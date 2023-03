Σύγκλιση των Επιτροπών Θεσμών και Διαφάνειας και ΔΕΚΟ για την τραγωδία ζητά η Σοφία Σακοράφα «Κάθε αναβολή ή παρέλκυση θα σηματοδοτεί απαράδεκτη περιφρόνηση του κοινού αισθήματος» αναφέρει η αντιπρόεδρος της Βουλής Αίτημα για την άμεση έκτακτη και από κοινού σύγκλιση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΜέΡΑ25 Σοφία Σακοράφα για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ζητά υπό την παρουσία του αρμόδιου υπουργού Υποδομών και Μεταφορών να κληθούν σε ακρόαση ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Σταθμαρχών ΟΣΕ και των Μηχανοδηγών του ΟΣΕ. Η κ. Σακοράφα στο αίτημά της, επισημαίνει ότι «επιβάλλεται, για το δημόσιο συμφέρον, να τεθούν, επιτέλους, επί τάπητος τα ζητήματα της ασφάλειας των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών στη χώρα μας. Όχι για να υπάρξει συζήτηση «εν θερμώ» ούτε όμως και για να τηρηθούν απλώς τα προσχήματα». Και υπογραμμίζει πως «κάθε αναβολή ή παρέλκυση θα σηματοδοτεί απαράδεκτη περιφρόνηση του κοινού αισθήματος αλλά και – εντελώς προκλητική πια – έμπρακτη άρνηση αντιμετώπισης των βαριά κρίσιμων προβλημάτων». Η κ. Σακοράφα ζητά η κοινή συνεδρίαση των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών να προσδιοριστεί έως την Τετάρτη 8 Μαρτίου. Ειδήσεις σήμερα: Live Update: Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις για τη φονική σύγκρουση τρένων στη Λάρισα Το μοιραίο λάθος του σταθμάρχη που έφερε την τραγωδίαΤραγικές στιγμές για τους συγγενείς των θυμάτων – Πώς γίνεται η αναγνώριση ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 01.03.2023, 16:28 LIVE UPDATE 01.03.2023, 16:28 BEST OF NETWORK 01.03.2023, 12:45 01.03.2023, 15:26 01.03.2023, 15:53 28.02.2023, 23:24 28.02.2023, 23:25 01.03.2023, 14:38

