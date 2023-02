Qatargate: Σήμερα εξετάζεται η έφεση της Εύας Καϊλή – Αποφυλάκιση ή συνέχιση της κράτησης «Κεκλεισμένων των θυρών» η συνεδρίαση στο Εφετείο των Βρυξελλών Ενώπιον των Βέλγων δικαστών θα βρεθεί σήμερα – για άλλη μια φορά – η Εύα Καϊλή, καθώς θα συζητηθεί στο Εφετείο το αίτημά της για την άρση της προσωρινή κράτησής της σχετικά με την υπόθεση του Qatargate. Η σχετική απόφαση πρόκειται να ληφθεί σε ακρόαση που θα γίνει «κεκλεισμένων των θυρών» στο Εφετείο των Βρυξελλών. Η υπεράσπιση της πρώην ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει την αποφυλάκισή της με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Σε περίπτωση που η απόφαση του Εφετείου είναι αρνητική, η κ. Καϊλή θα παραμείνει προφυλακιστέα για δύο μήνες. Σήμερα εξάλλου, το Εφετείο θα εξετάσει και το αίτημα αποφυλάκισης και του Βέλγου ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα. Υπενθυμίζεται ότι μετά την απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου, στις 16 Φεβρουαρίου, να παραταθεί κατά δύο μήνες η προφυλάκιση της Εύας Καϊλή, ο συνήγορός της Σβεν Μαρί άσκησε έφεση, η οποία βάσει της διαδικασίας εκδικάζεται εντός 15 ημερών. Το ίδιο είχε πράξει και ο συνήγορος του κ. Ταραμπέλα. Τέλος, η εισαγγελία Βρυξελλών επιβεβαίωσε ότι ο σύντροφος της Εύας Καϊλή και κατηγορούμενος στην υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Φραντσέσκο Τζόρτζι, αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές του Σαν Ζιλ με ένα ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ο Φ. Τζόρτζι είχε συλληφθεί στις 9 Δεκεμβρίου και αφέθηκε ελεύθερος, μετά την απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου. Ειδήσεις σήμερα: Σχέδιο για νέο ΕΣΥ και καλύτερους μισθούς για όλους ετοιμάζει η κυβέρνηση Σαλαμίνα: Χυδαίες εκφράσεις από ιερέα στη Σαλαμίνα – Έβριζε τους πιστούς, δείτε βίντεο Survivor All Star: Ο 2ος του τάκου, τα στατιστικά και τα… γαλλικά του Μπάρτζη – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 27.02.2023, 12:30 28.02.2023, 07:19 20.02.2023, 12:38 27.02.2023, 20:01 27.02.2023, 20:19 27.02.2023, 08:30

