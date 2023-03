Με συγγενείς θυμάτων στη Λάρισα ο Αλέξης Τσίπρας – Έδωσε αίμα για τους τραυματίες Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενημερώθηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου για την κατάσταση των τραυματιών, πολλοί από τους οποίους είναι νέα παιδιά Στο νοσοκομείο της Λάρισας που έχουν μεταφερθεί τραυματίες, εγκαυματίες αλλά και οι σοροί των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος βρέθηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας μετά το σημείο του δυστυχήματος κοντά στα Τέμπη. Ο κ. Τσίπρας ενημερώθηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου για την κατάσταση των τραυματιών, πολλοί από τους οποίους είναι νέα παιδιά. Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να μιλήσει με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και να τους ευχαριστήσει για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν από την πρώτη στιγμή του δυστυχήματος για να περιθάλψουν τους τραυματίες και να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Φθάνοντας στο νοσοκομείο της Λάρισας ο κ. Τσίπρας συνάντησε συγγενείς τραυματιών, αλλά και συγγενείς και γονείς θυμάτων, στους οποίους εξέφρασε τα βαθιά του συλλυπητήρια για την τραγική απώλεια τους. Πριν αναχωρήσει ο κ. Τσίπρας από τη Λάρισα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για έκτακτη αιμοδοσία για την βοήθεια των τραυματιών. Δήλωση στα Τέμπη για το σιδηροδρομικό δυστύχημαΕίναι στιγμές βαθιάς οδύνης και θλίψης. Οι εικόνες που είδα είναι συγκλονιστικές. Ζούμε μια αδιανόητη τραγωδία με δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων δυστυχώς και πολλά νέα παιδιά. Τούτη την ώρα που ακόμα μετράμε τους νεκρούς μας και πενθούμε δε θέλω να μιλήσω για ευθύνες. Αυτά θα τα πούμε στην ώρα τους. Θέλω μόνο να εκφράσω τη βαθύτατη οδύνη και τη συμπαράστασή μου στους συγγενείς των θανόντων, αλλά και τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους.Posted by Alexis Tsipras on Wednesday, March 1, 2023 «Ζούμε μία αδιανόητη τραγωδία – Τώρα πενθούμε, δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες, θα τα πούμε στην ώρα τους» Νωρίτερα, ο κ. Τσίπρας βρέθηκε στο σημείο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος κοντά στα Τέμπη. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ βρέθηκε στο πλευρό των διασωστών και πυροσβεστών που δίνουν τη μάχη για τον απεγκλωβισμό τραυματιών και ανάσυρση θυμάτων από χθες το βράδυ, και ενημερώθηκε από τον υπαρχηγό της Πυροσβεστικής για την πορεία των επιχειρήσεων που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη στα συντρίμμια των τρένων. Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης ο κ. Τσίπρας έκανε την ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου: «Είναι στιγμές βαθιάς οδύνης και θλίψης. Οι εικόνες που είδα είναι συγκλονιστικές. Ζούμε μια αδιανόητη τραγωδία με δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων δυστυχώς και πολλά νέα παιδιά. Τούτη την ώρα που μετράμε ακόμη τους νεκρούς μας και πενθούμε δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες. Αυτά θα τα πούμε στην ώρα τους. Θέλω μονάχα να εκφράσω την βαθύτατη οδύνη και τη συμπαράστασή μου στους συγγενείς των θανόντων, αλλά και τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους». Ειδήσεις σήμερα: Παραιτήθηκε ο Κώστας Καραμανλής – «Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων» Αποκάλυψη για τη σύγκρουση τρένων: To μοιραίο σήμα του σταθμάρχη – «ΛΑΡ – 62 – Περνάς κόκκινο φωτόσημο εξόδου έως και είσοδο Νέων Πόρων» Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Στις 36 οι σοροί που δεν έχουν ταυτοποιηθεί – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας έξω από το νοσοκομείο ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 01.03.2023, 16:28 LIVE UPDATE 01.03.2023, 16:28 BEST OF NETWORK 01.03.2023, 20:06 01.03.2023, 15:26 01.03.2023, 15:53 28.02.2023, 23:24 28.02.2023, 23:25 01.03.2023, 14:38

