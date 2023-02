Παρουσιάστηκε το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην Α’ Αθήνας – Όλα τα ονόματα

Παρουσιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στο Θέατρο «Τζένη Καρέζη» το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην Α’ Αθήνας για τις βουλευτικές εκλογές. Την παρουσίαση έκανε ο Μαρίνος Μακρής, μέλος του Γραφείου Περιοχής της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ και γραμματέας της ΤΟ Α’ Αθήνας. Παρευρέθηκε ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στον Δήμο της Αθήνας και όπως ανακοινώθηκε στην εκδήλωση εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος. Στην εκδήλωση έγιναν παρεμβάσεις από υποψήφιους βουλευτές του ΚΚΕ. Η Λιάνα Κανέλλη σημείωσε πως θα ενταθεί ο αντικομουνισμός το επόμενο διάστημα, ενώ χαιρέτισε το κάλεσμα προς όλους για την ενίσχυση του Κόμματος, του μόνου κόμματος που ενδιαφέρεται συνολικά για την ποιότητα ζωή των εργαζομένων και του λαού όπως ανέφερε. Ο Χάρης Βουρδουμπάς αναφέρθηκε σε ζητήματα που οι κομμουνιστές βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή συμπορευόμενοι με εργαζόμενους, γονείς της περιοχής και τα όποια πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου για τις λαϊκές οικογένειες, ζητήματα όπως η σχολική στέγη και η μόρφωση που λαμβάνουν τα παιδιά, οι ελάχιστες αθλητικές υποδομές, τα αδιέξοδα που συναντούν οι μικροί επαγγελματίες. Ο Θέμης Πάνου ανέφερε πως «με μεγάλη χαρά και πλήρη γνώση της ευθύνης δέχτηκα να είμαι υποψήφιος με το ΚΚΕ», ενώ απάγγειλε 3 ποιήματα του Μπ. Μπρεχτ από την συλλογή για την ταξική πάλη. Ο Δημήτρης Μπιργαλιας στάθηκε στις νέες και στους νέους που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, σημειώνοντας την ανάγκη η κόκκινη ψήφο τους να εκφράσει το αυξημένο κύρος του Κόμματος σε αυτές ηλικίες, καθώς ότι έχουν κερδίσει το έχουν καταφέρει με τον αγώνα τους, και με του Κνίτες και τα μέλη του Κόμματος στην πρώτη γραμμή. Ο Νίκος Σοφιανός μεταξύ άλλων σημείωσε στην παρέμβαση του ότι το ΚΚΕ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που θα σταθεί με συνέπεια απέναντι στην νέα κυβέρνηση. Και σ’ αυτούς που βάζουν τους εκβιασμούς «διαλέξτε Τσίπρα ή Μητσοτάκη” αλλά και σ’ αυτούς που είναι πρόθυμοι συγκυβερνώντες αυτού του δίπολου». Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην Αθήνας Κανέλλη Λιάνα: Η Λιάνα Κανέλλη, είναι βουλευτής που εκλέγεται στην Α’ Αθήνας από το 2000. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Αθηνών και Δικηγόρος. Έχει εκδώσει δυο ποιητικές συλλογές «Στοχασμοί» και «Η Λειτουργία των όρκων». Στη διάρκεια της μεγάλης και μακράς δημοσιογραφικής διαδρομής έχει περάσει από πολλά περιοδικά, εφημερίδες, τηλεοπτικά κανάλια και ραδιόφωνα, ενώ υπήρξε εκδότης του περιοδικού «ΝΕΜΕΣΙΣ». Βουρδουμπάς Χάρης: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978 και μένει στη Λαμπρινή. Σπούδασε στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθήνας, (πρώην ΑΣΟΕΕ), συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές και απόκτηση διδακτορικού τίτλου στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στην διατμηματικό – διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ευθύνη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος του ΔΣ της Ένωσης Γονέων του 5ου διαμερίσματος και του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων του 113ου δημοτικού σχολείου Αθηνών. Είναι στέλεχος του ΚΚΕ και δημοτικός σύμβουλος Αθήνας με τη «Λαϊκή Συσπείρωση». Γεράκη Κατερίνα: 43 ετών, δικηγόρος, απόφοιτος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από τη Νομική Σχολή Αθηνών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Άνω Πετράλωνα. Ζει και εργάζεται στο κέντρο της Αθήνας. Δραστηριοποιήθηκε στο φοιτητικό κίνημα και στη συνέχεια, μέχρι και σήμερα, στο συνδικαλιστικό κίνημα στον χώρο των δικηγόρων. Συμμετέχει στην Επιτροπή του ΠΑΜΕ κατά των Πλειστηριασμών. Είναι Αντιπρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης. Υπεύθυνη της Διατμηματικής Επιτροπής της ΚΕ του ΚΚΕ για τα Δικαιώματα των Μεταναστών και των Προσφύγων και μέλος του Τμήματος της ΚΕ για την Δικαιοσύνη και τις Λαϊκές Ελευθερίες. Γκογκάκη Ντίνα: 43 χρονών, ιδιωτική υπάλληλος. Πρόεδρος του συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, μέλος ΔΣ του ΕΚΑ. Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Γονέων του 2ου διαμερίσματος Αθήνας. Πτυχιούχος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων στα ΤΕΙ Πάτρας. Μέλος της ΕΠ Αττικής του ΚΚΕ. Ζάχαρης Παναγιώτης (Πάνος): Είναι 40 ετών, πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας της Φιλοσοφικής Αθήνας και της Σχολής Ορνεράκη. Εργάζεται ως πολιτικός γελοιογράφος και δημιουργός κόμικ στις εφημερίδες «Το Ποντίκι» και «Εφημερίδα των Συντακτών». Είναι μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) και ταμίας της Λέσχης Ελλήνων Γελοιογράφων. Μανιάτη Παρασκευή (Βίκυ): Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και προπονήτρια στίβου από το 1997 έχοντας αναδείξει πολλούς αθλητές – αθλήτριες σε συλλογικό, Πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο. Εκλέχθηκε ειδική γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού (ΣΕΠΚΑ). Μαργαρίτη Κατερίνα: Γεννήθηκε το 1980 και μεγάλωσε στην περιοχή του Κολωνού, όπου πήγε στο 52 ΓΕΛ Κολωνού. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Φιλοσοφική Σχολή, στο τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας. Επίσης, σπούδασε θέατρο, σκηνογραφία – ενδυματολογία. Από μαθήτρια συμμετείχε στο νεολαιίστικο κίνημα, υπήρξε μέλος του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου Ιστορίας – Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου βιβλιοϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Είναι μητέρα δυο παιδιών, συμμετέχει ενεργά στο γονεϊκό κίνημα και στο λαϊκό κίνημα στις γειτονιές. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Γονέων της 4ης δημοτικής κοινότητας Αθήνας και γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού σχολείου Αθήνας. Εργάζεται ως σκηνογράφος ενδυματολόγος και είναι συντάκτρια στο διαδικτυακό περιοδικό Praxis Review. Μουσταφά Άχμετ: 38 χρονών. Εμποροϋπάλληλος. Γεννήθηκε στην Αθήνα, από Αιγύπτιους μετανάστες γονείς. Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας (ΑΣΟΕΕ). Είναι γενικός γραμματέας του ΔΣ του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Μπιργάλιας Δημήτρης: 31 χρονών, φυσικός. Είναι μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κυψέλη. Απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2019 μέχρι το 2022 ήταν Γραμματέας της Τομεακής Οργάνωσης Α’ Αθήνας της ΚΝΕ. Νέζα Έντρι: Γεννήθηκε το 1990 και μεγάλωσε στο Κολωνό. Εργάζεται ως τεχνικός ήχου. Δραστηριοποιήθηκε από τα μαθητικά χρόνια στις κινητοποιήσεις και στο μαθητικό κίνημα και μετέπειτα στα ΤΕΙ που σπούδασε στη σχολή ηλεκτρονικών μηχανικών. Είναι πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων στο θέαμα – ακρόαμα. Πάνου Θέμης: Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1960. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Δραματικής Σχολής «Ε. Χατζίκου». Είναι μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Έχει αναλάβει πρωταγωνιστικούς και σημαντικούς ρόλους σε έργα των: Αισχύλου, Σοφοκλή, Ευριπίδη, Αριστοφάνη, Σαίξπηρ, Μπεν Τζόνσον, Μολιέρου, Μαριβό, Γκολντόνι, Μπέκετ, Ίψεν, Πούσκιν, Ντοστογιέφσκι, Γκαίτε, Ντάριο Φό, Γκόρκι, Μπρεχτ, Βάις, Λόρκα, Καπετανάκη, Καρύδη, Μάτεση, Δημητριάδη και άλλων, συμμετέχοντας στα μεγάλα ελληνικά φεστιβάλ (Επίδαυρος, Ηρώδειο, Φιλίππων, Δίον). Έχει βραβευτεί στις ταινίες: «Νοτιάς» με το βραβείο Β’ ανδρικού ρόλου Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, το «Miss Violence» του Α. Αβρανά με το βραβείο Coppa Volpi «Καλύτερου Ηθοποιού» Φεστιβάλ Βενετίας και Α’ ανδρικού ρόλου Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, «Μια νύχτα μαζί» της Ε. Αστρινάκη με τη διάκριση καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στο 32ο Φεστιβάλ Δράμας, Έχει εκδώσει τις συλλογές διηγημάτων: «Στα Θυρανοίξια της μνήμης παρευρεθήκαμε φορώντας τα καλά μας» (εκδ. Αγρα, 2022), «Παραθερισταί με ελαφρά αισθήματα» (εκδ. Αγρα, 2019), «Vita Brevis – ιστορίες για αχρείους» σε σκίτσα Θ. Δήμου (εκδ. Καστανιώτη, 2013), «Αιφνιδίως» (εκδ. Ροδακιό, 2000), καθώς και ποιήματα στα περιοδικά «Κινστερνα» και «Να ένα μήλο». Δίδαξε υποκριτική στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις Δραματικές σχολές του Δήμου Αγ. Βαρβάρας, του Δήμου Πετρούπολης και του Γ. Αρμένη. Πανουτσάκου Ελισάβετ (Βέτα): Είναι δημόσιος υπάλληλος με την ειδικότητα της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας. Γεννήθηκε στις Κροκεές Λακωνίας και μεγάλωσε στην Λαμπρινή, στο 5ο διαμέρισμα της Αθήνας. Διορίστηκε στον Έβρο, στη Διεύθυνση Υγείας του Υπουργείου Υγείας και μετά από 11 χρόνια μετατέθηκε στην Αττική, όπου με τις διάφορες αναδιαρθρώσεις στο δημόσιο και την μεταφορά των υπηρεσιών στους ΟΤΑ β’ βαθμού μετατάχτηκε στην τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια στην Περιφέρεια, όπου από το 2016 είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας. Είναι επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος: Γεννήθηκε στους Ωρεούς, ένα χωριό στην Β. Εύβοια, και μεγάλωσε στους Ωρεούς και στον Πειραιά. Είναι υποπτέραρχος ε.α. Τέλειωσε το Δημοτικό σχολείο στον Πειραιά και τις πέντε πρώτες τάξεις του Γυμνασίου στην Ιστιαία Ευβοίας. Το 1973 πέτυχε στη Σχολή Ικάρων, στο Τμήμα Μηχανικών (ΣΜΑ) αποφοιτώντας με την ειδικότητα του Μηχανικού Αεροσκαφών. Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του στην Πολεμική Αεροπορία υπηρέτησε σε θέσεις ανάλογες του εκάστοτε βαθμού του και της ειδικότητας του στην 115 ΠΜ, στην 112 ΠΜ, στο Κέντρο Ερευνών της Πολεμικής Αεροπορίας, στην 116 ΠΜ, στην Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, στο ΝΑΤΟ και στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας. Παρακολούθησε δύο χρόνια μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία και απέκτησε Master of Science στην Αεροναυπηγική και αργότερα ΜΒΑ. Μετά την αποστρατεία του εργάστηκε για έξι χρόνια Υπεύθυνος Προγράμματος Συναρμολόγησης Ατράκτου C-130 και F-16 στην ΕΑΒ ΑΕ. Σιώρας Ηλίας: Γεννήθηκε στο Λεωνίδιο Αρκαδίας το 1953. Είναι Περιφερειακός Σύμβουλος με την «Λαϊκή Συσπείρωση» στην Περιφέρεια Αττικής. Συνταξιούχος Καρδιολόγος, υπηρέτησε 35 χρόνια στον Ευαγγελισμό, όπου για 10 χρόνια υπήρξε γραμματέας επιστημονικής επιτροπής του Ευαγγελισμού. Όλα τα χρόνια ήταν μπροστά στους αγώνες των εργαζομένων, για 30 χρόνια υπήρξε μέλος του ΔΣ και γραμματέας της ΕΙΝΑΠ. Ήταν πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων του «Ευαγγελισμού» και για 14 χρόνια ήταν ο εκλεγμένος εκπρόσωπος των γιατρών στη διοίκηση του «Ευαγγελισμού». Σκαλούμπακα Χριστίνα: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969 και κατοικεί στα Εξάρχεια. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικηγόρος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, Μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και του Τμήματος της ΚΕ για τη γυναικεία ισοτιμία και χειραφέτηση. Ταβουλάρη Παναγιώτα: Είναι 49 χρονών, εργαζόμενη στο κλάδο του Φαρμάκου, πρόεδρος της κλαδικής Ομοσπονδίας Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας. Επίσης, είναι μέλος του ΔΣ της Ένωσης Γονέων του 1ου διαμερίσματος Αθήνας. Είναι μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. Χουρδάκης Χαράλαμπος: Είναι 63 χρονών, συνταξιούχος του Δημοσίου. Δραστηριοποιείται από μαθητής στο μαθητικό και στο αναπηρικό κίνημα. Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών και πρόεδρος του σωματείου συμβασιούχων νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ελλάδας και πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων του Αγία Όλγα. Είναι απόφοιτος της σχολής Δημοσίας Διοίκησης του Παντείου. Σήμερα είναι επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων.

