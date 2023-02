Βαρβιτσιώτης: Κανένας εφησυχασμός στα ελληνοτουρκικά, θα συνεχιστεί η πολιτική αποτροπής Η εξομάλυνση των σχέσεών μας με την γειτονική χώρα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια ειλικρινή διάθεση από την άλλη πλευρά τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η εξομάλυνση των σχέσεών μας δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα της συγκυρίας αλλά μιας ειλικρινούς διάθεσης από την άλλη πλευρά, έστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης σε ημερίδα του Εκπαιδευτικού Ομίλου «New York College» με θέμα «Το αύριο των ελληνοτουρκικών σχέσεων». Όπως αναφέρεται σε ανακοινωσή του, ο κ. Βαρβιτσιώτης τόνισε πως «θέλουμε να υπάρξει συνεργασία με την Τουρκία, όχι σε θέματα κυριαρχίας και κόκκινων εθνικών γραμμών – γιατί αυτές δεν πρόκειται να τις βάλουμε σε κανένα τραπέζι διαπραγματεύσεων – αλλά σε θέματα συντονισμού, σε θέματα έρευνας και διάσωσης, σε θέματα αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης, στη θετική ατζέντα την οποία ζητάμε πολλά χρόνια. Αυτό όμως δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα της συγκυρίας, αλλά μιας ειλικρινούς διάθεσης από την άλλη πλευρά». Στο κατάμεστο από κόσμο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου @AthensWarMuseum στην εκδήλωση του New York College @nyc_gr συζητήσαμε για το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Εντυπωσιακή η παρουσία των φοιτητών που δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον των νέων για την εξωτερική πολιτική. pic.twitter.com/myaaMUf4jw — Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) February 28, 2023 Ο κ. Βαρβιτσιώτης, όπως επισημαίνεται ακόμα, σημείωσε ότι μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία και την άμεση ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής κοινωνίας, άνοιξε ένα παράθυρο ευκαιρίας ώστε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να περάσουν σε ένα επόμενο επίπεδο διαλόγου και συνεννόησης μετά από μια μακρά περίοδο έντασης. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, ο ίδιος τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα εφησυχάσει και θα συνεχίσει την πολιτική αποτροπής μέσα από την «κοσμογονία» εξοπλιστικών προγραμμάτων και στρατηγικών συμμαχιών, οι οποίες έχουν καταστήσει τη χώρα ισχυρή «μεσογειακή δύναμη» που μπορεί να υπερασπίσει τα συμφέροντά της στη θάλασσα, όπως το δικαίωμά της να κάνει γεωτρήσεις και να ανακαλύπτει καινούργιες πηγές ενέργειας στη ΝΑ Μεσόγειο, ή την ενεργειακή διασύνδεση μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αφρικής που επιδιώκει μέσω των συμφωνιών με την Αίγυπτο. Ειδικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε ότι η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία με ρήτρα αμυντικής συνδρομής, η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο, η συμφωνία με την Ιταλία για τη χάραξη της ΑΟΖ, η συμφωνία με την Αίγυπτο για τη μερική χάραξη της ΑΟΖ, η ενίσχυση των σχέσεων με το Ισραήλ, η διεύρυνση του πεδίου των συμμαχιών και με χώρες του Κόλπου όπως με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι μερικά από τα σημαντικά διπλωματικά εφόδια τα οποία έχει σήμερα η Ελλάδα στη διάθεσή της απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, στη βάση πάντα της συμμετοχής της χώρας στο ΝΑΤΟ, το οποίο σήμερα ενισχύεται και διευρύνεται με δύο παραδοσιακά ουδέτερες χώρες, όπως η Σουηδία και η Φινλανδία. Κλείνοντας, ο κ. Βαρβιτσιώτης εξέφρασε την ελπίδα ότι ο τουρκικός λαός δεν έχει επηρεαστεί τόσο βαθιά από την ανθελληνική προπαγάνδα των τελευταίων δεκαετιών, όπως έδειξε ο τρόπος που υποδέχτηκε την ελληνική βοήθεια, και ευχήθηκε να υπάρχει η διάθεση και από τον τουρκικό λαό για μια εξομάλυνση των μεταξύ μας σχέσεων «για το καλό της σταθερότητας στην περιοχή και πάνω από όλα για το καλό των παιδιών μας». Ειδήσεις σήμερα: Τέλη κυκλοφορίας, ΕΝΦΙΑ και φόρος εισοδήματος: Σήμερα η τελευταία ημέρα πληρωμής Σφοδρές αντιδράσεις του δικαστικού κόσμου για την προκήρυξη Πολάκη Qatargate: Σήμερα εξετάζεται η έφεση της Εύας Καϊλή – Αποφυλάκιση ή συνέχιση της κράτησης BEST OF NETWORK 28.02.2023, 18:22 28.02.2023, 16:53 28.02.2023, 14:00 28.02.2023, 23:24 28.02.2023, 23:25 28.02.2023, 18:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )