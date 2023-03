Μιχάλης Χατζηγιάννης: Αναλαμβάνει επίσημα το Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου – Δείτε βίντεο

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ανέλαβε και επίσημα χρέη Υφυπουργού Πολιτισμού στη γενέτειρά του, Κύπρο. Η τελετή της διαβεβαίωσης των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου από τον νέο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 1 Μαρτίου στο Προεδρικό Μέγαρο. Όπως και οι υπόλοιποι, έτσι και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης πλησίασε το βήμα, έκανε την καθιερωμένη χειραψία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και φωτογραφήθηκαν μαζί. Το Υπουργικό Συμβούλιο τήρησε μονόλεπτη σιγή εις μνήμην των θυμάτων της Εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη. Δείτε βίντεο Η σύνθεση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου είναι: Υπουργός Εξωτερικών: Κωνσταντίνος Κόμπος Υπουργός Οικονομικών: Μάκης Κεραυνός Υπουργός Εσωτερικών: Κωνσταντίνος Ιωάννου Υπουργός ‘Αμυνας: Μιχάλης Γιωργάλλας Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας: Αθηνά Μιχαηλίδου Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων: Αλέξης Βαφειάδης Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας: Γιώργος Παπαναστασίου Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος: Πέτρος Ξενοφώντος Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Γιάννης Παναγιώτου Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως: ‘Αννα Προκοπίου Υπουργός Υγείας: Πόπη Κανάρη Υφυπουργός παρά τω Προέδρω – Με αρμοδιότητα τον συντονισμό και την επιτήρηση της υλοποίησης του Κυβερνητικού Έργου: Ειρήνη Πική Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω: Μαρίνα Χατζημανώλη Υφυπουργός Τουρισμού παρά τω Προέδρω: Κωστας Κουμής Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρω: Φίλιππος Χατζηζαχαρία Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας παρά τω Προέδρω: Μαριλένα Ευαγγέλου Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω: Μιχάλης Χατζηγιάννης Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης Διευθυντής Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας: Χαράλαμπος Χαραλάμπους Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος: Δόξα Κωμοδρόμου Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας: Βίκτωρας Παπαδόπουλος Διευθύντρια Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας: Μαριλένα Ραουνά Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου: Πηνελόπη Παπαβασιλείου Επίτροποι που διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (άνευ νομοθεσίας): Επίτροπος Ισότητας των Φύλων: Τζόζη Χριστοδούλου Επίτροπος Περιβάλλοντος: Μαρία Παναγιώτου. Ολα τα μέλη της νέας κυβέρνησης αναλαμβάνουν καθήκοντα την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2023. Ειδήσεις σήμερα: Live Update: Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις για τη φονική σύγκρουση τρένων στη Λάρισα Μαρτυρία από τη μοιραία αμαξοστοιχία: «Πάμε και όπου βγει είπαν οι μηχανοδηγοί» «Υπάρχει σύγχυση στις γραμμές… Μα πού είναι αυτός ο προϊστάμενος;»: Μαρτυρία σοκ από επιβάτες για τη σύγκρουση τρένων

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )