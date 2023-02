TikTok: Γιατί σαρώνει με 1,53 δισ. χρήστες και «τρομοκρατεί» Ε.E. και ΗΠΑ Follow @sofokleous10 TikTok: Γιατί σαρώνει με 1,53 δισ. χρήστες και «τρομοκρατεί» Ε.E. και ΗΠΑ Είναι πλέον η Νο.1 πλατφόρμα παγκοσμίως – Η κινεζική προέλευσή του προκαλεί αμηχανία στη Δύση για ενδεχόμενο κατασκοπείας Βασίλης Τσακίρογλου 28.02.2023, 07:47 rn

Παίρνοντας ένα εντελώς τυχαίο παράδειγμα για το τι πραγματικά είναι τo TikTok, το 2λεπτο βίντεο με τον 24χρονο μάγειρα του «Dragons' Den» που φιλοδοξεί να δημιουργήσει το πρώτο εν Ελλάδι vegan κρεοπωλείο, έφτασε το 1,1 εκατομμύριο θεάσεις. Παρομοίως, το απόσπασμα από το πρώτο επεισόδιο του επιχειρηματικού σόου του ΑΝΤ1 με έναν ώριμο Ελληνοαμερικανό εφευρέτη ο οποίος προσπάθησε να πλασάρει στους κριτές-επενδυτές ένα εξωφρενικά ακριβό μπρίκι (190 ευρώ στην απλή έκδοσή του), βρίσκεται στο 1 εκατομμύριο views.

Παίρνοντας ένα εντελώς τυχαίο παράδειγμα για το τι πραγματικά είναι τo TikTok, το 2λεπτο βίντεο με τον 24χρονο μάγειρα του «Dragons' Den» που φιλοδοξεί να δημιουργήσει το πρώτο εν Ελλάδι vegan κρεοπωλείο, έφτασε το 1,1 εκατομμύριο θεάσεις. Παρομοίως, το απόσπασμα από το πρώτο επεισόδιο του επιχειρηματικού σόου του ΑΝΤ1 με έναν ώριμο Ελληνοαμερικανό εφευρέτη ο οποίος προσπάθησε να πλασάρει στους κριτές-επενδυτές ένα εξωφρενικά ακριβό μπρίκι (190 ευρώ στην απλή έκδοσή του), βρίσκεται στο 1 εκατομμύριο views.

Πιθανώς δεν χρειάζεται άλλη, περισσότερο χειροπιαστή, απόδειξη ότι η Δύση αγχώνεται για τις παρενέργειες ή και τη χρήση αυτή καθαυτή του TikTok από την πρόσφατη εντολή της Κομισιόν προς τα στελέχη της να απεγκαταστήσουν την επίμαχη εφαρμογή από τα κινητά τους. Στις, δε, ΗΠΑ, η μητρική εταιρεία του Μέσου καλείται σε απολογία ενώπιον του Κογκρέσου. Ο ψυχρός πόλεμος Ε.Ε./ΗΠΑ με την Κίνα περνά μέσα από τα σύντομα, κατά το πλείστον, ανάλαφρα και κωμικά βίντεο του TikTok. Ακριβώς επειδή το μέγεθος και η ισχύς του γιγαντώνονται επικίνδυνα.

Παίρνοντας ένα εντελώς τυχαίο παράδειγμα για το τι πραγματικά είναι τo TikTok, το 2λεπτο βίντεο με τον 24χρονο μάγειρα του «Dragons' Den» που φιλοδοξεί να δημιουργήσει το πρώτο εν Ελλάδι vegan κρεοπωλείο, έφτασε το 1,1 εκατομμύριο θεάσεις. Παρομοίως, το απόσπασμα από το πρώτο επεισόδιο του επιχειρηματικού σόου του ΑΝΤ1 με έναν ώριμο Ελληνοαμερικανό εφευρέτη ο οποίος προσπάθησε να πλασάρει στους κριτές-επενδυτές ένα εξωφρενικά ακριβό μπρίκι (190 ευρώ στην απλή έκδοσή του), βρίσκεται στο 1 εκατομμύριο views.

To ΤikTok, αν και ξεκίνησε ως Μέσο με μικρά αστεία βίντεο με πρωταγωνιστές παιδιά και εφήβους που απλώς διασκέδαζαν, σήμερα αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο δημοσιότητας αλλά και βασικό μοχλό μιας απέραντης αγοράς

Επομένως, το γεγονός ότι το «Dragons' Den» προσελκύει αναλογικά πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο TikTok απ' ό,τι καταφέρνει με τη ζωντανή προβολή του στην τηλεόραση, πέρα απ' οτιδήποτε άλλο μαρτυρά την ύπαρξη ενός νέου ρεύματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και, γενικότερα, η τρέχουσα κατάσταση στον κλάδο social media και τις ψηφιακές εφαρμογές (apps) θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί «περίοδος TikTok». Μια πλατφόρμα που μοιάζει με μετεξέλιξη του Twitter, όπου αντί για σύντομα γραπτά μηνύματα, ο καθένας μπορεί να αναρτά ένα σύντομο βίντεο.

Και μόνο το γεγονός ότι οι κολοσσοί του ψηφιακού σύμπαντος έσπευσαν να δημιουργήσουν υπηρεσίες και υποπλατφόρμες παρόμοιες με το TikTok υπογραμμίζει την ισχύ του. Τα Reels του Facebook, όπως και τα Shorts του YouTube παραπέμπουν απευθείας, ίσως και απροκάλυπτα σε εκείνο.

Επομένως, το γεγονός ότι το «Dragons' Den» προσελκύει αναλογικά πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο TikTok απ' ό,τι καταφέρνει με τη ζωντανή προβολή του στην τηλεόραση, πέρα απ' οτιδήποτε άλλο μαρτυρά την ύπαρξη ενός νέου ρεύματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και, γενικότερα, η τρέχουσα κατάσταση στον κλάδο social media και τις ψηφιακές εφαρμογές (apps) θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί «περίοδος TikTok». Μια πλατφόρμα που μοιάζει με μετεξέλιξη του Twitter, όπου αντί για σύντομα γραπτά μηνύματα, ο καθένας μπορεί να αναρτά ένα σύντομο βίντεο.

Ωστόσο, το παράδοξο είναι ότι το ίδιο το «Dragons' Den», στο λεγόμενο «δυναμικό» κοινό 18-44 ετών επιτυγχάνει μερίδιο τηλεθέασης μόλις 10%-11%. Ποσοστό που αξιολογείται ως σχετικά αξιοπρεπές – και τίποτα περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ η ίδια η εκπομπή σημειώνει χλιαρές επιδόσεις ως τηλεοπτικό προϊόν, κάποια συγκεκριμένα, μικρά μέρη της γίνονται viral, καθώς αναπαράγονται εκατοντάδες χιλιάδες φορές και δη στο TikTok, ένα Μέσο -θεωρητικά τουλάχιστον- κατεξοχήν νεανικό.

Αναπάντεχα, λοιπόν, το TikTok αναδεικνύεται η πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενη πλατφόρμα στο σημερινό οικοσύστημα των social media. Κι ενώ είναι ένα Μέσο το οποίο υποτίθεται πως προοριζόταν αποκλειστικά -αλλά και περιοριζόταν- σε αστεία βίντεο, διάρκειας μερικών μόνο δευτερολέπτων με πρωταγωνιστές παιδιά και εφήβους που απλώς διασκέδαζαν, επινοώντας απλοϊκές προκλήσεις, αυτοσχέδιους διαγωνισμούς με χορευτικές φιγούρες κ.λπ., σήμερα το προφίλ του είναι εντελώς διαφορετικό από το αρχικό.

Αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο δημοσιότητας, έναν δίαυλο προσέγγισης των νέων -υπό οποιαδήποτε έννοια, αλλά και βασικό μοχλό μιας απέραντης αγοράς. Μάλιστα, το TikTok έχει ήδη κατορθώσει κάτι που έως πριν από 2-3 χρόνια φάνταζε αδιανόητο: να εκτοπίσει από την κορυφή των social media τις πάνοπλες ναυαρχίδες τους, ήτοι το Facebook, αλλά ακόμη και το εν μέρει παραπλήσιο με το TikTok, εικονοκεντρ

rnΕνδεικτικά, το 2022 οι επισκέψεις στο TikTok ξεπέρασαν ακόμη και αυτές που καταγράφηκαν στο Google. Επίσης, καμία άλλη εφαρμογή για κινητά, οποιασδήποτε κατηγορίας, δεν εμφάνισε υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης πέρα από τον αριθμό-ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου χρηστών παγκοσμίως. Ειδικά, δε, για τις ΗΠΑ, οι χρήστες του υπολογίζονται σε 100 εκατομμύρια, σχεδόν όσο το 1/3 του αμερικανικού πληθυσμού.”,”Tokenized”:”[{“$Type”:”Netvolution.Models.HtmlEditor.StaticToken, Netvolution”,”Content”:”Εκτοπισμένοι κολοσσοί

Αναπάντεχα, λοιπόν, το TikTok αναδεικνύεται η πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενη πλατφόρμα στο σημερινό οικοσύστημα των social media. Κι ενώ είναι ένα Μέσο το οποίο υποτίθεται πως προοριζόταν αποκλειστικά -αλλά και περιοριζόταν- σε αστεία βίντεο, διάρκειας μερικών μόνο δευτερολέπτων με πρωταγωνιστές παιδιά και εφήβους που απλώς διασκέδαζαν, επινοώντας απλοϊκές προκλήσεις, αυτοσχέδιους διαγωνισμούς με χορευτικές φιγούρες κ.λπ., σήμερα το προφίλ του είναι εντελώς διαφορετικό από το αρχικό.

Αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο δημοσιότητας, έναν δίαυλο προσέγγισης των νέων -υπό οποιαδήποτε έννοια, αλλά και βασικό μοχλό μιας απέραντης αγοράς. Μάλιστα, το TikTok έχει ήδη κατορθώσει κάτι που έως πριν από 2-3 χρόνια φάνταζε αδιανόητο: να εκτοπίσει από την κορυφή των social media τις πάνοπλες ναυαρχίδες τους, ήτοι το Facebook, αλλά ακόμη και το εν μέρει παραπλήσιο με το TikTok, εικονοκεντρικό Instagram.

Ενδεικτικά, το 2022 οι επισκέψεις στο TikTok ξεπέρασαν ακόμη και αυτές που καταγράφηκαν στο Google. Επίσης, καμία άλλη εφαρμογή για κινητά, οποιασδήποτε κατηγορίας, δεν εμφάνισε υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης πέρα από τον αριθμό-ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου χρηστών παγκοσμίως. Ειδικά, δε, για τις ΗΠΑ, οι χρήστες του υπολογίζονται σε 100 εκατομμύρια, σχεδόν όσο το 1/3 του αμερικανικού πληθυσμού.”}]”}}” data-configuration-type=”Atcom.Sites.thetimes|-.Models.HtmlSnippets.ParagraphConfiguration, Atcom.Sites.thetimes|-“> rnrnΑναπάντεχα, λοιπόν, το TikTok αναδεικνύεται η πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενη πλατφόρμα στο σημερινό οικοσύστημα των social media. Κι ενώ είναι ένα Μέσο το οποίο υποτίθεται πως προοριζόταν αποκλειστικά -αλλά και περιοριζόταν- σε αστεία βίντεο, διάρκειας μερικών μόνο δευτερολέπτων με πρωταγωνιστές παιδιά και εφήβους που απλώς διασκέδαζαν, επινοώντας απλοϊκές προκλήσεις, αυτοσχέδιους διαγωνισμούς με χορευτικές φιγούρες κ.λπ., σήμερα το προφίλ του είναι εντελώς διαφορετικό από το αρχικό.rnrn Αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο δημοσιότητας, έναν δίαυλο προσέγγισης των νέων -υπό οποιαδήποτε έννοια, αλλά και βασικό μοχλό μιας απέραντης αγοράς. Μάλιστα, το TikTok έχει ήδη κατορθώσει κάτι που έως πριν από 2-3 χρόνια φάνταζε αδιανόητο: να εκτοπίσει από την κορυφή των social media τις πάνοπλες ναυαρχίδες τους, ήτοι το Facebook, αλλά ακόμη και το εν μέρει παραπλήσιο με το TikTok, εικονοκεντρικό Instagram.rnrnΕνδεικτικά, το 2022 οι επισκέψεις στο TikTok ξεπέρασαν ακόμη και αυτές που καταγράφηκαν στο Google. Επίσης, καμία άλλη εφαρμογή για κινητά, οποιασδήποτε κατηγορίας, δεν εμφάνισε υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης πέρα από τον αριθμό-ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου χρηστών παγκοσμίως. Ειδικά, δε, για τις ΗΠΑ, οι χρήστες του υπολογίζονται σε 100 εκατομμύρια, σχεδόν όσο το 1/3 του αμερικανικού πληθυσμού.”,”Tokenized”:”[{“$Type”:”Netvolution.Models.HtmlEditor.StaticToken, Netvolution”,”Content”:”Εκτοπισμένοι κολοσσοί\r

Αναπάντεχα, λοιπόν, το TikTok αναδεικνύεται η πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενη πλατφόρμα στο σημερινό οικοσύστημα των social media. Κι ενώ είναι ένα Μέσο το οποίο υποτίθεται πως προοριζόταν αποκλειστικά -αλλά και περιοριζόταν- σε αστεία βίντεο, διάρκειας μερικών μόνο δευτερολέπτων με πρωταγωνιστές παιδιά και εφήβους που απλώς διασκέδαζαν, επινοώντας απλοϊκές προκλήσεις, αυτοσχέδιους διαγωνισμούς με χορευτικές φιγούρες κ.λπ., σήμερα το προφίλ του είναι εντελώς διαφορετικό από το αρχικό.\r

Αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο δημοσιότητας, έναν δίαυλο προσέγγισης των νέων -υπό οποιαδήποτε έννοια, αλλά και βασικό μοχλό μιας απέραντης αγοράς. Μάλιστα, το TikTok έχει ήδη κατορθώσει κάτι που έως πριν από 2-3 χρόνια φάνταζε αδιανόητο: να εκτοπίσει από την κορυφή των social media τις πάνοπλες ναυαρχίδες τους, ήτοι το Facebook, αλλά ακόμη και το εν μέρει παραπλήσιο με το TikTok, εικονοκεντρικό Instagram.\r

Ενδεικτικά, το 2022 οι επισκέψεις στο TikTok ξεπέρασαν ακόμη και αυτές που καταγράφηκαν στο Google. Επίσης, καμία άλλη εφαρμογή για κινητά, οποιασδήποτε κατηγορίας, δεν εμφάνισε υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης πέρα από τον αριθμό-ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου χρηστών παγκοσμίως. Ειδικά, δε, για τις ΗΠΑ, οι χρήστες του υπολογίζονται σε 100 εκατομμύρια, σχεδόν όσο το 1/3 του αμερικανικού πληθυσμού.”}]”}}” data-configuration-type=”Atcom.Sites.thetimes|-.Models.HtmlSnippets.ParagraphConfiguration, Atcom.Sites.thetimes|-“> Εκτοπισμένοι κολοσσοί Αναπάντεχα, λοιπόν, το TikTok αναδεικνύεται η πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενη πλατφόρμα στο σημερινό οικοσύστημα των social media. Κι ενώ είναι ένα Μέσο το οποίο υποτίθεται πως προοριζόταν αποκλειστικά -αλλά και περιοριζόταν- σε αστεία βίντεο, διάρκειας μερικών μόνο δευτερολέπτων με πρωταγωνιστές παιδιά και εφήβους που απλώς διασκέδαζαν, επινοώντας απλοϊκές προκλήσεις, αυτοσχέδιους διαγωνισμούς με χορευτικές φιγούρες κ.λπ., σήμερα το προφίλ του είναι εντελώς διαφορετικό από το αρχικό. Αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο δημοσιότητας, έναν δίαυλο προσέγγισης των νέων -υπό οποιαδήποτε έννοια, αλλά και βασικό μοχλό μιας απέραντης αγοράς. Μάλιστα, το TikTok έχει ήδη κατορθώσει κάτι που έως πριν από 2-3 χρόνια φάνταζε αδιανόητο: να εκτοπίσει από την κορυφή των social media τις πάνοπλες ναυαρχίδες τους, ήτοι το Facebook, αλλά ακόμη και το εν μέρει παραπλήσιο με το TikTok, εικονοκεντρικό Instagram. Ενδεικτικά, το 2022 οι επισκέψεις στο TikTok ξεπέρασαν ακόμη και αυτές που καταγράφηκαν στο Google. Επίσης, καμία άλλη εφαρμογή για κινητά, οποιασδήποτε κατηγορίας, δεν εμφάνισε υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης πέρα από τον αριθμό-ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου χρηστών παγκοσμίως. Ειδικά, δε, για τις ΗΠΑ, οι χρήστες του υπολογίζονται σε 100 εκατομμύρια, σχεδόν όσο το 1/3 του αμερικανικού πληθυσμού. rn

rnΣύμφωνα με την Apptopia, ένα από τα παρατηρητήρια των διεθνών τάσεων στον ψηφιακό κόσμο, για το 2022 το TikTok αναδείχθηκε η πιο δημοφιλής εφαρμογή με βάση το πλήθος των download, κάτι που συνέβη, μάλιστα, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Συγκεκριμένα, όσοι το κατέβασαν στη συσκευή τους το 2022 ανήλθαν σε 672 εκατομμύρια σε ολόκληρο τον πλανήτη. Για την ιστορία, στη 2η θέση βρέθηκε το Instagram, με 548 εκατομμύρια, μπροστά από το WhatsApp με 424 εκατομμύρια downloads.

rnΕρευνες στις ΗΠΑ αποκαλύπτουν ότι ένας στους έξι εφήβους δηλώνει πως χαζεύει αδιαλείπτως βιντεάκια στο TikTok. Και ενώ η αμερικανική TikTok κοινότητα απαρτίζεται κατά το ήμισυ από άτομα ηλικίας έως 25 ετών, παρατηρείται ταχεία διεύρυνση του κοινού. Με τα σημερινά δεδομένα, περίπου το 41% των χρηστών του ανήκει στην Generation Z, δηλαδή ηλικιακώς κείται μεταξύ των 16 και 24 ετών.

rnΤα άτομα αυτά, που γεννήθηκαν μαζί με την παγκόσμια έκρηξη της κινητής τηλεφωνίας (με τα νεότερα εξ αυτών να έρχονται στον κόσμο μαζί με το πρώτο iPhone), στη συντριπτική πλειονότητά τους χρησιμοποιούν το TikTok ανελλιπώς σε καθημερινή βάση. Η σχετική πρόγνωση αναφέρει ότι έως το τέλος του 2023 οι χρήστες άνω των 65 ετών θα έχουν πολλαπλασιαστεί κατά περίπου 15%. Αλλωστε, ήδη κυκλοφορούν απλουστευμένοι οδηγοί για το πώς μπορεί κάποιος να μυηθεί στα μυστικά της περιήγησης στο Mέσο.”,”Tokenized”:”[{“$Type”:”Netvolution.Models.HtmlEditor.StaticToken, Netvolution”,”Content”:”Ωστόσο, μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρος του φαινομένου TikTok είναι η διάρκεια της παραμονής οποιουδήποτε περιπλανάται στην αχανή δεξαμενή των σύντομων βίντεο: Εκτιμάται ότι ο μέσος Αμερικανός παρακολουθεί υλικό για 1 ώρα και 20 λεπτά κατά μέσον όρο – καθημερινά, εννοείται. Ο χρόνος αυτός υπερβαίνει εκείνον που προηγουμένως διέθεταν οι χρήστες των social media στο Facebook και το Instagram συνολικά. Υπ’ αυτή την έννοια, το TikTok είναι εξαρχής σχεδιασμένο για να προκαλεί ενός είδους εθισμό, με τον χρήστη να μαγνητίζεται, παρακολουθώντας επί ώρες την αδιάσπαστη αλυσίδα από βίντεο-σφηνάκια.

Σύμφωνα με την Apptopia, ένα από τα παρατηρητήρια των διεθνών τάσεων στον ψηφιακό κόσμο, για το 2022 το TikTok αναδείχθηκε η πιο δημοφιλής εφαρμογή με βάση το πλήθος των download, κάτι που συνέβη, μάλιστα, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Συγκεκριμένα, όσοι το κατέβασαν στη συσκευή τους το 2022 ανήλθαν σε 672 εκατομμύρια σε ολόκληρο τον πλανήτη. Για την ιστορία, στη 2η θέση βρέθηκε το Instagram, με 548 εκατομμύρια, μπροστά από το WhatsApp με 424 εκατομμύρια downloads.

Ερευνες στις ΗΠΑ αποκαλύπτουν ότι ένας στους έξι εφήβους δηλώνει πως χαζεύει αδιαλείπτως βιντεάκια στο TikTok. Και ενώ η αμερικανική TikTok κοινότητα απαρτίζεται κατά το ήμισυ από άτομα ηλικίας έως 25 ετών, παρατηρείται ταχεία διεύρυνση του κοινού. Με τα σημερινά δεδομένα, περίπου το 41% των χρηστών του ανήκει στην Generation Z, δηλαδή ηλικιακώς κείται μεταξύ των 16 και 24 ετών.

Τα άτομα αυτά, που γεννήθηκαν μαζί με την παγκόσμια έκρηξη της κινητής τηλεφωνίας (με τα νεότερα εξ αυτών να έρχονται στον κόσμο μαζί με το πρώτο iPhone), στη συντριπτική πλειονότητά τους χρησιμοποιούν το TikTok ανελλιπώς σε καθημερινή βάση. Η σχετική πρόγνωση αναφέρει ότι έως το τέλος του 2023 οι χρήστες άνω των 65 ετών θα έχουν πολλαπλασιαστεί κατά περίπου 15%. Αλλωστε, ήδη κυκλοφορούν απλουστευμένοι οδηγοί για το πώς μπορεί κάποιος να μυηθεί στα μυστικά της περιήγησης στο Mέσο.”}]”}}” data-configuration-type=”Atcom.Sites.thetimes|-.Models.HtmlSnippets.ParagraphConfiguration, Atcom.Sites.thetimes|-“> Ωστόσο, μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρος του φαινομένου TikTok είναι η διάρκεια της παραμονής οποιουδήποτε περιπλανάται στην αχανή δεξαμενή των σύντομων βίντεο: Εκτιμάται ότι ο μέσος Αμερικανός παρακολουθεί υλικό για 1 ώρα και 20 λεπτά κατά μέσον όρο – καθημερινά, εννοείται. Ο χρόνος αυτός υπερβαίνει εκείνον που προηγουμένως διέθεταν οι χρήστες των social media στο Facebook και το Instagram συνολικά. Υπ’ αυτή την έννοια, το TikTok είναι εξαρχής σχεδιασμένο για να προκαλεί ενός είδους εθισμό, με τον χρήστη να μαγνητίζεται, παρακολουθώντας επί ώρες την αδιάσπαστη αλυσίδα από βίντεο-σφηνάκια. Σύμφωνα με την Apptopia, ένα από τα παρατηρητήρια των διεθνών τάσεων στον ψηφιακό κόσμο, για το 2022 το TikTok αναδείχθηκε η πιο δημοφιλής εφαρμογή με βάση το πλήθος των download, κάτι που συνέβη, μάλιστα, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Συγκεκριμένα, όσοι το κατέβασαν στη συσκευή τους το 2022 ανήλθαν σε 672 εκατομμύρια σε ολόκληρο τον πλανήτη. Για την ιστορία, στη 2η θέση βρέθηκε το Instagram, με 548 εκατομμύρια, μπροστά από το WhatsApp με 424 εκατομμύρια downloads. Ερευνες στις ΗΠΑ αποκαλύπτουν ότι ένας στους έξι εφήβους δηλώνει πως χαζεύει αδιαλείπτως βιντεάκια στο TikTok. Και ενώ η αμερικανική TikTok κοινότητα απαρτίζεται κατά το ήμισυ από άτομα ηλικίας έως 25 ετών, παρατηρείται ταχεία διεύρυνση του κοινού. Με τα σημερινά δεδομένα, περίπου το 41% των χρηστών του ανήκει στην Generation Z, δηλαδή ηλικιακώς κείται μεταξύ των 16 και 24 ετών. Τα άτομα αυτά, που γεννήθηκαν μαζί με την παγκόσμια έκρηξη της κινητής τηλεφωνίας (με τα νεότερα εξ αυτών να έρχονται στον κόσμο μαζί με το πρώτο iPhone), στη συντριπτική πλειονότητά τους χρησιμοποιούν το TikTok ανελλιπώς σε καθημερινή βάση. Η σχετική πρόγνωση αναφέρει ότι έως το τέλος του 2023 οι χρήστες άνω των 65 ετών θα έχουν πολλαπλασιαστεί κατά περίπου 15%. Αλλωστε, ήδη κυκλοφορούν απλουστευμένοι οδηγοί για το πώς μπορεί κάποιος να μυηθεί στα μυστικά της περιήγησης στο Mέσο. rn

rnΤην ανατροπή που έχει πετύχει το TikTok σε ό,τι αφορά την Ελλάδα επιβεβαιώνει η εντατική δραστηριοποίηση σε αυτό των Ελλήνων πολιτικών. Μετά τις διασημότητες, τους επαγγελματίες, καταξιωμένους ή επίδοξους εγχώριους influencer τύπου Ιωάννας Τούνη, Σάκη Τανιμανίδη κ.λπ., μερίδα από την αθρόα προβολή που εξασφαλίζει το TikTok θέλησαν να πάρουν οι κύριοι παίκτες της πολιτικής σκηνής στη χώρα μας.

rnΟ πρωθυπουργός, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάποια από τα κόμματα και πολλά μεμονωμένα στελέχη του πολιτικού προσωπικού (υπουργοί, βουλευτές, υποψήφιοι κ.ο.κ.) συνωστίζονται πλέον στην είσοδο του TikTok. Προέρχονται αδιακρίτως από την Αριστερά και τη Δεξιά, από τον Γιάνη Βαρουφάκη έως την Αφροδίτη Λατινοπούλου, συν οποιονδήποτε ενδιαμέσως. Φερ’ ειπείν, το πολυσυζητημένο βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα σε ρόλο χειμερινού κολυμβητή να εκτελεί θεαματικές απλωτές σε στυλ πεταλούδα συγκεντρώνει περίπου 157.000 views. Οταν, δε, ανέβηκε στο πράσινο τρακτέρ με το μικρόφωνο, ώστε να απευθύνει διάγγελμα προς συγκεντρωμένους αγρότες της περιοχής Φιλύρας Τρικάλων, ο κ. Τσίπρας δημιούργησε ένα στιγμιότυπο το οποίο του απέφερε 135.400 θεάσεις.

rnΑντιστοίχως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δικό του προφίλ έχει πολύ λιγότερο υλικό απ’ ό,τι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Οταν όμως ο πρωθυπουργός τράβηξε ένα selfie video καθώς υποδεχόταν στο Μέγαρο Μαξίμου τη μαθητική εικονική επιχείρηση «Pandemic Museum», μια πρωτοβουλία παιδιών από το 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας, το σχετικό βίντεο ξεπέρασε το 1,6 εκατομμύριο θεάσεις. Πρακτικά, θα έλεγε κανείς ότι, χωρίς υπερβολή, η εγχώρια πολιτική σκηνή κοιμήθηκε με Twitter, αλλά ξύπνησε στη μέση του TikTok. Κι αυτό συνέβη μάλλον απότομα, λόγω της -εν πλήρει εξελίξει πλην εισέτι ακήρυχτης επισήμως- προεκλογικής περιόδου.”,”Tokenized”:”[{“$Type”:”Netvolution.Models.HtmlEditor.StaticToken, Netvolution”,”Content”:”Από το Μαξίμου ως την Κουμουνδούρου

Την ανατροπή που έχει πετύχει το TikTok σε ό,τι αφορά την Ελλάδα επιβεβαιώνει η εντατική δραστηριοποίηση σε αυτό των Ελλήνων πολιτικών. Μετά τις διασημότητες, τους επαγγελματίες, καταξιωμένους ή επίδοξους εγχώριους influencer τύπου Ιωάννας Τούνη, Σάκη Τανιμανίδη κ.λπ., μερίδα από την αθρόα προβολή που εξασφαλίζει το TikTok θέλησαν να πάρουν οι κύριοι παίκτες της πολιτικής σκηνής στη χώρα μας.

Ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάποια από τα κόμματα και πολλά μεμονωμένα στελέχη του πολιτικού προσωπικού (υπουργοί, βουλευτές, υποψήφιοι κ.ο.κ.) συνωστίζονται πλέον στην είσοδο του TikTok. Προέρχονται αδιακρίτως από την Αριστερά και τη Δεξιά, από τον Γιάνη Βαρουφάκη έως την Αφροδίτη Λατινοπούλου, συν οποιονδήποτε ενδιαμέσως. Φερ’ ειπείν, το πολυσυζητημένο βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα σε ρόλο χειμερινού κολυμβητή να εκτελεί θεαματικές απλωτές σε στυλ πεταλούδα συγκεντρώνει περίπου 157.000 views. Οταν, δε, ανέβηκε στο πράσινο τρακτέρ με το μικρόφωνο, ώστε να απευθύνει διάγγελμα προς συγκεντρωμένους αγρότες της περιοχής Φιλύρας Τρικάλων, ο κ. Τσίπρας δημιούργησε ένα στιγμιότυπο το οποίο του απέφερε 135.400 θεάσεις.

Αντιστοίχως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δικό του προφίλ έχει πολύ λιγότερο υλικό απ’ ό,τι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Οταν όμως ο πρωθυπουργός τράβηξε ένα selfie video καθώς υποδεχόταν στο Μέγαρο Μαξίμου τη μαθητική εικονική επιχείρηση «Pandemic Museum», μια πρωτοβουλία παιδιών από το 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας, το σχετικό βίντεο ξεπέρασε το 1,6 εκατομμύριο θεάσεις. Πρακτικά, θα έλεγε κανείς ότι, χωρίς υπερβολή, η εγχώρια πολιτική σκηνή κοιμήθηκε με Twitter, αλλά ξύπνησε στη μέση του TikTok. Κι αυτό συνέβη μάλλον απότομα, λόγω της -εν πλήρει εξελίξει πλην εισέτι ακήρυχτης επισήμως- προεκλογικής περιόδου.”}]”}}” data-configuration-type=”Atcom.Sites.thetimes|-.Models.HtmlSnippets.ParagraphConfiguration, Atcom.Sites.thetimes|-“> rnrnΤην ανατροπή που έχει πετύχει το TikTok σε ό,τι αφορά την Ελλάδα επιβεβαιώνει η εντατική δραστηριοποίηση σε αυτό των Ελλήνων πολιτικών. Μετά τις διασημότητες, τους επαγγελματίες, καταξιωμένους ή επίδοξους εγχώριους influencer τύπου Ιωάννας Τούνη, Σάκη Τανιμανίδη κ.λπ., μερίδα από την αθρόα προβολή που εξασφαλίζει το TikTok θέλησαν να πάρουν οι κύριοι παίκτες της πολιτικής σκηνής στη χώρα μας.rnrnΟ πρωθυπουργός, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάποια από τα κόμματα και πολλά μεμονωμένα στελέχη του πολιτικού προσωπικού (υπουργοί, βουλευτές, υποψήφιοι κ.ο.κ.) συνωστίζονται πλέον στην είσοδο του TikTok. Προέρχονται αδιακρίτως από την Αριστερά και τη Δεξιά, από τον Γιάνη Βαρουφάκη έως την Αφροδίτη Λατινοπούλου, συν οποιονδήποτε ενδιαμέσως. Φερ’ ειπείν, το πολυσυζητημένο βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα σε ρόλο χειμερινού κολυμβητή να εκτελεί θεαματικές απλωτές σε στυλ πεταλούδα συγκεντρώνει περίπου 157.000 views. Οταν, δε, ανέβηκε στο πράσινο τρακτέρ με το μικρόφωνο, ώστε να απευθύνει διάγγελμα προς συγκεντρωμένους αγρότες της περιοχής Φιλύρας Τρικάλων, ο κ. Τσίπρας δημιούργησε ένα στιγμιότυπο το οποίο του απέφερε 135.400 θεάσεις.rnrnΑντιστοίχως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δικό του προφίλ έχει πολύ λιγότερο υλικό απ’ ό,τι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Οταν όμως ο πρωθυπουργός τράβηξε ένα selfie video καθώς υποδεχόταν στο Μέγαρο Μαξίμου τη μαθητική εικονική επιχείρηση «Pandemic Museum», μια πρωτοβουλία παιδιών από το 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας, το σχετικό βίντεο ξεπέρασε το 1,6 εκατομμύριο θεάσεις. Πρακτικά, θα έλεγε κανείς ότι, χωρίς υπερβολή, η εγχώρια πολιτική σκηνή κοιμήθηκε με Twitter, αλλά ξύπνησε στη μέση του TikTok. Κι αυτό συνέβη μάλλον απότομα, λόγω της -εν πλήρει εξελίξει πλην εισέτι ακήρυχτης επισήμως- προεκλογικής περιόδου.”,”Tokenized”:”[{“$Type”:”Netvolution.Models.HtmlEditor.StaticToken, Netvolution”,”Content”:”Από το Μαξίμου ως την Κουμουνδούρου\r

Την ανατροπή που έχει πετύχει το TikTok σε ό,τι αφορά την Ελλάδα επιβεβαιώνει η εντατική δραστηριοποίηση σε αυτό των Ελλήνων πολιτικών. Μετά τις διασημότητες, τους επαγγελματίες, καταξιωμένους ή επίδοξους εγχώριους influencer τύπου Ιωάννας Τούνη, Σάκη Τανιμανίδη κ.λπ., μερίδα από την αθρόα προβολή που εξασφαλίζει το TikTok θέλησαν να πάρουν οι κύριοι παίκτες της πολιτικής σκηνής στη χώρα μας.\r

Ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάποια από τα κόμματα και πολλά μεμονωμένα στελέχη του πολιτικού προσωπικού (υπουργοί, βουλευτές, υποψήφιοι κ.ο.κ.) συνωστίζονται πλέον στην είσοδο του TikTok. Προέρχονται αδιακρίτως από την Αριστερά και τη Δεξιά, από τον Γιάνη Βαρουφάκη έως την Αφροδίτη Λατινοπούλου, συν οποιονδήποτε ενδιαμέσως. Φερ’ ειπείν, το πολυσυζητημένο βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα σε ρόλο χειμερινού κολυμβητή να εκτελεί θεαματικές απλωτές σε στυλ πεταλούδα συγκεντρώνει περίπου 157.000 views. Οταν, δε, ανέβηκε στο πράσινο τρακτέρ με το μικρόφωνο, ώστε να απευθύνει διάγγελμα προς συγκεντρωμένους αγρότες της περιοχής Φιλύρας Τρικάλων, ο κ. Τσίπρας δημιούργησε ένα στιγμιότυπο το οποίο του απέφερε 135.400 θεάσεις.\r

Αντιστοίχως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δικό του προφίλ έχει πολύ λιγότερο υλικό απ’ ό,τι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Οταν όμως ο πρωθυπουργός τράβηξε ένα selfie video καθώς υποδεχόταν στο Μέγαρο Μαξίμου τη μαθητική εικονική επιχείρηση «Pandemic Museum», μια πρωτοβουλία παιδιών από το 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας, το σχετικό βίντεο ξεπέρασε το 1,6 εκατομμύριο θεάσεις. Πρακτικά, θα έλεγε κανείς ότι, χωρίς υπερβολή, η εγχώρια πολιτική σκηνή κοιμήθηκε με Twitter, αλλά ξύπνησε στη μέση του TikTok. Κι αυτό συνέβη μάλλον απότομα, λόγω της -εν πλήρει εξελίξει πλην εισέτι ακήρυχτης επισήμως- προεκλογικής περιόδου.”}]”}}” data-configuration-type=”Atcom.Sites.thetimes|-.Models.HtmlSnippets.ParagraphConfiguration, Atcom.Sites.thetimes|-“> Από το Μαξίμου ως την Κουμουνδούρου Την ανατροπή που έχει πετύχει το TikTok σε ό,τι αφορά την Ελλάδα επιβεβαιώνει η εντατική δραστηριοποίηση σε αυτό των Ελλήνων πολιτικών. Μετά τις διασημότητες, τους επαγγελματίες, καταξιωμένους ή επίδοξους εγχώριους influencer τύπου Ιωάννας Τούνη, Σάκη Τανιμανίδη κ.λπ., μερίδα από την αθρόα προβολή που εξασφαλίζει το TikTok θέλησαν να πάρουν οι κύριοι παίκτες της πολιτικής σκηνής στη χώρα μας. Ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάποια από τα κόμματα και πολλά μεμονωμένα στελέχη του πολιτικού προσωπικού (υπουργοί, βουλευτές, υποψήφιοι κ.ο.κ.) συνωστίζονται πλέον στην είσοδο του TikTok. Προέρχονται αδιακρίτως από την Αριστερά και τη Δεξιά, από τον Γιάνη Βαρουφάκη έως την Αφροδίτη Λατινοπούλου, συν οποιονδήποτε ενδιαμέσως. Φερ’ ειπείν, το πολυσυζητημένο βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα σε ρόλο χειμερινού κολυμβητή να εκτελεί θεαματικές απλωτές σε στυλ πεταλούδα συγκεντρώνει περίπου 157.000 views. Οταν, δε, ανέβηκε στο πράσινο τρακτέρ με το μικρόφωνο, ώστε να απευθύνει διάγγελμα προς συγκεντρωμένους αγρότες της περιοχής Φιλύρας Τρικάλων, ο κ. Τσίπρας δημιούργησε ένα στιγμιότυπο το οποίο του απέφερε 135.400 θεάσεις. Αντιστοίχως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δικό του προφίλ έχει πολύ λιγότερο υλικό απ’ ό,τι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Οταν όμως ο πρωθυπουργός τράβηξε ένα selfie video καθώς υποδεχόταν στο Μέγαρο Μαξίμου τη μαθητική εικονική επιχείρηση «Pandemic Museum», μια πρωτοβουλία παιδιών από το 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας, το σχετικό βίντεο ξεπέρασε το 1,6 εκατομμύριο θεάσεις. Πρακτικά, θα έλεγε κανείς ότι, χωρίς υπερβολή, η εγχώρια πολιτική σκηνή κοιμήθηκε με Twitter, αλλά ξύπνησε στη μέση του TikTok. Κι αυτό συνέβη μάλλον απότομα, λόγω της -εν πλήρει εξελίξει πλην εισέτι ακήρυχτης επισήμως- προεκλογικής περιόδου.

rnΝέου τύπου influencer

rnΣτα άλλα social media, τα πιο γνωστά και καθιερωμένα, όπως το Instagram, το προεξάρχον κριτήριο είναι το σύνολο όσων ακολουθούν τον εκάστοτε χρήστη (οι followers). Στο TikTok, όμως, αυτό που μετρά πάνω από όλα είναι το πλήθος των views και των like, άρα το πόσο ενδιαφέρον είναι το εκάστοτε βίντεο, κάτι που σημαίνει ότι η έννοια του viral τροποποιείται. Οπως, μοιραία και η μέχρι στιγμής αντίληψη για το τι είναι και τι οφείλει να επιτυγχάνει ένας ή μια influencer.

rnΔιότι, πολύ απλά, αυτό επιτάσσει ο αλγόριθμος που προτείνει βίντεο συναφή με όσα έχει ήδη παρακολουθήσει κάθε χρήστης. Η μαθηματική αυτή μηχανή, ειδικά στο TikTok, λαμβάνει κατά προτεραιότητα υπόψη του το περιεχόμενο και όχι τόσο το προφίλ του δημιουργού, τους κοινούς φίλους κ.λπ. Κατ’ αυτό τον τρόπο, γίνεται εθιστικό, με το ένα βιντεάκι να διαδέχεται το άλλο αδιάκοπα.

rnΗ μετατόπιση της εστίασης από το πρόσωπο στο περιεχόμενο συνιστά έναν από τους κύριους παράγοντες επιτυχίας του TikTok. Ετσι, κάποιος δημιουργός υλικού μπορεί να μην παρακολουθείται από πολλούς τακτικούς followers, αντί γι’ αυτό όμως να έχει πολλά μικρά βίντεο, με εκατομμύρια views. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαφές ότι το TikTok εισάγει μια διαφορετική αντίληψη του τι είναι δημοφιλές και τι όχι. Εισάγει, εν ολίγοις, μια διαφορετική κοσμοθεωρία, ακόμη πιο άμεση και γρήγορη εν συγκρίσει με τα ανταγωνιστικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.”,”Tokenized”:”[{“$Type”:”Netvolution.Models.HtmlEditor.StaticToken, Netvolution”,”Content”:”

Νέου τύπου influencer

Στα άλλα social media, τα πιο γνωστά και καθιερωμένα, όπως το Instagram, το προεξάρχον κριτήριο είναι το σύνολο όσων ακολουθούν τον εκάστοτε χρήστη (οι followers). Στο TikTok, όμως, αυτό που μετρά πάνω από όλα είναι το πλήθος των views και των like, άρα το πόσο ενδιαφέρον είναι το εκάστοτε βίντεο, κάτι που σημαίνει ότι η έννοια του viral τροποποιείται. Οπως, μοιραία και η μέχρι στιγμής αντίληψη για το τι είναι και τι οφείλει να επιτυγχάνει ένας ή μια influencer.

Διότι, πολύ απλά, αυτό επιτάσσει ο αλγόριθμος που προτείνει βίντεο συναφή με όσα έχει ήδη παρακολουθήσει κάθε χρήστης. Η μαθηματική αυτή μηχανή, ειδικά στο TikTok, λαμβάνει κατά προτεραιότητα υπόψη του το περιεχόμενο και όχι τόσο το προφίλ του δημιουργού, τους κοινούς φίλους κ.λπ. Κατ’ αυτό τον τρόπο, γίνεται εθιστικό, με το ένα βιντεάκι να διαδέχεται το άλλο αδιάκοπα.

Η μετατόπιση της εστίασης από το πρόσωπο στο περιεχόμενο συνιστά έναν από τους κύριους παράγοντες επιτυχίας του TikTok. Ετσι, κάποιος δημιουργός υλικού μπορεί να μην παρακολουθείται από πολλούς τακτικούς followers, αντί γι’ αυτό όμως να έχει πολλά μικρά βίντεο, με εκατομμύρια views. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαφές ότι το TikTok εισάγει μια διαφορετική αντίληψη του τι είναι δημοφιλές και τι όχι. Εισάγει, εν ολίγοις, μια διαφορετική κοσμοθεωρία, ακόμη πιο άμεση και γρήγορη εν συγκρίσει με τα ανταγωνιστικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.”}]”}}” data-configuration-type=”Atcom.Sites.thetimes|-.Models.HtmlSnippets.ParagraphConfiguration, Atcom.Sites.thetimes|-“> rnΝέου τύπου influencerrnrnΣτα άλλα social media, τα πιο γνωστά και καθιερωμένα, όπως το Instagram, το προεξάρχον κριτήριο είναι το σύνολο όσων ακολουθούν τον εκάστοτε χρήστη (οι followers). Στο TikTok, όμως, αυτό που μετρά πάνω από όλα είναι το πλήθος των views και των like, άρα το πόσο ενδιαφέρον είναι το εκάστοτε βίντεο, κάτι που σημαίνει ότι η έννοια του viral τροποποιείται. Οπως, μοιραία και η μέχρι στιγμής αντίληψη για το τι είναι και τι οφείλει να επιτυγχάνει ένας ή μια influencer.rnrnΔιότι, πολύ απλά, αυτό επιτάσσει ο αλγόριθμος που προτείνει βίντεο συναφή με όσα έχει ήδη παρακολουθήσει κάθε χρήστης. Η μαθηματική αυτή μηχανή, ειδικά στο TikTok, λαμβάνει κατά προτεραιότητα υπόψη του το περιεχόμενο και όχι τόσο το προφίλ του δημιουργού, τους κοινούς φίλους κ.λπ. Κατ’ αυτό τον τρόπο, γίνεται εθιστικό, με το ένα βιντεάκι να διαδέχεται το άλλο αδιάκοπα.rnrnΗ μετατόπιση της εστίασης από το πρόσωπο στο περιεχόμενο συνιστά έναν από τους κύριους παράγοντες επιτυχίας του TikTok. Ετσι, κάποιος δημιουργός υλικού μπορεί να μην παρακολουθείται από πολλούς τακτικούς followers, αντί γι’ αυτό όμως να έχει πολλά μικρά βίντεο, με εκατομμύρια views. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαφές ότι το TikTok εισάγει μια διαφορετική αντίληψη του τι είναι δημοφιλές και τι όχι. Εισάγει, εν ολίγοις, μια διαφορετική κοσμοθεωρία, ακόμη πιο άμεση και γρήγορη εν συγκρίσει με τα ανταγωνιστικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.”,”Tokenized”:”[{“$Type”:”Netvolution.Models.HtmlEditor.StaticToken, Netvolution”,”Content”:”“},{“$Type”:”Netvolution.Models.HtmlEditor.StaticToken, Netvolution”,”Content”:”\r

Στα άλλα social media, τα πιο γνωστά και καθιερωμένα, όπως το Instagram, το προεξάρχον κριτήριο είναι το σύνολο όσων ακολουθούν τον εκάστοτε χρήστη (οι followers). Στο TikTok, όμως, αυτό που μετρά πάνω από όλα είναι το πλήθος των views και των like, άρα το πόσο ενδιαφέρον είναι το εκάστοτε βίντεο, κάτι που σημαίνει ότι η έννοια του viral τροποποιείται. Οπως, μοιραία και η μέχρι στιγμής αντίληψη για το τι είναι και τι οφείλει να επιτυγχάνει ένας ή μια influencer.\r

Διότι, πολύ απλά, αυτό επιτάσσει ο αλγόριθμος που προτείνει βίντεο συναφή με όσα έχει ήδη παρακολουθήσει κάθε χρήστης. Η μαθηματική αυτή μηχανή, ειδικά στο TikTok, λαμβάνει κατά προτεραιότητα υπόψη του το περιεχόμενο και όχι τόσο το προφίλ του δημιουργού, τους κοινούς φίλους κ.λπ. Κατ’ αυτό τον τρόπο, γίνεται εθιστικό, με το ένα βιντεάκι να διαδέχεται το άλλο αδιάκοπα.\r

Η μετατόπιση της εστίασης από το πρόσωπο στο περιεχόμενο συνιστά έναν από τους κύριους παράγοντες επιτυχίας του TikTok. Ετσι, κάποιος δημιουργός υλικού μπορεί να μην παρακολουθείται από πολλούς τακτικούς followers, αντί γι’ αυτό όμως να έχει πολλά μικρά βίντεο, με εκατομμύρια views. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαφές ότι το TikTok εισάγει μια διαφορετική αντίληψη του τι είναι δημοφιλές και τι όχι. Εισάγει, εν ολίγοις, μια διαφορετική κοσμοθεωρία, ακόμη πιο άμεση και γρήγορη εν συγκρίσει με τα ανταγωνιστικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.”}]”}}” data-configuration-type=”Atcom.Sites.thetimes|-.Models.HtmlSnippets.ParagraphConfiguration, Atcom.Sites.thetimes|-“> Νέου τύπου influencer Στα άλλα social media, τα πιο γνωστά και καθιερωμένα, όπως το Instagram, το προεξάρχον κριτήριο είναι το σύνολο όσων ακολουθούν τον εκάστοτε χρήστη (οι followers). Στο TikTok, όμως, αυτό που μετρά πάνω από όλα είναι το πλήθος των views και των like, άρα το πόσο ενδιαφέρον είναι το εκάστοτε βίντεο, κάτι που σημαίνει ότι η έννοια του viral τροποποιείται. Οπως, μοιραία και η μέχρι στιγμής αντίληψη για το τι είναι και τι οφείλει να επιτυγχάνει ένας ή μια influencer. Διότι, πολύ απλά, αυτό επιτάσσει ο αλγόριθμος που προτείνει βίντεο συναφή με όσα έχει ήδη παρακολουθήσει κάθε χρήστης. Η μαθηματική αυτή μηχανή, ειδικά στο TikTok, λαμβάνει κατά προτεραιότητα υπόψη του το περιεχόμενο και όχι τόσο το προφίλ του δημιουργού, τους κοινούς φίλους κ.λπ. Κατ’ αυτό τον τρόπο, γίνεται εθιστικό, με το ένα βιντεάκι να διαδέχεται το άλλο αδιάκοπα. Η μετατόπιση της εστίασης από το πρόσωπο στο περιεχόμενο συνιστά έναν από τους κύριους παράγοντες επιτυχίας του TikTok. Ετσι, κάποιος δημιουργός υλικού μπορεί να μην παρακολουθείται από πολλούς τακτικούς followers, αντί γι’ αυτό όμως να έχει πολλά μικρά βίντεο, με εκατομμύρια views. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαφές ότι το TikTok εισάγει μια διαφορετική αντίληψη του τι είναι δημοφιλές και τι όχι. Εισάγει, εν ολίγοις, μια διαφορετική κοσμοθεωρία, ακόμη πιο άμεση και γρήγορη εν συγκρίσει με τα ανταγωνιστικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. rnΟι influencers προκειμένου να συνεχίσουν να βιοπορίζονται από τη δράση τους στα social media, να διευρύνουν το κοινό τους προσελκύοντας νέους followers, είναι υποχρεωμένοι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και τις ειδικές προδιαγραφές του TikTok. Μια ματιά στις -ομολογουμένως αμφίβολης ακρίβειας- λίστες των διαπρεπέστερων influencers επιβεβαιώνει ότι η κορυφή του ελληνικού TikTok δεν κατοικείται από τους συνήθεις και αναμενόμενους λαμπερούς αστέρες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με το fyp.gr, που καταρτίζει και ενημερώνει τακτικά τους σχετικούς καταλόγους, απόλυτες κυρίαρχες στο ελληνικό TikTok είναι οι δίδυμες fashionistas (μοντέλα, επιχειρηματίες στο χώρο της μόδας κ.λπ.), οι αδελφές Μαρία και Αλεξάνδρα Σπανίδου.

