«Ακραία και βαθιά προσβλητική η ανάρτηση Πολάκη» – Αιχμηρή ανακοίνωση από τους δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου Οι απόψεις του δεν έχουν καμία απολύτως σχέση δεν έχουν με την ελεύθερη και θεμιτή στις δημοκρατικές έννομες τάξεις, όπως η ελληνική, κριτική των δικαστικών αποφάσεων αναφέρουν «Ακραία» χαρακτηρίζει σήμερα (28.02.2023) η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. «Η προσωπική στοχοποίηση συναδέλφων μας των άλλων δικαιοδοτικών κλάδων και η θέση του περί εκκαθαρίσεων στο Δικαστικό Σώμα καμία απολύτως σχέση δεν έχουν με την ελεύθερη και θεμιτή στις δημοκρατικές έννομες τάξεις» τονίζει, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της για τον Παύλο Πολάκη, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει ως εξής: «Η ακραία και αντιδικαιοκρατική πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του βουλευτή κ. Παύλου Πολάκη, η προσωπική στοχοποίηση συναδέλφων μας των άλλων δικαιοδοτικών κλάδων και η θέση του περί εκκαθαρίσεων στο Δικαστικό Σώμα καμία απολύτως σχέση δεν έχουν με την ελεύθερη και θεμιτή στις δημοκρατικές έννομες τάξεις, όπως η ελληνική, κριτική των δικαστικών αποφάσεων. Αντιθέτως, ως βαθιά προσβλητική για κάθε δικαστή που καθημερινά μοχθεί, υπηρετώντας το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, είναι αυτονοήτως αποδοκιμαστέα και εντόνως καταδικαστέα. Μας αφήνει, πάντως, ικανοποιημένους η διαπίστωση, από όσα επακολούθησαν, ότι απόψεις, όπως αυτές που εξέφρασε ο συγκεκριμένος βουλευτής, αν και θορυβώδεις, παραμένουν τελείως περιθωριακές και χωρίς θέση στον δημόσιο διάλογο. Και δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι ακόμη μικρότερη απήχηση βρίσκουν στους πολίτες, που εξακολουθούν να προσβλέπουν, με εμπιστοσύνη, στη Δικαιοσύνη, ως ύστατο καταφύγιο για την προστασία των ελευθεριών και των δικαιωμάτων τους». Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκη: «Όπως στρώνεις, κοιμάσαι» – Δείτε βίντεο Βίντεο: Εικόνες ντροπής στην Τουρκία, ο Ερντογάν μοίραζε μετρητά σε παιδιά και σεισμόπληκτους Ο 33χρονος και ο Αλβανός ήρθαν στα χέρια στο ίδιο μαγαζί λίγες μέρες πριν το φονικό στη Μύκονο – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 28.02.2023, 18:22 28.02.2023, 16:53 28.02.2023, 14:00 28.02.2023, 23:24 28.02.2023, 23:25 28.02.2023, 18:00

