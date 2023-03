Κώστας Κεντέρης: Η σύζυγός του, Έλσα Εξάρχου υποψήφια βουλευτής με τη ΝΔ

Υποψήφια με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στο νομό Ιωαννίνων θα είναι στις επερχόμενες εθνικές εκλογές η σύζυγος του Κώστα Κεντέρη, Έλσα Εξάρχου. Aξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Εξάρχου, μαζί με τον σύζυγό της, τα τελευταία χρόνια διατηρούν ένα ξενοδοχείο «στολίδι» στο Πάπιγκο Ζαγορίου, το Mikro Papigo 1700 Hotel & Spa, το οποίο έχει βραβευθεί και ως το καλύτερο ορεινό θέρετρο στη Νότια Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια το ζευγάρι έχει επιλέξει να ζήσει μακρια από τα φώτα της δημοσιότητας στα Ζαγοροχώρια ενώ η Έλσα Εξάρχου είναι μια γυναίκα που γνωρίζει καλά τον ορεινό τουρισμό και τη φιλοξενία. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδειχθεί στην πράξη μέσα από το μοναδικό τοπόσημο που έχει δημιουργήσει με τον σύζυγό της. Το κτήριο που στεγάζεται το ξενοδοχείο έχει μεγάλη ιστορία καθώς χρονολογείται από το 1700, όπως μαρτυρά και το όνομά του. Το ζευγάρι προχώρησε σε μια σημαντική επένδυση χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες από την περιοχή. Το βράδυ της Κυριακής ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στο Μέτσοβο όπου συνέφαγε με τον Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέκο Καχριμάνη και τους βουλευτές της ΝΔ στον νομό ενώ στο τραπέζι βρισκόταν και η κυρία Εξάρχου. «Ένα καινούργιο ταξίδι ξεκινάει σήμερα για μένα. Με οδηγό την αγάπη για τον τόπο μου, θα προσπαθήσω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις, στην σημαντική προσπάθεια που γίνεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέκο Καχριμάνη για να δούμε την Ήπειρο εκεί που της αξίζει. Περισσότερα σύντομα …», σημείωνε λίγο αργότερα η ίδια σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ειδήσεις σήμερα: 600 περιστατικά άμεσης βοήθειας το τριήμερο του καρναβαλιού στην Πάτρα – Μέθη, ουσίες, κρίσεις πανικού Συνέδριο ygeiamou 2023: Σύγχρονο Σύστημα Υγείας με επίκεντρο τον Άνθρωπο Με γκρίνια για τη σύνθεση κυβέρνησης αναλαμβάνει καθήκοντα ο Χριστοδουλίδης στην Κύπρο