rnΜέχρι στιγμής έχουν συγκεντρώσει 132,8 εκατομμύρια like με μόλις 110 βίντεο. Παρομοίως, τον Νοέμβριο του 2020 και ενώ το TikTok βρισκόταν στην αρχική φάση της απογείωσής του, ένας νέος ονόματι Ραφαήλ Καρυωτάκης -ή Rafael Kas- παρουσιάστηκε από ορισμένα ελληνικά ΜΜΕ ως «ο βασιλιάς του ελληνικού TikTok». Τότε τον Rafael Kas παρακολουθούσαν 782.000 followers, οι οποίοι σήμερα έχουν διπλασιαστεί, ενώ τα like στα καθημερινά, ανάλαφρα, κάπως ναΐφ βιντεάκια του ανέρχονται σε 23,5 εκατομμύρια. Παρεμπιπτόντως, στις συνεντεύξεις που έδινε προ διετίας αποκάλυπτε ότι η εμπλοκή του στο TikTok τού απέφερε εισόδημα 2.500-3.000 ευρώ μηνιαίως.

rnΜεταξύ των ονομάτων που εμφανίζονται στη λίστα των 10 κορυφαίων Ελλήνων influencers αμέσως εντοπίζει κάποιος τον Ηλία Γκότση, διάσημο χάρη στη συμμετοχή -και τον θρίαμβό του- στο «Survivor» του 2018. Σήμερα ο κ. Γκότσης έχει 29,3 εκατομμύρια like και σχεδόν 1 εκατομμύριο followers, ενώ αρκετά από τα βίντεο που αναρτά μετρούν άνω των 20 εκατομμυρίων θεάσεις.”,”Tokenized”:”[{“$Type”:”Netvolution.Models.HtmlEditor.StaticToken, Netvolution”,”Content”:”

Οι influencers προκειμένου να συνεχίσουν να βιοπορίζονται από τη δράση τους στα social media, να διευρύνουν το κοινό τους προσελκύοντας νέους followers, είναι υποχρεωμένοι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και τις ειδικές προδιαγραφές του TikTok. Μια ματιά στις -ομολογουμένως αμφίβολης ακρίβειας- λίστες των διαπρεπέστερων influencers επιβεβαιώνει ότι η κορυφή του ελληνικού TikTok δεν κατοικείται από τους συνήθεις και αναμενόμενους λαμπερούς αστέρες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με το fyp.gr, που καταρτίζει και ενημερώνει τακτικά τους σχετικούς καταλόγους, απόλυτες κυρίαρχες στο ελληνικό TikTok είναι οι δίδυμες fashionistas (μοντέλα, επιχειρηματίες στο χώρο της μόδας κ.λπ.), οι αδελφές Μαρία και Αλεξάνδρα Σπανίδου.

Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρώσει 132,8 εκατομμύρια like με μόλις 110 βίντεο. Παρομοίως, τον Νοέμβριο του 2020 και ενώ το TikTok βρισκόταν στην αρχική φάση της απογείωσής του, ένας νέος ονόματι Ραφαήλ Καρυωτάκης -ή Rafael Kas- παρουσιάστηκε από ορισμένα ελληνικά ΜΜΕ ως «ο βασιλιάς του ελληνικού TikTok». Τότε τον Rafael Kas παρακολουθούσαν 782.000 followers, οι οποίοι σήμερα έχουν διπλασιαστεί, ενώ τα like στα καθημερινά, ανάλαφρα, κάπως ναΐφ βιντεάκια του ανέρχονται σε 23,5 εκατομμύρια. Παρεμπιπτόντως, στις συνεντεύξεις που έδινε προ διετίας αποκάλυπτε ότι η εμπλοκή του στο TikTok τού απέφερε εισόδημα 2.500-3.000 ευρώ μηνιαίως.

Μεταξύ των ονομάτων που εμφανίζονται στη λίστα των 10 κορυφαίων Ελλήνων influencers αμέσως εντοπίζει κάποιος τον Ηλία Γκότση, διάσημο χάρη στη συμμετοχή -και τον θρίαμβό του- στο «Survivor» του 2018. Σήμερα ο κ. Γκότσης έχει 29,3 εκατομμύρια like και σχεδόν 1 εκατομμύριο followers, ενώ αρκετά από τα βίντεο που αναρτά μετρούν άνω των 20 εκατομμυρίων θεάσεις.”}]”}}” data-configuration-type=”Atcom.Sites.thetimes|-.Models.HtmlSnippets.ParagraphConfiguration, Atcom.Sites.thetimes|-“> rnΟι influencers προκειμένου να συνεχίσουν να βιοπορίζονται από τη δράση τους στα social media, να διευρύνουν το κοινό τους προσελκύοντας νέους followers, είναι υποχρεωμένοι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και τις ειδικές προδιαγραφές του TikTok. Μια ματιά στις -ομολογουμένως αμφίβολης ακρίβειας- λίστες των διαπρεπέστερων influencers επιβεβαιώνει ότι η κορυφή του ελληνικού TikTok δεν κατοικείται από τους συνήθεις και αναμενόμενους λαμπερούς αστέρες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με το fyp.gr, που καταρτίζει και ενημερώνει τακτικά τους σχετικούς καταλόγους, απόλυτες κυρίαρχες στο ελληνικό TikTok είναι οι δίδυμες fashionistas (μοντέλα, επιχειρηματίες στο χώρο της μόδας κ.λπ.), οι αδελφές Μαρία και Αλεξάνδρα Σπανίδου.rnrnΜέχρι στιγμής έχουν συγκεντρώσει 132,8 εκατομμύρια like με μόλις 110 βίντεο. Παρομοίως, τον Νοέμβριο του 2020 και ενώ το TikTok βρισκόταν στην αρχική φάση της απογείωσής του, ένας νέος ονόματι Ραφαήλ Καρυωτάκης -ή Rafael Kas- παρουσιάστηκε από ορισμένα ελληνικά ΜΜΕ ως «ο βασιλιάς του ελληνικού TikTok». Τότε τον Rafael Kas παρακολουθούσαν 782.000 followers, οι οποίοι σήμερα έχουν διπλασιαστεί, ενώ τα like στα καθημερινά, ανάλαφρα, κάπως ναΐφ βιντεάκια του ανέρχονται σε 23,5 εκατομμύρια. Παρεμπιπτόντως, στις συνεντεύξεις που έδινε προ διετίας αποκάλυπτε ότι η εμπλοκή του στο TikTok τού απέφερε εισόδημα 2.500-3.000 ευρώ μηνιαίως.rnrnΜεταξύ των ονομάτων που εμφανίζονται στη λίστα των 10 κορυφαίων Ελλήνων influencers αμέσως εντοπίζει κάποιος τον Ηλία Γκότση, διάσημο χάρη στη συμμετοχή -και τον θρίαμβό του- στο «Survivor» του 2018. Σήμερα ο κ. Γκότσης έχει 29,3 εκατομμύρια like και σχεδόν 1 εκατομμύριο followers, ενώ αρκετά από τα βίντεο που αναρτά μετρούν άνω των 20 εκατομμυρίων θεάσεις.”,”Tokenized”:”[{“$Type”:”Netvolution.Models.HtmlEditor.StaticToken, Netvolution”,”Content”:”“},{“$Type”:”Netvolution.Models.HtmlEditor.StaticToken, Netvolution”,”Content”:”\r

Οι influencers προκειμένου να συνεχίσουν να βιοπορίζονται από τη δράση τους στα social media, να διευρύνουν το κοινό τους προσελκύοντας νέους followers, είναι υποχρεωμένοι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και τις ειδικές προδιαγραφές του TikTok. Μια ματιά στις -ομολογουμένως αμφίβολης ακρίβειας- λίστες των διαπρεπέστερων influencers επιβεβαιώνει ότι η κορυφή του ελληνικού TikTok δεν κατοικείται από τους συνήθεις και αναμενόμενους λαμπερούς αστέρες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με το fyp.gr, που καταρτίζει και ενημερώνει τακτικά τους σχετικούς καταλόγους, απόλυτες κυρίαρχες στο ελληνικό TikTok είναι οι δίδυμες fashionistas (μοντέλα, επιχειρηματίες στο χώρο της μόδας κ.λπ.), οι αδελφές Μαρία και Αλεξάνδρα Σπανίδου.\r

