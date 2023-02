Qatargate: Ολοκληρώθηκε η ακρόαση της Εύας Καϊλή – Στις 3 Μαρτίου αναμένεται η απόφαση Καϊλή και Ταραμπέλα είχαν ασκήσει έφεση για την κράτησή τους Ολοκληρώθηκε η ακρόαση της Εύας Καϊλή και του Μαρκ Ταραμπέλα στο εφετείο των Βρυξελλών, μετά την έφεση που είχαν ασκήσει για την αποφυλάκισή τους. Όπως ανέφερε πριν από λίγο ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, η απόφαση για την κ. Καϊλή αναμένεται στις 3 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, το Εφετείο θα εξετάσει αν η Εύα Καϊλή θα παραμείνει υπό κράτηση ή όχι, όπως επιβεβαίωσε νωρίτερα στο - εκπρόσωπός του. Επιπλέον, το Εφετείο θα εξετάσει το αίτημα αποφυλάκισης και του Βέλγου ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα. Υπενθυμίζεται ότι μετά την απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου, στις 16 Φεβρουαρίου, να παραταθεί κατά δύο μήνες η προφυλάκιση της Εύας Καϊλή, ο συνήγορός της Σβεν Μαρί άσκησε έφεση, η οποία βάσει της διαδικασίας εκδικάζεται εντός 15 ημερών. Το ίδιο είχε πράξει και ο συνήγορος του κ. Ταραμπέλα. Η υπεράσπιση της Εύας Καϊλή ζητά την αποφυλάκισή της με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Σε περίπτωση που η απόφαση του Εφετείου είναι αρνητική, η κ. Καϊλή θα παραμείνει προφυλακιστέα για δύο μήνες. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκη: «Όπως στρώνεις, κοιμάσαι» – Δείτε βίντεο Βίντεο: Εικόνες ντροπής στην Τουρκία, ο Ερντογάν μοίραζε μετρητά σε παιδιά και σεισμόπληκτους Ο 33χρονος και ο Αλβανός ήρθαν στα χέρια στο ίδιο μαγαζί λίγες μέρες πριν το φονικό στη Μύκονο – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 28.02.2023, 13:13 28.02.2023, 10:00 28.02.2023, 13:00 28.02.2023, 12:44 28.02.2023, 12:40 28.02.2023, 14:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )