του σχολιάζοντας ότι «καλό είναι που η κυβέρνηση ασχολήθηκε με τα ράντζα, έστω και λίγο πριν από τις εκλογές. Η αλήθεια είναι όμως ότι το ΕΣΥ βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση από ποτέ πριν. Με ευθύνη της κυβέρνησης, δεν τα πηγαμε και καλά στην πανδημία, με την Ελλάδα να βρίσκεται πολύ χαμηλά σε ό,τι αφορά στους ”σκληρούς” δείκτες υγείας». Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το πώς θα είναι η επόμενη ημέρα στον κλάδο, για ένα νέο δημόσιο σύστημα υγείας, ισχυρό και προσβάσιμο για όλους τους πολίτες. Γι’ αυτό και, όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας, «ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, θα αυξήσει την κρατική δαπάνη για την ενίσχυση του ΕΣΥ με 2 δισ. Ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, συν 1,5 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα προσλάβουμε 5.000 γιατρούς, με πρώτο μισθό για τους νεοπροσληφθέντες τα 2.000 ευρώ». Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε επίσης πως υπάρχει τρομακτική έλλειψη προσφοράς γιατρών για το ΕΣΥ, καθώς οι επαγγελματικές προοπτικές είναι δυσοίωνες για τους γιατρούς. Ο κίνδυνος της εξάντλησης των φυσικών δυνάμεών τους είναι σχεδόν δεδομένος, κάτι που αποδείχθηκε από το burnout του υγειονομικού προσωπικού στη διάρκεια της πανδημίας. Για τον Υγεινομικό Χάρτη, ο κ. Τσίπρας είπε ότι είναι απολύτως απαραίτητος, διότι συναρτάται με την κοινωνική διάσταση της υγείας, με γνώμονα τη μείωση του χάσματος προσβασιμότητας, τόσο κοινωνικά, όσο και γεωγραφικά. Οι πολίτες, σε οποιαδήποτε εισοδηματική τάξη και εάν ανήκουν ή οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια και εάν κατοικούν, θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα και ισομερή πρόσβαση στη δωρεάν, δημόσια περίθαλψη. Για το υγειονομικό προσωπικό, ο Αλέξης Τσίπρας διατύπωσε τη δέσμευση ότι, με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, οι εργαζόμενοι του κλάδου θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, με τις ανάλογες απολαβές. Ο κ. Τσίπρας επέκρινε την κυβέρνηση για το σύστημα του Προσωπικού Γιατρού, επισημαίνοντας ότι «η κατάργηση της μόνιμης απασχόλησης των γιατρών στο ΕΣΥ θα επιφέρει πολύ αρνητικές συννέπειες. Με τη φυσική εξάντληση των γιατρών, αν μη τι άλλο. Με αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο η δημόσια υγεία». Για τη συμμετοχή των ιδιωτικών νοσοκομείων στο ΕΣΥ, ο Αλέξης Τσίπρας είπε πως πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός. Και, σε κάθε περίπτωση, ότι η συμπληρωματική λειτουργία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα δεν είναι ταμπού για το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ωστόσο, το ζήτημα κατά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι «θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα και την πρόληψη. Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει διπλασιασμό των τοπικών μονάδων υγείας, καθώς και επέκταση της ιατρικής φροντίδας ακόμη και στις σχολικές μονάδες, με παιδοψυχολόγους και ενημέρωση για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν εκτεταμένα προβλήματα (παχυσαρκία, αλκοολισμός, κάπνισμα κ.λπ). Τέλος, ο κ. Τσίπρας εξήγησε ότι μεταξύ των οραμάτων του ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία, είναι η δημιουργία ενός Υγειονομικού Ισοδύναμου, ειδικά για τους κατοίκους των νησιών και των ακριτικών περιοχών. Τη δυνατότητα να καλύπτονται κρατικά οι δαπάνες υγείας για τους κατοίκους, μαζί με τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλου μέρους της φαρμακευτικής δαπάνης τους. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκη: «Όπως στρώνεις, κοιμάσαι» – Δείτε βίντεο Βίντεο: Εικόνες ντροπής στην Τουρκία, ο Ερντογάν μοίραζε μετρητά σε παιδιά και σεισμόπληκτους Ο 33χρονος και ο Αλβανός ήρθαν στα χέρια στο ίδιο μαγαζί λίγες μέρες πριν το φονικό στη Μύκονο – Δείτε βίντεο

