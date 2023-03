ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 01.03.2023, 13:21 ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 01.03.2023, 07:22 Ερντογάν: Συλλυπητήριο μήνυμα σε Σακελλαροπούλου και Μητσοτάκη για την τραγωδία στα Τέμπη Εκφράζει την οδύνη του στις οικογένειες των θυμάτων Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, έστειλε συλλυπητήρια μηνύματα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη. Στο μήνυμά του εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για το σιδηροδρομικό δυστύχημα και μεταφέρει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Εκφράζει ακόμη και ευχές για ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν. Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Yunanistan’da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e geçmiş olsun mesajı gönderdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 1, 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Yunanistan’da yaşanan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 1, 2023 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 01.03.2023, 16:28 LIVE UPDATE 01.03.2023, 16:28 BEST OF NETWORK 01.03.2023, 12:45 01.03.2023, 11:56 01.03.2023, 15:53 28.02.2023, 23:24 28.02.2023, 23:25 01.03.2023, 14:38

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )