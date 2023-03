Σύγκρουση τρένων: Στα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται τραυματίες ο Θάνος Πλεύρης Σύγκρουση τρένων: Στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, στο Γεννηματά Θεσσαλονίκης, στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης και στο νοσοκομείο της Κατερίνης οι επιβάτες που τραυματίστηκαν Τα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν οι τραυματίες από το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε από τη σύγκρουση εμπορικού με επιβατικό τρένο στα Τέμπη, επισκέπτεται διαδοχικά αυτήν την ώρα ο υπουργος Υγείας Θάνος Πλεύρης, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής της 5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάστασης της υγείας τους. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο απολογισμός του θανατηφόρου δυστυχήματος είναι 32 νεκροί, ενώ νοσηλεύονται 53 επιβάτες στα εξής νοσοκομεία: Στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, στο Γεννηματά Θεσσαλονίκης, στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης και στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Ο υπουργός μόλις πληροφορήθηκε το τραγικό δυστύχημα στη 1 μετά τα μεσάνυχτα μετέβη στον τόπο του δυστυχήματος συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΕΚΕΠΥ ΕΚΑΒ, Νίκο Παπαευσταθίου, ενώ σε σύντομη δήλώσή του ο κ. Πλεύρης τόνισε πως η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη και τα νοσοκομεία βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ειδήσεις σήμερα: Live Update: Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις για τη φονική σύγκρουση τρένων στη Λάρισα Μαρτυρία από τη μοιραία αμαξοστοιχία: «Πάμε και όπου βγει είπαν οι μηχανοδηγοί» «Υπάρχει σύγχυση στις γραμμές… Μα πού είναι αυτός ο προϊστάμενος;»: Μαρτυρία σοκ από επιβάτες για τη σύγκρουση τρένων BEST OF NETWORK 28.02.2023, 18:22 01.03.2023, 07:16 28.02.2023, 14:00 28.02.2023, 23:24 28.02.2023, 23:25 28.02.2023, 18:00

