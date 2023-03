Έκτακτη δήλωση του πρωθυπουργού το απόγευμα Μετά την επιστροφή του από τον τόπο της τραγωδίας στην Αθήνα 01.03.2023, 16:59 UPD: 01.03.2023, 16:59 17 ΣΧΟΛΙΑ Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε έκτακτη δήλωση για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο πρωθυπουργός επιστρέφει στην Αθήνα μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στον τόπο της τραγωδίας και από το Μέγαρο Μαξίμου θα προβεί σε δήλωση. Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει από τον τόπο της τραγωδίας: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που βιώνουμε σήμερα ως χώρα. Μιλάμε για μία ανείπωτη τραγωδία» και συμπλήρωσε: «Η σκέψη μας σήμερα είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα με τους συγγενείς των θυμάτων. Υποχρέωσή μας είναι να περιθάλψουμε τους τραυματίες και από εκεί και πέρα να ταυτοποιήσουμε τις σορούς. Από εκεί και πέρα, ένα πράγμα μπορώ να εγγυηθώ: θα μάθουμε τα αίτια αυτής της τραγωδίας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο». 01.03.2023, 16:59 UPD: 01.03.2023, 16:59 17 ΣΧΟΛΙΑ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 01.03.2023, 16:28 LIVE UPDATE 01.03.2023, 16:28 BEST OF NETWORK 01.03.2023, 12:45 01.03.2023, 15:26 01.03.2023, 15:53 28.02.2023, 23:24 28.02.2023, 23:25 01.03.2023, 14:38

