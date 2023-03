ΝΔ: Η διαγραφή Πολάκη θα ήταν αυτονόητη, ο φοβισμένος Τσίπρας δεν τολμάει «Ούτε τις απόψεις του πρώην υπουργού δεν μπορεί να καταδικάσει γιατί και αυτός τα ίδια λέει» σημειώνει η ΝΔ «Ο φοβισμένος κ. Τσίπρας δεν τολμάει τη διαγραφή Πολάκη, παρά το γεγονός ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ το είχαν προαναγγείλει» αναφέρει η Νέα Δημοκρατία σχολιάζοντας τις αποφάσεις που έλαβε το απόγευμα της Τρίτης το Εκτελεστικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ για τον πρώην υπουργό. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει: «Σε ένα δημοκρατικό κόμμα, η διαγραφή του κ. Πολάκη μετά τη χυδαία και φασιστική ανάρτηση με τις προγραφές δημοσιογράφων και δικαστικών, θα ήταν αυτονόητη. Ο φοβισμένος κ. Τσίπρας δεν τολμάει ούτε αυτό, παρότι από τον ΣΥΡΙΖΑ το είχαν προαναγγείλει. Γιατί, εκτός από τον κ. Πολάκη, πρέπει να καταδικάσει και τις απόψεις του. Δηλαδή, αυτά που λέει κι ο ίδιος με άλλα λόγια. Αλλά ούτε αυτό μπορεί να κάνει, ούτε τον καταδικασμένο στενότερο συνεργάτη του, κ. Παππά, να αφήσει εκτός ψηφοδελτίων. Από πού τον κρατούν άραγε για να τους κρατάει;» Ειδήσεις σήμερα: Παύλος Πολάκης: Ομόφωνη εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου να μείνει εκτός ψηφοδελτίων – Οριστική απόφαση την Πέμπτη στην Πολιτική Γραμματεία Το Σάββατο η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο Τομ Σάιζμορ: Οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι δεν υπάρχει ελπίδα και πρέπει ν’ αποφασίσουν για το τέλος BEST OF NETWORK 28.02.2023, 18:22 28.02.2023, 16:53 28.02.2023, 14:00 28.02.2023, 23:24 28.02.2023, 23:25 28.02.2023, 18:00

