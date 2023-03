«Παραιτήθηκαν» οι διοικητές του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ

Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις μετά τη φονική σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη. Μετά την παραίτηση Καραμανλή ο οποίος ανακοίνωσε ότι έλαβε την σχετική απόφαση «ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι παραιτήθηκαν και οι διοικητές του ΟΣΕ, κ. Σπύρου Πατέρα και της ΕΡΓΟΣΕ κ. Χρήστου Βίνη. Ο Κώστας Καραμανλής που μετέβη το πρωί στον τόπο της τραγωδίας, ανέφερε στη δήλωσή του, ότι η παραίτησή του ήταν κάτι που ένιωσε καθήκον του «ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν τόσο άδικα και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τα διαχρονικά λάθη του ελληνικού κράτους και του πολιτικού συστήματος». Συσκεκριμένα στη δήλωσή του σημείωσε: «Μόλις τώρα γύρισα από το σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Ο πόνος είναι ανείπωτος. Είναι γεγονός ότι παραλάβαμε τον ελληνικό σιδηρόδρομο σε κατάσταση που δεν ταιριάζει στον 21ο αιώνα. Σε αυτά τα 3,5 χρόνια, κάναμε κάθε προσπάθεια για να βελτιώσουμε αυτή την πραγματικότητα. Δυστυχώς, οι προσπάθειες αυτές δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν ένα τέτοιο δυστύχημα. Κι αυτό είναι πολύ βαρύ για όλους μας και για εμένα προσωπικά. Όταν συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε σαν να μην συνέβη. Είμαι λίγα χρόνια στην πολιτική, αλλά θεωρώ απαραίτητο στοιχείο της Δημοκρατίας μας οι πολίτες της χώρας μας να εμπιστεύονται το πολιτικό σύστημα. Αυτό λέγεται πολιτική ευθύνη. Γι’ αυτό το λόγο, δηλώνω την παραίτησή μου από τη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Είναι αυτό που νιώθω καθήκον μου να πράξω ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν τόσο άδικα και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τα διαχρονικά λάθη του ελληνικού κράτους και του πολιτικού συστήματος. Μέσα από την καρδιά μου, εκφράζω για άλλη μια φορά την οδύνη μου και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των θυμάτων». Ειδήσεις σήμερα: Live Update: Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις για τη φονική σύγκρουση τρένων στη Λάρισα Το μοιραίο λάθος του σταθμάρχη που έφερε την τραγωδίαΣυλλυπητήριο τηλεφώνημα Τσαβούσογλου σε Δένδια για την τραγωδία στα Τέμπη

