Στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ η «τύχη» Πολάκη: Αποφασίζουν οριστικά για ψηφοδέλτια και ποινές Να τεθεί εκτός ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Χανίων εισηγήθηκε ομόφωνα το Εκτελεστικό Γραφείο – Σήμερα οι τελικές αποφάσεις Γεωργία Σαδανά 01.03.2023, 06:54 Την αποβολή του Βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη από τα κομματικά ψηφοδέλτια στις προσεχείς εθνικές εκλογές αναμένεται να επισφραγίσει -εκτός απροόπτου- η αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι εσωκομματικές διεργασίες για το πολιτικό του μέλλον, μετά την ανάρτηση –«προκήρυξη» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία στοχοποίησε δικαστές, δημοσιογράφους, τραπεζικά στελέχη και επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών. Ειδικότερα, το Εκτελεστικό Γραφείο και η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που συνεδρίασαν χθες, ενέκριναν ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα για την αποπομπή του κ. Πολάκη από την εκλογική λίστα του κόμματος στα Χανιά, με τις τελικές -και δεσμευτικές- αποφάσεις, ωστόσο, να λαμβάνονται αύριο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ανώτερου καθοδηγητικού οργάνου, μέλος της οποίας αποτελεί και ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. «Ορθή και επιβεβλημένη» απόφαση Στο ενδιάμεσο, η απόφαση του κ. Τσίπρα να παραπέμψει τον κ. Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας το ερχόμενο Σάββατο περιγράφεται ως «ορθή και επιβεβλημένη», στενεύοντας τα όποια περιθώρια ελιγμών για τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί αύριο ενώπιος ενωπίω με τους συναδέλφους του. Μάλιστα, τα όσα θα ισχυριστεί ο κ. Πολάκης στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος εκτιμάται ότι θα βαρύνουν ιδιαίτερα ως προς την ποινή που θα του επιβληθεί τελικά από την Επιτροπή Δεοντολογίας (σ.σ. το πειθαρχικό όργανο), η οποία θα συνεδριάσει, κατά πληροφορίες, το Σάββατο. Την ίδια ώρα, πηγές με πολύ καλή γνώση των γεγονότων συναρτούσαν την τελική ποινή του κ. Πολάκη «ανάλογα με τα όσα θα πει στην Πολιτική Γραμματεία», δηλαδή εάν και κατά πόσο ο Βουλευτής Χανίων εμφανιστεί διατεθειμένος αύριο να ρίξει τους τόνους απέναντι στο κόμμα του. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να παραπεμφθεί ο σύντροφος Παύλος Πολάκης, μετά την κρίση που προκάλεσαν οι πρόσφατες αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην Επιτροπή Δεοντολογίας ήταν ορθή και επιβεβλημένη. Θα κριθεί από αυτή, με ηρεμία, ψυχραιμία και δικαιοσύνη, όπως αρμόζει σε ένα δημοκρατικό κόμμα, που διέπεται από κανόνες και αρχές. Προτεραιότητα όλων των στελεχών του κόμματος πριν τη κρίσιμη μάχη, είναι να προστατεύσουμε το κόμμα από τη τοξικότητα και τη διαστρέβλωση του αντιπάλου. Προτεραιότητα όλων των στελεχών του κόμματος είναι η μάχη και η νίκη στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Η νίκη όμως απαιτεί από όλους όσους δίνουμε τη μάχη στη πρώτη γραμμή, πολιτική εμπιστοσύνη και ενότητα. Απαιτεί καθαρές διατυπώσεις και καθαρές θέσεις. Τις συλλογικές θέσεις. Απαιτεί να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Και απαιτεί να μη δίνουμε τις κρίσιμες ώρες δικαιώματα αντίπαλο. Στη συλλογική μας λειτουργία δεν νοούνται τελεσίγραφα. Δε νοείται η αμφισβήτηση της συλλογικής μας θέλησης να συγκρουστούμε με τους παρακρατικούς μηχανισμούς και την πολιτική λεηλασίας της κοινωνίας που εφαρμόζει το καθεστώτος Μητσοτάκη. Σε αυτό το πλαίσιο το Εκτελεστικό Γραφείο ομοφώνως εισηγείται στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, που θα συνεδριάσει μεθαύριο Πέμπτη, τη μη συμμετοχή του συντρόφου Παύλου Πολάκη στα ψηφοδέλτια κόμματος ενόψει της επόμενης κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης. Υπογραμμίζουμε τέλος ότι συλλογικά θα σταθούμε απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια εισαγγελικής παρέμβασης και ποινικοποίησης των πολιτικών απόψεων, όσο και αν διαφωνεί κανείς μαζί τους. «Προσωπική απόφαση» Σε κάθε περίπτωση, η Κουμουνδούρου επισημαίνει προς πάσα, εσωκομματική κατεύθυνση πως «δεν νοούνται τελεσίγραφα», αλλά και ότι δεν είναι ανεκτό στελέχη της να δίνουν «δικαιώματα στον αντίπαλο», ιδίως λίγο πριν την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Στο ίδιο πλαίσιο, «δε νοείται η αμφισβήτηση της συλλογικής μας θέλησης να συγκρουστούμε με τους παρακρατικούς μηχανισμούς και την πολιτική λεηλασίας της κοινωνίας που εφαρμόζει το καθεστώτος Μητσοτάκη» αναφέρεται σχετικά στη χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Η οποία, σημειωτέον, εκδόθηκε πριν το θεματικό συνέδριο για την Υγεία που διοργάνωσε το Πρώτο Θέμα, όπου ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε πως ήταν καθαρά προσωπική του απόφαση η παραπομπή του κ. Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος. «Το καταστατικό μου δίνει τη δυνατότητα ως πρόεδρος του κόμματος να παραπέμψω ένα στέλεχος, αν κρίνω ότι αυτό προστατεύει τη συλλογική μας προσπάθεια» εξήγησε ο κ. Τσίπρας, συμπληρώνοντας για τους λόγους της παραπομπής Πολάκη πως από το Καταστατικό δίνεται η «δυνατότητα στον Πρόεδρο να προστατεύει όταν κρίνει τις συλλογικές θέσεις και τη συλλογική προσπάθεια». Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, ο κ. Τσίπρας εξήγησε αναλυτικά για την περίπτωση του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας πως «παραπέμπεται λοιπόν στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τον λόγο του ότι ανήρτησε κάποιες προγραμματικές θέσεις, και μάλιστα εν μέσω προεκλογικής περιόδου, που απέχουν από τις συλλογικά επεξεργασμένες δικές μας θέσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του κράτους, τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των θεσμών». Οριοθετώντας, παράλληλα, τα επίπεδα ανοχής απέναντι σε διαφορετικές φωνές στο εσωτερικό του κόμματός του, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε πως «είναι άλλο να έχει κανείς διαφορετική άποψη, είναι άλλο την άποψη αυτή να την εκφράζει στα όργανα ή και δημόσια να λέει «αυτή είναι η άποψή μου» και είναι άλλο την ώρα της προεκλογικής περιόδου να θέτει δημόσια ένα άλλο σχέδιο», αφήνοντας εμμέσως αιχμές για την στάση του Βουλευτή Χανίων. Στον αντίποδα, «εγώ θέλω να επιμείνω στο ότι η θέση και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που εκπέμπεται από τις συλλογικές μας διεργασίες και από αυτές που βεβαίως οι εκπρόσωποι του κόμματος, ο Πρόεδρος, η εκπρόσωπος, επίσημα καταθέτουν. Και η θέση του κόμματος είναι αυτή που σας είπα» επισήμανε ο κ. Τσίπρας, ενώ ξεκαθάρισε ότι «θα έρθουμε στη διακυβέρνηση του τόπου για να δημιουργήσουμε θεσμούς αξιοκρατίας, λογοδοσίας, διαφάνειας, ελευθερίας. Όχι για να εκδικηθούμε, ούτε για να γκρεμίσουμε». Απάντηση έδωσε, επιπλέον, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αναφορικά με το πιθανό πολιτικό κόστος για το κόμμα του από τη μη συμμετοχή του Παύλου Πολάκη στα ψηφοδέλτια, λέγοντας πως η υπόθεση Πολάκη «κάνει ζημιά το γεγονός ότι αντί να ασχολούμαστε με τα μεγάλα προβλήματα του τόπου, τις προγραμματικές μας θέσεις, έχουμε 48 ώρες που ασχολούμαστε μ’ αυτό». «Αλλά νομίζω ότι πολύ σύντομα όλη αυτή η συζήτηση θα τελειώσει και θα ασχοληθούμε με τα μεγάλα προβλήματα του τόπου», κατέληξε. Οι επόμενες κινήσεις Εν τω μεταξύ, μπορεί η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να προεξοφλείται σχεδόν ότι θα εγκρίνει τη χθεσινή εισήγηση του κ. Τσίπρα να θέσει τον κ. Πολάκη εκτός ψηφοδελτίων, αλλά δύσκολα κανείς θα μπορούσε να προδικάσει τις πολιτικές αποφάσεις του κ. Πολάκη, σε περίπτωση που βρεθεί οριστικά εκτός της εκλογικής λίστας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πολύ περισσότερο, όταν ο ίδιος αντιμετωπίζει, βάσει του Καταστατικού, ποινή που κυμαίνεται από σύσταση και επίπληξη, φτάνοντας μέχρι την αναστολή της ιδιότητας του μέλους για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν χρόνο ή ακόμη και στη διαγραφή. Με δεδομένο, ακόμη, ότι για τις μεγαλύτερες ποινές είθισται αυτές να εγκρίνονται από το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, δεν αποκλείεται να προκριθεί μια λύση που θα επιταχύνει σημαντικά τις εσωκομματικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα η αναστολή της κομματικής ιδιότητας του κ. Πολάκη για κάποιο χρονικό διάστημα -και σίγουρα μικρότερο του ενός έτους- ποινή την οποία θα μπορούσε να επιβάλλει χωρίς καθυστέρηση η Επιτροπή Δεοντολογίας. 