“},{“$Type”:”Netvolution.Models.HtmlEditor.StaticToken, Netvolution”,”Content”:”\r

Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρώσει 132,8 εκατομμύρια like με μόλις 110 βίντεο. Παρομοίως, τον Νοέμβριο του 2020 και ενώ το TikTok βρισκόταν στην αρχική φάση της απογείωσής του, ένας νέος ονόματι Ραφαήλ Καρυωτάκης -ή Rafael Kas- παρουσιάστηκε από ορισμένα ελληνικά ΜΜΕ ως «ο βασιλιάς του ελληνικού TikTok». Τότε τον Rafael Kas παρακολουθούσαν 782.000 followers, οι οποίοι σήμερα έχουν διπλασιαστεί, ενώ τα like στα καθημερινά, ανάλαφρα, κάπως ναΐφ βιντεάκια του ανέρχονται σε 23,5 εκατομμύρια. Παρεμπιπτόντως, στις συνεντεύξεις που έδινε προ διετίας αποκάλυπτε ότι η εμπλοκή του στο TikTok τού απέφερε εισόδημα 2.500-3.000 ευρώ μηνιαίως.\r

“},{“$Type”:”Netvolution.Models.HtmlEditor.StaticToken, Netvolution”,”Content”:”\r

Μεταξύ των ονομάτων που εμφανίζονται στη λίστα των 10 κορυφαίων Ελλήνων influencers αμέσως εντοπίζει κάποιος τον Ηλία Γκότση, διάσημο χάρη στη συμμετοχή -και τον θρίαμβό του- στο «Survivor» του 2018. Σήμερα ο κ. Γκότσης έχει 29,3 εκατομμύρια like και σχεδόν 1 εκατομμύριο followers, ενώ αρκετά από τα βίντεο που αναρτά μετρούν άνω των 20 εκατομμυρίων θεάσεις.”}]”}}” data-configuration-type=”Atcom.Sites.thetimes|-.Models.HtmlSnippets.ParagraphConfiguration, Atcom.Sites.thetimes|-“> Οι influencers προκειμένου να συνεχίσουν να βιοπορίζονται από τη δράση τους στα social media, να διευρύνουν το κοινό τους προσελκύοντας νέους followers, είναι υποχρεωμένοι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και τις ειδικές προδιαγραφές του TikTok. Μια ματιά στις -ομολογουμένως αμφίβολης ακρίβειας- λίστες των διαπρεπέστερων influencers επιβεβαιώνει ότι η κορυφή του ελληνικού TikTok δεν κατοικείται από τους συνήθεις και αναμενόμενους λαμπερούς αστέρες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με το fyp.gr, που καταρτίζει και ενημερώνει τακτικά τους σχετικούς καταλόγους, απόλυτες κυρίαρχες στο ελληνικό TikTok είναι οι δίδυμες fashionistas (μοντέλα, επιχειρηματίες στο χώρο της μόδας κ.λπ.), οι αδελφές Μαρία και Αλεξάνδρα Σπανίδου. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρώσει 132,8 εκατομμύρια like με μόλις 110 βίντεο. Παρομοίως, τον Νοέμβριο του 2020 και ενώ το TikTok βρισκόταν στην αρχική φάση της απογείωσής του, ένας νέος ονόματι Ραφαήλ Καρυωτάκης -ή Rafael Kas- παρουσιάστηκε από ορισμένα ελληνικά ΜΜΕ ως «ο βασιλιάς του ελληνικού TikTok». Τότε τον Rafael Kas παρακολουθούσαν 782.000 followers, οι οποίοι σήμερα έχουν διπλασιαστεί, ενώ τα like στα καθημερινά, ανάλαφρα, κάπως ναΐφ βιντεάκια του ανέρχονται σε 23,5 εκατομμύρια. Παρεμπιπτόντως, στις συνεντεύξεις που έδινε προ διετίας αποκάλυπτε ότι η εμπλοκή του στο TikTok τού απέφερε εισόδημα 2.500-3.000 ευρώ μηνιαίως. Μεταξύ των ονομάτων που εμφανίζονται στη λίστα των 10 κορυφαίων Ελλήνων influencers αμέσως εντοπίζει κάποιος τον Ηλία Γκότση, διάσημο χάρη στη συμμετοχή -και τον θρίαμβό του- στο «Survivor» του 2018. Σήμερα ο κ. Γκότσης έχει 29,3 εκατομμύρια like και σχεδόν 1 εκατομμύριο followers, ενώ αρκετά από τα βίντεο που αναρτά μετρούν άνω των 20 εκατομμυρίων θεάσεις.

rnrnΟ υπουργός Ανάπτυξης δεν έχει να επιδείξει περισσότερους από 851 followers και 2.700 like, άρα οφείλει πάραυτα να διοχετεύσει μέρος της ενεργητικότητάς του στο TikTok ώστε να γίνει υπολογίσιμη δύναμη και στο καινοφανές αυτό Mέσο. Πάντως, αρκετά καλύτερη είναι η εικόνα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κινείται στην τάξη μεγέθους των 28.200 like και των 7.425 followers.”,”Tokenized”:”[{“$Type”:”Netvolution.Models.HtmlEditor.StaticToken, Netvolution”,”Content”:”Σε σύγκριση με τον Ηλία Γκότση, ένα πρόσωπο άμεσα αναγνωρίσιμο από την ελληνική showbiz, η αισθησιακή και ατίθαση Κατερίνα Στικούδη, έχει 155.000 followers και 2,2 εκατομμύρια like, ασχέτως αν τα δικά της βίντεο είναι -ή δεν είναι- πιο σέξι, πιο ενδιαφέροντα, πιο συναρπαστικά κ.ο.κ. από εκείνα του Ηλία Γκότση. Οι επιδόσεις του Σάκη Ρουβά είναι ακόμη χαμηλότερες, με μόλις 1,5 εκατομμύριο like για τα δικά του μίνι βίντεο. Κι αν περάσει κανείς ξανά στην πολιτική, ακόμη και κάποιος με την αναγνωρισιμότητα -και τη διαρκή κινητικότητά του στα social media- του Αδωνη Γεωργιάδη βρίσκεται πολύ χαμηλά στο TikTok.\r

“},{“$Type”:”Netvolution.Models.HtmlEditor.StaticToken, Netvolution”,”Content”:”\r

Ο υπουργός Ανάπτυξης δεν έχει να επιδείξει περισσότερους από 851 followers και 2.700 like, άρα οφείλει πάραυτα να διοχετεύσει μέρος της ενεργητικότητάς του στο TikTok ώστε να γίνει υπολογίσιμη δύναμη και στο καινοφανές αυτό Mέσο. Πάντως, αρκετά καλύτερη είναι η εικόνα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κινείται στην τάξη μεγέθους των 28.200 like και των 7.425 followers.”}]”}}” data-configuration-type=”Atcom.Sites.thetimes|-.Models.HtmlSnippets.ParagraphConfiguration, Atcom.Sites.thetimes|-“>

Σε σύγκριση με τον Ηλία Γκότση, ένα πρόσωπο άμεσα αναγνωρίσιμο από την ελληνική showbiz, η αισθησιακή και ατίθαση Κατερίνα Στικούδη, έχει 155.000 followers και 2,2 εκατομμύρια like, ασχέτως αν τα δικά της βίντεο είναι -ή δεν είναι- πιο σέξι, πιο ενδιαφέροντα, πιο συναρπαστικά κ.ο.κ. από εκείνα του Ηλία Γκότση. Οι επιδόσεις του Σάκη Ρουβά είναι ακόμη χαμηλότερες, με μόλις 1,5 εκατομμύριο like για τα δικά του μίνι βίντεο. Κι αν περάσει κανείς ξανά στην πολιτική, ακόμη και κάποιος με την αναγνωρισιμότητα -και τη διαρκή κινητικότητά του στα social media- του Αδωνη Γεωργιάδη βρίσκεται πολύ χαμηλά στο TikTok.

Ο υπουργός Ανάπτυξης δεν έχει να επιδείξει περισσότερους από 851 followers και 2.700 like, άρα οφείλει πάραυτα να διοχετεύσει μέρος της ενεργητικότητάς του στο TikTok ώστε να γίνει υπολογίσιμη δύναμη και στο καινοφανές αυτό Mέσο. Πάντως, αρκετά καλύτερη είναι η εικόνα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κινείται στην τάξη μεγέθους των 28.200 like και των 7.425 followers.