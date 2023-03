Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα – Ανδρουλάκης: Στη σκέψη όλων μας υπάρχει ένα τεράστιο «γιατί;» Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας Στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας, κοντά στα Τέμπη, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε τη θλίψη του για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, τονίζοντας πως «Η πατρίδα μας βιώνει μια ανείπωτη τραγωδία και στη σκέψη όλων μας υπάρχει ένα τεράστιο “γιατί;”». Στη δήλωσή του, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, που έχασαν με τόσο άδικο τρόπο τη ζωή τους και να ευχηθώ γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Η πατρίδα μας βιώνει μια ανείπωτη τραγωδία και στη σκέψη όλων μας υπάρχει ένα τεράστιο “γιατί;”. Γιατί ενώ υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες εδώ και πολλά χρόνια, να κρέμονται τόσες ζωές από ένα ανθρώπινο χέρι». Στο σημείο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη βρέθηκε, στο μεταξύ, και κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, αποτελούμενο από τον Γραμματέα της Κ.Π.Ε. Ανδρέα Σπυρόπουλο, την Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ευαγγελία Λιακούλη, τον υπεύθυνο του Κοινοβουλευτικού Τομέα Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Γκόκα και τον υπεύθυνο του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας Γιώργο Μουλκιώτη. Ο κ. Σπυρόπουλος σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ανέφερε: «Είμαστε συγκλονισμένοι από την ανείπωτη τραγωδία. Το μυαλό μας και οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και στους τραυματίες Επισκεφτήκαμε πριν από λίγο το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Βιώσαμε κι εκεί τραγικές στιγμές με τους συγγενείς των θυμάτων». Ειδήσεις σήμερα: Παραιτήθηκε ο Κώστας Καραμανλής από υπουργός Μεταφορών Το μοιραίο λάθος του σταθμάρχη που έφερε την τραγωδία – Συνελήφθη μετά την κατάθεση Αναβλήθηκε η αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ για τον Πολάκη ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 01.03.2023, 16:28 LIVE UPDATE 01.03.2023, 16:28 BEST OF NETWORK 01.03.2023, 20:06 01.03.2023, 15:26 01.03.2023, 15:53 28.02.2023, 23:24 28.02.2023, 23:25 01.03.2023, 14:38

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )