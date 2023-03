Ανδρουλάκης για παρακολουθήσεις: Εξαρχής στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν η συγκάλυψη του παρακράτους

«Στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν εξαρχής η συγκάλυψη του παρακράτους που η ίδια δημιούργησε», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, νωρίτερα σήμερα στις Βρυξέλλες, στη παρέμβασή του στη συνεδρίαση της Επιτροπής PEGA, εκπροσωπώντας την ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, κατά την ακρόαση του επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, Χρήστου Ράμμου και του επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνου Μενουδάκου. Ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε ότι ο ισχυρισμός του βασίζεται σε δύο στοιχεία: «Μετά την παρακολούθηση του κ. Κουκάκη, γίνεται νόμος που απαγορεύει την ενημέρωση των θυμάτων που δεν έχει βρεθεί κάτι με την παρακολούθησή τους. Μετά την αποκάλυψη της δικής μου υπόθεσης -δηλαδή της απόπειρας του predator και της παρακολούθησης του κινητού μου τηλεφώνου- παρόλο που η κυβέρνηση είπε ότι θέλει το φως και τη διαφάνεια, θέσπισε νόμο που επιτρέπει την ενημέρωση, σε κάποιες περιπτώσεις, τρία χρόνια μετά. ‘Αρα, μετά τις εθνικές εκλογές. Αυτό αποδεικνύει ότι στόχος είναι η συγκάλυψη και όχι η αποκάλυψη των ενόχων αυτού του παρακρατικού μηχανισμού». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα που λειτουργεί εύρυθμα το κράτος δικαίου, θα είχαν κληθεί να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη ο κ. Δημητριάδης, ο ανιψιός του πρωθυπουργού, η εισαγγελέας κ. Βλάχου και ο τότε διοικητής της ΕΥΠ κ. Κοντολέων. «Είναι προφανές ότι μετά από αυτή την κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Συντάγματος, δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε ο κ. Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός. Αντ’ αυτού, όμως, αυτό που ζούμε, είναι η απίστευτη αντίδραση μιας καθεστωτικής φιλοσοφίας. Αντί, λοιπόν, να αποκαλυφθούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, τα θύματα και οι άτεγκτοι δικαστές που προσπαθούν να βρουν και να δώσουν στη δημοσιότητα το τι έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση, γίνονται στόχοι ηθικής απαξίωσης και πολιτικής εξόντωσης», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εξέφρασε τη στήριξή του στον κ. Ράμμο, λέγοντας πως στοχοποιήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα από συγκεκριμένα μέσα και υπουργούς της κυβέρνησης, γιατί κάνει τη δουλειά του. «Προσωπικά ξέρετε γιατί είμαι εδώ σήμερα; Γιατί σε λίγη ώρα στην επιτροπή JURI, την επιτροπή νομικών υποθέσεων, κρίνεται με αίτηση μου από τον Νοέμβριο αν έχει καταπατηθεί η ασυλία μου από την παραβίαση του κινητού μου τηλεφώνου. Εδώ και ενάμισι μήνα, μέσα μαζικής ενημέρωσης -που κυρίως στηρίζουν την κυβέρνηση- εμφανίζουν αυτή τη νομική μου κίνηση ότι γίνεται -όπως λένε- γιατί φοβάμαι μην αρθεί η ασυλία μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φέρνοντας πάλι στην επικαιρότητα αυτά που έλεγαν μήνες πριν για τους λόγους παρακολούθησής μου, ότι είμαι πράκτορας ξένων δυνάμεων της Κίνας, της Ρωσίας, της Τουρκίας και όλες αυτές τις ανοησίες για να καλύψουν το παρακράτος που οι ίδιοι δημιούργησαν. Σε λίγη ώρα από τώρα, στην επιτροπή JURI κρίνεται η καταπάτηση της ασυλίας μου και όχι η προστασία της ασυλίας μου» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, καλώντας όσους διακίνησαν σενάρια συνωμοσίας στη δημόσια σφαίρα τις προηγούμενες ημέρες να ζητήσουν συγγνώμη. Σχολιάζοντας την επισήμανση του επικεφαλής της ΑΔΑΕ για το αποτέλεσμα της έρευνας της Αρχής σχετικά με τον αποστολέα του γραπτού μηνύματος, με το οποίο επιχειρήθηκε η παγίδευση του κινητού τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε: «Ο κ. Ράμμος είπε ότι έχει βρεθεί ο λογαριασμός που πλήρωσε το μήνυμα και δόθηκαν στη Δικαιοσύνη τα στοιχεία για την αποστολή του μηνύματος παγίδευσης στο κινητό μου. Πότε δόθηκαν αυτά τα στοιχεία στη Δικαιοσύνη; Για να δούμε και τους ρυθμούς που κινείται η ελληνική Δικαιοσύνη. Διότι πρέπει επιτέλους μετά από οκτώ μήνες να αξιολογήσουμε και αυτό. Δεν πρέπει, από τη στιγμή που έχουν δοθεί αυτά τα στοιχεία, να μάθουμε ποιος είναι ο κάτοχος του λογαριασμού που έστελνε όλα αυτά τα μηνύματα, προσπαθώντας να εγκλωβίσει ανθρώπους με αυτό το κατασκοπευτικό υπερόπλο που λειτουργούσε στη χώρα μας, το Predator; Και, πάλι, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κ. Μενουδάκο και κ. Ράμμο διότι οι προσπάθειές σας είναι αυτές που κρατούν όρθιο το κύρος της δικαιοσύνης της χώρας και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που έστω και με αυτόν τον τρόπο -εκτός της χώρας μας- μου δόθηκε η δυνατότητα να σας απευθύνω τον λόγο. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ!». Συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διερευνά το λογισμικό Pegasus και άλλα παρόμοια λογισμικά κατασκοπείας (PEGA) σε κράτη μέλη της ΕΕ, κάλεσε τον πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), Χρήστο Ράμμο, και τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνο Μενουδάκο, σε συζήτηση, προκειμένου οι ευρωβουλευτές να πληροφορηθούν περισσότερα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και τις εν εξελίξει έρευνες για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα. Η συζήτηση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης δημόσιας ακρόασης της ίδιας Επιτροπής σχετικά με τη χρήση λογισμικού κατασκοπείας στην Ελλάδα, αλλά και της διερευνητικής επίσκεψης μελών της Επιτροπής στην Ελλάδα και την Κύπρο τον Νοέμβριο του 2022. Αμέσως μετά, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν με τον διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, Michael O’Flaherty, την επικαιροποιημένη έκθεση του Οργανισμού για το 2017 με τίτλο «Παρακολούθηση από τις υπηρεσίες πληροφοριών: διασφαλίσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και διορθωτικά μέτρα στην ΕΕ». Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκη: «Όπως στρώνεις, κοιμάσαι» – Δείτε βίντεο Βίντεο: Εικόνες ντροπής στην Τουρκία, ο Ερντογάν μοίραζε μετρητά σε παιδιά και σεισμόπληκτους Ο 33χρονος και ο Αλβανός ήρθαν στα χέρια στο ίδιο μαγαζί λίγες μέρες πριν το φονικό στη Μύκονο – Δείτε βίντεο

