ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου για την παραπομπή Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Επί περίπου 2,5 ώρες συνεδρίασε, με διευρυμένη σύνθεση, το Εκτελεστικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση του Παύλου Πολάκη μετά τις ραγδαίες εξελίξεις της Κυριακής και την επίμαχη ανάρτηση, που οδήγησε στην αποπομπή του από τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας επρόκειτο να ζητήσει την παραπομπή του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας στην Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία θα κληθεί να συνεδριάσει το συντομότερο δυνατό, την Τετάρτη ή την Πέμπτη, ώστε το θέμα να μην αιωρείται, εντείνοντας την εσωστρέφεια στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η υπόθεση του Παύλου Πολάκη έφερε τα στελέχη της Κουμουνδούρου σε αμηχανία. Ωστόσο, παρά τη θύελλα αντιδράσεων, ο βουλευτής Χανίων βρήκε στήριξη από βουλευτές του κόμματος και άλλους συντρόφους του, ενώ δεν είναι λίγα τα μηνύματα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας έχει δεχθεί αφόρητες πιέσεις και «μασάζ» από στελέχη του κόμματος, ώστε να «συγχωρέσει» το ατόπημα Πολάκη. Όπως ξεκαθαρίζουν όμως άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος δεν αλλάζει γνώμη και δεν θα κάνει «πίσω». Ο Παύλος Πολάκης θεωρείται βέβαιο ότι θα βρεθεί, επισήμως, εκτός ψηφοδελτίου και δεν θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αποκλείεται ο βουλευτής Χανίων να «τιμωρηθεί» με κάποια από τις ποινές που ορίζει το καταστατικό του κόμματος. Οι προβλεπόμενες «ποινές» είναι τέσσερις: Αναστολή ιδιότητας μέλους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διαγραφή, σύσταση ή επίπληξη. Ωστόσο, τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει η Επιτροπή Δεοντολογίας στην επικείμενη συνεδρίασή της. Μιλώντας νωρίτερα στο τέταρτο συνέδριο που διοργανώνει το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», με τίτλο «Σύγχρονο Σύστημα Υγείας με επίκεντρο τον Άνθρωπο», ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ο ίδιος ήταν που αποφάσισε την παραπομπή Πολάκη και την καθαίρεσή του από τα κομματικά όργανα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έρθει στην διακυβέρνηση ούτε για να γκρεμίσει, ούτε για να εκδικηθεί, θα έρθει για να δημιουργήσει, σχολίασε για το θέμα του Παύλου Πολάκη ο κ. Τσίπρας. Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιέγραψε αναλυτικά το σκεπτικό της απόφασής του να παραπέμψει του βουλευτή Χανίων στην Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία ο κ. Τσίπρας αποκάλυψε ότι ήταν αμιγώς προσωπική του απόφαση, αναφέρθηκε εκτενώς στην ευθύνη του απέναντι στην υπεράσπιση των θέσεων του κόμματος, ενώ αποτίμησε ως απώλεια για το κόμμα του το γεγονός ότι η εσωκομματική κρίση με πρωταγωνιστή τον Παύλο Πολάκη εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα, 48 ώρες μετά την επίμαχη ανάρτηση του βουλευτή Χανίων, αντί να απασχολούν τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. «Έχει ήδη αποφασιστεί από εμένα η παραπομπή του, σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ απέδωσε την παραπομπή του βουλευτή Χανίων στο γεγονός ότι ο τελευταίος «ανάρτησε κάποιες προγραμματικές θέσεις» που δεν απηχούν σε καμία περίπτωση τις «συλλογικά επεξεργασμένες θέσεις» για το πώς θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα με τη λειτουργία των θεσμών, όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδήσεις σήμερα: Οικονόμου για εκλογές και κατώτατο μισθό: Την Παρασκευή θα πάρετε όλες τις απαντήσεις Τσίπρας: Εγώ αποφάσισα την παραπομπή Πολάκη, έχω ευθύνη να προστατεύσω τον ΣΥΡΙΖΑ Ο εμφύλιος των Τράγκα – Εξώδικο στη χήρα για τις πωλήσεις των ακινήτων στην Αμερική Ελένη Γκρήγκοβιτς 28.02.2023, 18:14 UPD: 28.02.2023, 20:39 38 ΣΧΟΛΙΑ

