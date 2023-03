Παραιτήθηκε ο Κώστας Καραμανλής – «Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων»

Την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ο Κώστας Καραμανλής, μετά τη σύγκρουση των τρένων στη Λάρισα. Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η παραίτησή του ήταν κάτι που ένιωσε καθήκον του «ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν τόσο άδικα και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τα διαχρονικά λάθη του ελληνικού κράτους και του πολιτικού συστήματος».Σύμφωνα με πληροφορίες, τη θέση του στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα αναλάβει ένας εκ των υπουργών Επικρατείας. Δήλωση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή «Μόλις τώρα γύρισα από το σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Ο πόνος είναι ανείπωτος. Είναι γεγονός ότι παραλάβαμε τον ελληνικό σιδηρόδρομο σε κατάσταση που δεν ταιριάζει στον 21ο αιώνα. Σε αυτά τα 3,5 χρόνια, κάναμε κάθε προσπάθεια για να βελτιώσουμε αυτή την πραγματικότητα. Δυστυχώς, οι προσπάθειες αυτές δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν ένα τέτοιο δυστύχημα. Κι αυτό είναι πολύ βαρύ για όλους μας και για εμένα προσωπικά. Όταν συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε σαν να μην συνέβη. Είμαι λίγα χρόνια στην πολιτική, αλλά θεωρώ απαραίτητο στοιχείο της Δημοκρατίας μας οι πολίτες της χώρας μας να εμπιστεύονται το πολιτικό σύστημα. Αυτό λέγεται πολιτική ευθύνη. Γι’ αυτό το λόγο, δηλώνω την παραίτησή μου από τη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Είναι αυτό που νιώθω καθήκον μου να πράξω ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν τόσο άδικα και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τα διαχρονικά λάθη του ελληνικού κράτους και του πολιτικού συστήματος. Μέσα από την καρδιά μου, εκφράζω για άλλη μια φορά την οδύνη μου και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των θυμάτων». Βουρκωμένος στο σημείο της τραγωδίας Νωρίτερα, εμφανώς συγκινημένος ο υπουργός μεταφορών Κώστας Καραμανλής, «έσπασε» την ώρα που έκανε αναφορά στα θύματα του δυστυχήματος στη Λάρισα, τονίζοντας ότι θα διερευνηθούν τα αίτια και δεν θα μείνει τίποτα κάτω από το χαλί. «Θα διερευνήσουμε με απόλυτη σοβαρότητα και διαφάνεια τα αίτια αυτού του τραγικού συμβάντος» είχε δηλώσει βουρκωμένος ο υπουργός. Ο κ. Καραμανλής βρέθηκε στον τόπο της τραγωδίας, συνομίλησε με τους επικεφαλής της επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη και ενημερώθηκε για την πορεία των ερευνών. Αναλυτικά όσα δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής: «Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Οι σκέψεις όλων βρίσκονται στα θύματα και τις οικογένειές τους. Γνωρίζετε ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ακόμα δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Εγώ θέλω και είμαι υποχρεωμένος να πω ένα πράγμα: Θα διερευνήσουμε με απόλυτη σοβαρότητα και διαφάνεια τα αίτια αυτού του τραγικού συμβάντος. Ό,τι πούμε τώρα είναι πρώιμο και με αυτόν τον τρόπο θα σας έλεγα ότι βεβηλώνουμε τους νεκρούς που χάθηκαν. Θα ήθελα να δείξουμε ψυχραιμία και να μείνουμε στο ότι θα κάνουμε το παν για να διερευνήσουμε τα αίτια και να μην αφήσουμε τίποτα κάτω από το χαλί». Δείτε εικόνες: Ειδήσεις σήμερα: Live Update: Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις για τη φονική σύγκρουση τρένων στη Λάρισα Το μοιραίο λάθος του σταθμάρχη που έφερε την τραγωδίαΣυλλυπητήριο τηλεφώνημα Τσαβούσογλου σε Δένδια για την τραγωδία στα Τέμπη 01.03.2023, 16:06 UPD: 01.03.2023, 16:18 26 ΣΧΟΛΙΑ

