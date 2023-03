Μητσοτάκης από Τέμπη: Θα μάθουμε τα αίτια, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας να μην ξανασυμβεί Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: «Η σκέψη μας είναι με τους συγγενείς των θυμάτων», είπε εμφανώς συγκινημένος ο πρωθυπουργός, αφού ενημερώθηκε για την πορεία των ερευνών Στο σημείο της τραγωδίας όπου συγκρούστηκαν τα δυο τρένα στα Τέμπη, έφτασε λίγο μετά τις 12:00 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός αφού ενημερώθηκε για την πορεία των ερευνών, εμφανώς συγκινημένος είπε ότι «είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που βιώνουμε σήμερα ως χώρα. Μιλάμε για μία ανείπωτη τραγωδία. Η σκέψη μας σήμερα είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα με τους συγγενείς των θυμάτων. Υποχρέωσή μας είναι να περιθάλψουμε τους τραυματίες και από εκεί και πέρα να ταυτοποιήσουμε τις σορούς. Από εκεί και πέρα, ένα πράγμα μπορώ να εγγυηθώ: θα μάθουμε τα αίτια αυτής της τραγωδίας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cquz1pq5ilah) Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν σε συνεχή επικοινωνία με το συντονιστικό κέντρο και τους αρμόδιους υπουργούς από τα πρώτα λεπτά της φονικής σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπτη. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cquyv9winth5) Σύμφωνα με πληροφορίες όλο το βράδυ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου και ενημερωνόταν για τις εξελίξεις σχετικά με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Με απόφαση του πρωθυπουργού, κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών με τους 38 νεκρούς. Τίθεται σε ισχύ από σήμερα, 1η έως και την 3η Μαρτίου 2023 με μεσίστια έπαρση σημαίας σε όλα τα δημόσια κτήρια και αναστολή των δημοσίων εορταστικών εκδηλώσεων. Νωρίτερα την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού. Ειδήσεις σήμερα: Live Update: Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις για τη φονική σύγκρουση τρένων στη Λάρισα Μαρτυρία από τη μοιραία αμαξοστοιχία: «Πάμε και όπου βγει είπαν οι μηχανοδηγοί» «Υπάρχει σύγχυση στις γραμμές… Μα πού είναι αυτός ο προϊστάμενος;»: Μαρτυρία σοκ από επιβάτες για τη σύγκρουση τρένων ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 01.03.2023, 12:17 LIVE UPDATE 01.03.2023, 12:17 BEST OF NETWORK 01.03.2023, 11:18 01.03.2023, 11:56 01.03.2023, 11:45 28.02.2023, 23:24 28.02.2023, 23:25 01.03.2023, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )